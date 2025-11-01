ETV Bharat / bharat

जम्मू में ई-रिक्शा और ई-ऑटो को लेकर बनाये गये नये नियम से लोगों को क्या है परेशानी?

जम्मू में प्रशासन ने ई-ऑटो और ई-रिक्शा के लिए एक ऐसा नियम बनाया है जिससे आम नागरिकों और ऑटो संचालकों में नाराजगी है.

E rickshaw zone in Jammu
सांकेतिक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 1, 2025 at 9:04 PM IST

4 Min Read
जम्मू: प्रशासन द्वारा ई-ऑटो और ई-रिक्शा के संचालन के लिए अलग-अलग जोन अधिसूचित किए जाने के बाद जम्मू के लोगों की परेशानी बढ़ गयी है. जिला प्रशासन के इस निर्णय से इन वाहनों के संचालकों और आम जनता में नाराजगी है. उनका मानना है कि प्रशासन का यह कदम लोगों के हितों के विरुद्ध है.

क्या है नियमः

शहर को दो अलग-अलग ज़ोन में बांटा गया है. ज़ोन 1, जो जम्मू दक्षिण को कवर करेगा और ज़ोन 2, जो जम्मू उत्तर को कवर करेगा जिसमें पुराना शहर और तवी नदी के उत्तर में पड़ने वाले अन्य इलाके शामिल हैं. कुल पांच अलग-अलग ज़ोन अधिसूचित किए गए हैं जिनमें अखनूर, रणबीर सिंह पुरा और नगरोटा के लिए अलग-अलग ज़ोन शामिल हैं.

सभी ई-रिक्शा और ई-ऑटो, जिन्होंने किसी विशेष क्षेत्र में अपना पंजीकरण कराया है, अन्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते. यह दंडनीय अपराध होगा. यह योजना 29 अक्टूबर से जम्मू शहर में लागू हो गई है और एक महीने तक परीक्षण के आधार पर चलेगी.

वाहन मालिकों की परेशानीः

ईटीवी भारत से बात करते हुए ई-ऑटो और ई-रिक्शा एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष गौरव कपूर ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन को कुछ लोगों द्वारा अपने तुच्छ हितों के लिए गुमराह किया जा रहा है, जिससे गरीब लोगों की कमाई को नुकसान हो रहा है.

कपूर ने कहा, "जम्मू के डिप्टी कमिश्नर को गुमराह किया गया है, क्योंकि जम्मू ऐसी जगह नहीं है जहां ई-वाहनों के संचालन के लिए जोन बनाए जा सकें, जिन्हें सरकार ने खुद हरित वातावरण के नाम पर बढ़ावा दिया था. शुरुआती दौर में सरकार ने ई-ऑटो खरीदने के लिए सब्सिडी भी दी थी. लेकिन अब क्या हुआ और इन ई-ऑटो और ई-रिक्शा को एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित क्यों रखा गया है."

उन्होंने दावा किया कि इन ज़ोन को अधिसूचित करते समय सरकार ने बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी ताकि वे विरोध न कर सकें. कपूर ने कहा, "हम अदालत भी नहीं जा सकते क्योंकि इसे अभी परीक्षण के तौर पर शुरू किया गया है. हमें उम्मीद है कि डीसी इस व्यवसाय से जुड़े लोगों और आम जनता की भलाई के लिए इस फैसले को पलट देंगे."

कपूर ने बताया कि उन्हें जम्मू ज़िले के अलग-अलग इलाकों से ऑपरेटरों के दर्जनों फ़ोन आ रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा उठाया गया यह कदम व्यावहारिक नहीं है. उन्होंने कहा, "अगर किसी ई-ऑटो चालक को गाड़ी की जांच के लिए वर्कशॉप जाना पड़े या नगरोटा जाना पड़े, जहां क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लाइसेंस की जांच के लिए बुलाता है, तो कोई भी अपना ई-ऑटो या ई-रिक्शा वहां नहीं ले जा सकता."

क्या कहते हैं लोगः

इस अधिसूचना के लागू होने के बाद लोगों ने इस कदम के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है. जम्मू शहर के रूप नगर क्षेत्र के निवासी राजीव कुमार ने कहा, "कल रात मैंने जम्मू शहर के शास्त्री नगर क्षेत्र से भोजन का ऑर्डर दिया था, जो जोन 1 में आता है और कैटरर ने यह कहते हुए ज्वेल स्क्वायर से आगे जाने से इनकार कर दिया कि वह जोन 2 में प्रवेश नहीं कर सकता. मुझे लगता है कि यह कदम उचित विचार किए बिना उठाया गया है."

स्थानीय भूषण लाल ने बताया कि अगर किसी को पुराने शहर से रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे जाना है, तो कोई ई-ऑटो ऑपरेटर उपलब्ध नहीं होगा. उन्होंने बताया "यात्रा पूरी करने से पहले इन दोनों ज़ोन की सीमा पर ई-ऑटो बदलना पड़ेगा, जिसका आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ेगा."

दूसरी ओर, ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने ई-ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और उन पर जुर्माना लगा रहे हैं. ईटीवी भारत ने अधिकारियों से उनका रुख जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं था.

