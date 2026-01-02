ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर के लोगों को बड़ी राहत! बिजली बिल नहीं बढ़ेगा, टैरिफ ऑफ द डे सिस्टम पर फिलहाल रोक

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला , फाइल फोटो ( ANI )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा है कि उसने टैरिफ ऑफ द डे सिस्टम पर फिलहाल रोक लगाकर मौजूदा टैरिफ पर बिजली सप्लाई करके लोगों की भलाई को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता दी है. एक दिन पहले, ईटीवी भारत ने खास तौर पर बताया था कि केंद्र शासित प्रदेश में पीक आवर्स के दौरान 20 प्रतिशत सरचार्ज की इजाजत देने वाले नए टैरिफ सिस्टम टैरिफ ऑफ द डे (ToD) को फिलहाल रोक दिया गया है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि, सरकार बिजली को सस्ता रखकर लोगों की भलाई को प्राथमिकता दे रही है. 2025-26 के लिए, जम्मू कश्मीर में बिजली के टैरिफ में कोई आम बढ़ोतरी नहीं होगी और टैरिफ ऑफ द डे (ToD) टैरिफ में कोई बदलाव नहीं होगा. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को एक पत्र के जरिए बताया है कि सरकार जम्मू कश्मीर दोनों पावर यूटिलिटीज को ग्रांट-इन-एड देकर रेवेन्यू गैप को कम करेगी. JERC ने सरकार को निर्देश दिया कि वह मार्च 2026 तक घरेलू कंज्यूमर्स से नए टैरिफ ऑफ द डे (ToD) के बजाय मौजूदा पावर टैरिफ पर ही बिजली चार्ज करना जारी रखे. इससे ToD सिस्टम के तहत 20 प्रतिशत सरचार्ज लगाने की यूनियन पावर मिनिस्ट्री की कोशिश रुक गई. कमीशन के ऑर्डर में कहा गया है कि, कमीशन ने एचटी पावर इंटेंसिव यूनिट्स कैटेगरी के कंज्यूमर्स को छोड़कर, FY 2025-26 के लिए बिना किसी बदलाव के मौजूदा टैरिफ जारी रखने का फैसला किया है. इसमें कहा गया है कि टैरिफ ऑफ द डे टैरिफ उन एचटी कंज्यूमर्स पर लागू होगा जिन्हें 33 केवी या उससे ज्यादा स्तर पर सप्लाई मिल रही है.