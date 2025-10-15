ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में दिवाली बाजारों में छाया स्वेदशी, ऑनलाइन बिजनेस ने किया हताश, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

दिवाली पर बाजार का हाल ( फोटो- ETV Bharat GFX )

नए जीएसटी स्लैब से कीमतों में आई कमी: देहरादून के बाजारों में भी लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है. इस साल दिवाली से पहले केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी स्लैब में किए गए बदलाव का असर भी बाजारों में देखा जा रहा है. जिसके तहत जीएसटी का स्लैब कम होने के चलते सामानों की कीमतों में कमी आई है.

जैसे-जैसे दीपावली नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे बाजारों में खरीदारी करने आने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है. त्योहार से करीब डेढ़ से 2 महीने पहले ही व्यापारी अपनी तैयारियां पूरी कर लेते हैं. ताकि, त्योहारी सीजन के दौरान लोगों की अलग-अलग डिमांडों को वो पूरी कर सके. ऐसे में ग्राहकों की पसंद के हिसाब से दुकानदारों ने अपने दुकानों में साजो सामान भर दिया है.

बता दें कि दीपावली का त्योहार आने ही वाला है. अब महज 5 दिन ही बचे हैं. ऐसे में दीपावली की धूम बाजारों में दिखने लगी है. साल में एक बार आने वाले त्योहार को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है. यही वजह है कि दुकानदारों के चेहरे खिले हुए हैं. आगामी 20 और 21 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार है, लेकिन उससे पहले ही बाजारों में लोगों का हुजूम उमड़ गया है.

देहरादून: प्रकाश का पर्व दीपावली को लेकर बाजार सज चुके हैं. हर तरफ सजावटी रंग बिरंगी इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ ही पटाखे और मिठाइयों की दुकानें लगी है. ऐसे में लोगों का बाजारों में बढ़-चढ़कर खरीदारी का सिलसिला भी तेज हो गया है. इस बार बाजार में स्वदेशी उत्पादों को बोलबाला भी बाजार में देखने को मिल रहा है. दुकानदारों से लेकर खरीदारों में भी स्वदेशी उत्पादों को लेकर खासा उत्साह है. ईटीवी भारत पर जानिए आखिर क्या है बाजारों की स्थिति और त्योहार को लेकर लोगों में कितना है उत्साह?

इस वजह से भी लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं. इतना ही नहीं व्यापारी भी जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर (GST) में हुए बदलाव से काफी खुश नजर आ रहे हैं. व्यापारियों का कहना है कि इस टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव का फायदा न सिर्फ उन्हें मिल रहा है, बल्कि ग्राहकों को हो रहा है.

बर्तनों से सजे दुकान (फोटो- ETV Bharat)

ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा कर रहे लोग: डिजिटलाइजेशन के इस दौर में ज्यादातर लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग करना भी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. यही वजह है कि कुछ व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग किए जाने की वजह से उनके व्यापार पर असर पड़ता है, लेकिन त्योहारी सीजन में लोग बाजार में पहुंचकर खरीदारी करते हैं.

बर्तन की खरीदारी करती महिलाएं (फोटो- ETV Bharat)

शॉपिंग मॉल ने भी छोटे दुकानदारों के व्यवसाय को किया प्रभावित: इतना ही नहीं बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल के खुल जाने की वजह से भी छोटे दुकानदारों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है. कुछ साल पहले जब देहरादून में बड़े शॉपिंग मॉल नहीं हुआ करते थे, उस दौरान लोग ज्यादातर खरीदारी बाजारों में जाकर करते थे, लेकिन शॉपिंग मॉल खुलने की वजह से अब लोग बाजारों में कम ही आना पसंद कर रहे हैं. जिसका असर छोटे दुकानदारों पर पड़ता भी दिखाई दे रहा है.

ग्राहकों को लुभा रहे रंग बिरंगे कैंडल (फोटो- ETV Bharat)

ईटीवी भारत पर व्यापारियों ने रखी अपनी बात: वहीं, ईटीवी भारत से बातचीत में व्यापारियों ने कहा कि पलटन बाजार समेत अन्य बाजारों में लोगों की काफी ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई है. ज्यादातर लोग खाद्य पदार्थ के साथ ही पूजा के सामानों की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक समेत अन्य चीजों की बिक्री बाजारों में काफी कम हो रही है.

महालक्ष्मी से जुड़ी पोस्टर खरीदती महिलाएं (फोटो- ETV Bharat)

बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स की तरफ रुख कर रहे ग्राहक, बाजार में घटी ब्रिकी: वहीं, दून व्यापार मंडल अध्यक्ष विपिन नागलिया के मुताबिक, हालांकि, ये जरूर है कि जो बड़े स्टोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के खुले हुए हैं, वहां से इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री काफी ज्यादा हो रही है. ऐसे में कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बाजारों में दुकान हैं, उनके पास व्यापार नहीं है.

दून व्यापार मंडल अध्यश्र का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

दिवाली पर बाजार में भीड़ बढ़ने की उम्मीद: कुछ व्यापारियों का कहना है कि बाजारों में रौनक बढ़ रही है, लेकिन जैसे-जैसे दीपावली नजदीक आएगा, वैसे-वैसे बाजारों में आने वाले लोगों की भीड़ भी बढ़ती जाएगी. साथ ही कहा कि वो त्योहार को देखते हुए 1 से 2 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर देते हैं.

चांदी की मूर्तियां (फोटो- ETV Bharat)

खुशबू वाले लोकल मोमबत्ती की बढ़ी डिमांड: देहरादून के पलटन बाजार में पिछले 60 सालों से मोमबत्ती बनाने और बेचने का काम कर रही रश्मि ने बताया कि वर्तमान समय में लोगों का काफी ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है. लोग पर बढ़ चढ़कर मोमबत्ती की खरीदारी कर रहे हैं. खास बात ये है कि अलग-अलग कलर अलग-अलग खुशबू वाले मोमबत्ती की डिमांड लोगों में काफी ज्यादा देखी जा रही है.

मोमबत्ती सेलर का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

सोना-चांदी महंगा होने के बावजूद खरीद रहे लोग: कुछ व्यापारी का कहना है कि महंगाई के बावजूद भी लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है. क्योंकि, सोना-चांदी महंगा होने के बावजूद भी लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं. बाजारों में डेकोरेशन के सामानों में भी लोगों का काफी उत्साह देखा जा रहा है. वर्तमान समय में अलग-अलग डिजाइन और कलर के डेकोरेशन के समान मौजूद हैं, जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं.

सोने के जेवरात (फोटो- ETV Bharat)

महंगा होने के बावजूद सोना-चांदी क्यों खरीद रहे लोग? वहीं, सर्राफा व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील मेसोन ने बताया कि वर्तमान समय में सोने चांदी के दामों में काफी ज्यादा तेजी देखी जा रही है. बावजूद इसके लोग बढ़कर खरीदारी कर रहे हैं.

महंगाई में भी सोना-चांदी खरीद रहे लोग (फोटो- ETV Bharat GFX)

इसकी मुख्य वजह यही है कि जिस तरह से सोने चांदी के दामों में उछाल आया है. ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि सोने चांदी के दामों में आने वाले समय में और ज्यादा उछाल आएगा. यही वजह है कि लोगों में खरीदारी के प्रति काफी ज्यादा रुझान देखा जा रहा है.

