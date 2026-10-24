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धनबाद के घड़ीसाजों पर आधुनिकता की मार, तकनीक और ऑनलाइन बाजार ने कलाई से छीना समय!

डिजाइन इमेज ( ETV Bharat )

धनबाद: एक वक्त था जब धनबाद के चौक-चौराहों और बाजारों में टिक-टिक करती घड़ियों की आवाज और उन्हें बड़ी बारीकी से सुधारते घड़ीसाज़ों की दुकानें हर मोड़ पर दिख जाती थीं. लेकिन बदलते समय, मोबाइल फोन की क्रांति और स्मार्टवॉच के दौर ने इन पारंपरिक कारीगरों की जिंदगी की रफ्तार धीमी कर दी है. धनबाद के घड़ी बाजार की पड़ताल से साफ है कि वर्षों से इस हुनर के सहारे जीविका चलाने वाले घड़ीसाज़ आज अपने वजूद को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं.

पहले समय देखने का एकमात्र जरिया कलाई पर बंधी घड़ी हुआ करती थी, जिससे घड़ीसाज़ों के पास मरम्मत के लिए ग्राहकों की भारी आवाजाही रहती थी. लेकिन बदलते दौर ने इसे पूरी तरह बदल दिया है. धनबाद के अनुभवी कारीगर एमडी अकील बताते हैं कि पहले के मुकाबले अब मरम्मत का काम बेहद कम हो गया है. स्मार्टवॉच की लोकप्रियता ने पारंपरिक मैकेनिकल घड़ियों की मरम्मत के काम को हाशिए पर धकेल दिया है.