वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत, आरपीएफ जांच में जुटी

झारखंड के पाकुड़ में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से तीन की मौत हो गई.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 24, 2026 at 10:40 PM IST

पाकुड़: झारखंड के पाकुड़ जिले में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में एक पुरुष, एक महिला और एक छोटा बच्चा शामिल है. शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. हादसा नगर नबी रेलवे स्टेशन के पास हुआ. सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में ले लिया. आगे की जांच की जा रही है.

आरपीएफ के मुताबिक, वंदे भारत ट्रेन शाम 7:10 बजे डाउन लाइन से गुजर रही थी. इसी दौरान एक महिला, एक पुरुष और एक छोटा बच्चा ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलने पर आरपीएफ और जीआरपी प्रभारी दलबल के साथ नगरनवी पहुंचे.

सूचना मिलते ही गांव वालों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन रेलवे पुलिस ने लोगों को मौके से दूर रखा. आरपीएफ प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि शवों की पहचान नहीं हो पाई है. पहचान के लिए आस-पास के गांव वालों और पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि शवों का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा और पहचान होते ही शव परिवार को सौंप दिए जाएंगे. स्थानीय लोगों के अनुसार, मरने वालों में पति, पत्नी और उनका बच्चा शामिल हैं, जो ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गए.

