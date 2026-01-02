जम्मू-कश्मीर के लोगों को बड़ी राहत! बिजली बिल नहीं बढ़ेगा, टैरिफ ऑफ द डे सिस्टम पर फिलहाल रोक
सीएम ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार बिजली को सस्ता रखकर लोगों की भलाई को प्राथमिकता दे रही है.
Published : January 2, 2026 at 1:36 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा है कि उसने टैरिफ ऑफ द डे सिस्टम पर फिलहाल रोक लगाकर मौजूदा टैरिफ पर बिजली सप्लाई करके लोगों की भलाई को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता दी है.
एक दिन पहले, ईटीवी भारत ने खास तौर पर बताया था कि केंद्र शासित प्रदेश में पीक आवर्स के दौरान 20 प्रतिशत सरचार्ज की इजाजत देने वाले नए टैरिफ सिस्टम टैरिफ ऑफ द डे (ToD) को फिलहाल रोक दिया गया है.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि, सरकार बिजली को सस्ता रखकर लोगों की भलाई को प्राथमिकता दे रही है. 2025-26 के लिए, जम्मू कश्मीर में बिजली के टैरिफ में कोई आम बढ़ोतरी नहीं होगी और टैरिफ ऑफ द डे (ToD) टैरिफ में कोई बदलाव नहीं होगा.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को एक पत्र के जरिए बताया है कि सरकार जम्मू कश्मीर दोनों पावर यूटिलिटीज को ग्रांट-इन-एड देकर रेवेन्यू गैप को कम करेगी.
JERC ने सरकार को निर्देश दिया कि वह मार्च 2026 तक घरेलू कंज्यूमर्स से नए टैरिफ ऑफ द डे (ToD) के बजाय मौजूदा पावर टैरिफ पर ही बिजली चार्ज करना जारी रखे. इससे ToD सिस्टम के तहत 20 प्रतिशत सरचार्ज लगाने की यूनियन पावर मिनिस्ट्री की कोशिश रुक गई.
कमीशन के ऑर्डर में कहा गया है कि, कमीशन ने एचटी पावर इंटेंसिव यूनिट्स कैटेगरी के कंज्यूमर्स को छोड़कर, FY 2025-26 के लिए बिना किसी बदलाव के मौजूदा टैरिफ जारी रखने का फैसला किया है. इसमें कहा गया है कि टैरिफ ऑफ द डे टैरिफ उन एचटी कंज्यूमर्स पर लागू होगा जिन्हें 33 केवी या उससे ज्यादा स्तर पर सप्लाई मिल रही है.
केंद्रीय बिजली मंत्रालय का टैरिफ ऑफ द डे टैरिफ सिस्टम, जम्मू और कश्मीर समेत देश भर की बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (DISCOMS) को आठ घंटे (सोलर आवर्स) के दौरान टैरिफ पर सरचार्ज लगाने का आदेश देता है.
नया टैरिफ सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी (कंज्यूमर्स के अधिकार) रूल्स, 2020 में बदलाव करके लाया गया था. नई पावर प्राइसिंग दिन के समय के आधार पर अलग-अलग रेट लेती है, जिसमें पीक डिमांड आवर्स के दौरान ज्यादा रेट और दिन के समय कम रेट होते हैं.
यह स्ट्रक्चर कंज्यूमर्स से दिन के समय के हिसाब से बिजली चार्ज करने की इजाजत देता है. इसका मतलब है कि पीक आवर्स के दौरान टैरिफ दिन के समय की तुलना में 10 से 20 प्रतिशत अधिक होगा.
10 केवी से ज्यादा की डिमांड वाले कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए ToD टैरिफ 1 अप्रैल, 2024 से लागू हो गया है. जून 2023 में जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि खेती को छोड़कर, बाकी कंज्यूमर्स, घरेलू और गैर-घरेलू, को 1 अप्रैल, 2025 तक सरचार्ज देना होगा. सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ToD टैरिफ को हटाने के कदम की तारीफ की है और इसे सर्दियों में घरेलू कंज्यूमर्स के लिए बहुत जरूरी राहत बताया है.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि, उमर अब्दुल्ला की सरकार ने दिखाया है कि वह जम्मू-कश्मीर के लोगों के सामने आने वाली रोजमर्रा की चुनौतियों को अच्छी तरह जानती है और घरेलू कंज्यूमर्स पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए उसने कड़े कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए बिजली से जुड़े मुद्दे केंद्र सरकार के सामने उठाए हैं.
ये भी पढ़ें: जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, कई जिलों में VPN के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध