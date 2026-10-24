धनबाद के घड़ीसाजों पर आधुनिकता की मार, तकनीक और ऑनलाइन बाजार ने कलाई से छीना समय!
घड़ी बनाने वाले घड़ीसाज आज मुश्किल में हैं. आखिर क्यों उनके पास कस्टमर नहीं आ रहें जानिए नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट में.
Published : October 24, 2026 at 5:48 PM IST
धनबाद: एक वक्त था जब धनबाद के चौक-चौराहों और बाजारों में टिक-टिक करती घड़ियों की आवाज और उन्हें बड़ी बारीकी से सुधारते घड़ीसाज़ों की दुकानें हर मोड़ पर दिख जाती थीं. लेकिन बदलते समय, मोबाइल फोन की क्रांति और स्मार्टवॉच के दौर ने इन पारंपरिक कारीगरों की जिंदगी की रफ्तार धीमी कर दी है. धनबाद के घड़ी बाजार की पड़ताल से साफ है कि वर्षों से इस हुनर के सहारे जीविका चलाने वाले घड़ीसाज़ आज अपने वजूद को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं.
पहले समय देखने का एकमात्र जरिया कलाई पर बंधी घड़ी हुआ करती थी, जिससे घड़ीसाज़ों के पास मरम्मत के लिए ग्राहकों की भारी आवाजाही रहती थी. लेकिन बदलते दौर ने इसे पूरी तरह बदल दिया है. धनबाद के अनुभवी कारीगर एमडी अकील बताते हैं कि पहले के मुकाबले अब मरम्मत का काम बेहद कम हो गया है. स्मार्टवॉच की लोकप्रियता ने पारंपरिक मैकेनिकल घड़ियों की मरम्मत के काम को हाशिए पर धकेल दिया है.
यूज एंड थ्रो संस्कृति और सस्ती घड़ियों की चुनौती
बाजार में आई बेहद सस्ती और चीनी घड़ियों ने घड़ीसाज़ों की रोजी-रो रोटी पर सीधा वार किया है. हीरापुर के स्थानीय घड़ीसाज़ इंदरलाल महतो बताते हैं कि सस्ते उत्पादों की उपलब्धता के कारण ग्राहक अब पुरानी घड़ियों को सुधरवाने में दिलचस्पी नहीं दिखाते. कई बार पुरानी घड़ी की मरम्मत में लगने वाला खर्च नई सस्ती घड़ी की कीमत के बराबर या उससे अधिक हो जाता है. ऐसे में ग्राहक मरम्मत पर पैसे खर्च करने के बजाय नई घड़ी खरीदना बेहतर समझते हैं, जिससे कारीगरों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है.
ऑनलाइन बाजार की मार और पुर्जों का न मिलना
इंटरनेट और ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स ने स्थानीय दुकानदारों और कारीगरों के सामने एक बड़ी प्रतिस्पर्धा खड़ी कर दी है. ऑनलाइन बाजार में बेहद कम कीमतों पर घड़ियों के विकल्प मौजूद हैं, जिससे लोग दुकानों पर आना कम कर रहे हैं. इसके अलावा, बदलते दौर में एक और बड़ी समस्या पुर्जों की अनुपलब्धता है. कारीगरों के मुताबिक, डिजिटल और नई तकनीक वाली स्मार्टवॉच के पुर्जे बाजार में आसानी से नहीं मिलते, जिसके कारण वे चाहकर भी इन आधुनिक घड़ियों को ठीक नहीं कर पाते और ग्राहक को वापस लौटना पड़ता है.
विरासत और परंपराओं के सहारे टिकी उम्मीद
इन तमाम चुनौतियों के बावजूद धनबाद के बाजार में पारंपरिक घड़ियों की सादगी और उनका सामाजिक महत्व ही है जिसने इस डूबते व्यवसाय को थोड़ा सहारा दे रखा है. घड़ी विक्रेता करन सिंह और घड़ी के शौकीन अविनाश के मुताबिक, शादी-विवाह, सालगिरह और खास अवसरों पर आज भी पारंपरिक एनालॉग घड़ी उपहार में देने का चलन है. कई लोग इसे स्टेटस सिंबल और फैशन के तौर पर पहनते हैं, जिससे यह कारोबार पूरी तरह बंद नहीं हुआ है.
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