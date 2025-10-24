दिवाली के दूसरे दिन एक दूसरे पर 'गोबर' फेंककर मनाते अनोखा त्योहार, कैसे हुई इसकी शुरुआत
Published : October 24, 2025 at 2:46 PM IST
चामराजनगर: दिवाली के बाद जहां दीपों की रौनक और मिठाइयों की मिठास बनी रहती है, वहीं कर्नाटक के चामराजनगर में एक अनोखा नजारा देखने को मिलता है. यहां लोग एक-दूसरे पर गाय का गोबर फेंकते हैं. सुनने में अजीब जरूर लगे, लेकिन इस अनोखी परंपरा के पीछे छिपा है आशीर्वाद, एकता और शुद्धि का भाव. दूर-दूर से लोग इसे देखने पहुंचते हैं. जानिए, क्यों मनाया जाता है 'गोबर' वाला उत्सव.
क्या है उत्सवः
सदियों पुराना उत्सव को 'गोर हब्बा' (गाय के गोबर का उत्सव) कहते हैं. इस उत्सव के दौरान ग्रामीण एक-दूसरे पर गाय का गोबर फेंकते और लगाते हैं. यह उत्सव बीरेश्वर मंदिर से शुरू होता है. जहां ग्रामीण पूजा-अर्चना करते हैं और मंदिर के सामने गाय के ताजा गोबर के बड़े-बड़े ढेर लगाते हैं. बच्चे घर-घर जाकर दूध और घी इकट्ठा करते हैं, जिसका उपयोग ग्राम देवता के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता है.
कैसे मनाते हैंः
जब गोबर की लड़ाई शुरू होती है, तो पुरुष, महिलाएं और बच्चे लगभग दो घंटे तक खुशी से एक-दूसरे पर गोबर के ढेर फेंकते हैं. आस-पास के गांवों और दूसरे ज़िलों के लोग इसे देखने के लिए इकट्ठा होते हैं. ज़ोरदार चीखों और हंसी से जबरदस्त माहौल बनता है. गोबर युद्ध शुरू होने से पहले यह जुलूस बीरप्पा मंदिर की परिक्रमा करता है.
क्या कहते हैं ग्रामीणः
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह परंपरा ग्राम देवता की मनोकामना पूरी करती है और उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग है. इस उत्सव के दौरान गंदगी फैलने के बावजूद, ग्रामीणों का कहना है कि गोरे हब्बा समानता और एकजुटता का उत्सव है. एक ऐसा त्योहार जहां "हर कोई गंदा हो जाता है, और फिर स्वच्छ हो जाता है."
सामुदायिक भावना का प्रतीकः
इस उत्सव से पहले 'चड़ीकोरा' नामक एक प्रतीकात्मक पात्र - जो पत्तों और घास से सजे, नकली मूंछों और घास की माला पहने होता है को गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है. 'चड़ीकोरा' के रूप में सजे दो पुरुष झूठे या धोखेबाज व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं. उनकी नकली परेड समुदाय में सच्चाई और सद्भाव बनाए रखने की याद दिलाती है.
परंपरा की कहानीः
गांव के बुजुर्गों के अनुसार, इस त्योहार की शुरुआत कई सदियों पहले हुई थी. कहा जाता है कि उत्तर दिशा से एक साधु कालेगौड़ा नाम के एक स्थानीय व्यक्ति के घर में रहते थे. उनकी मृत्यु के बाद, उनका सामान एक गड्ढे में फेंक दिया गया था. कुछ दिनों बाद, उस गड्ढे के पास एक शिवलिंग (भगवान शिव का प्रतीक) प्रकट हुआ. एक दिन उधर से गुजर रही एक गाड़ी का पहिया शिवलिंग पर चढ़ गया और उसमें से खून बहने लगा.
उस रात, संत एक ग्रामीण के सपने में प्रकट हुए. उन्हें हर साल दिवाली के अगले दिन उनकी याद में 'गोरे हब्बा' मनाने का निर्देश दिया. वर्तमान में उसी स्थान पर बीरप्पा मंदिर बना है. यह परंपरा आज भी जारी है.
