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अमेरिकी हमले में भारतीयों की मौत पर देशभर में गुस्सा, अमेरिकी मंत्री रुबियो ने नहीं मांगी माफी

नई दिल्ली : होर्मुज स्ट्रेट में एक टैंकर पर किए गए अमेरिकी हमले में तीन भारतीयों की मौत को लेकर देशभर में गुस्सा बढ़ रहा है. लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि भारत खुलकर अमेरिकी कदम का विरोध क्यों नहीं कर रहा है. उन्हें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के उस बयान से भी हैरानी हुई, जिसमें उन्होंने भारत से माफी मांगने या फिर खेद जताने की जगह पर अपने कदम को सही ठहराया.

रुबियो ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई भी दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अब लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारत अमेरिकी उपनिवेशवाद का हिस्सा बन रहा है ? स्टेट डिपार्टमेंट के मुख्य डिप्टी प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने बताया कि रुबियो ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन और ईरानी तेल की गैर-कानूनी ढुलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा, "अमेरिका के विदेश मंत्री ने जोर दिया कि सभी कमर्शियल जहाजों को अमेरिकी सेना के आदेशों का तुरंत पालन करना चाहिए, क्योंकि वो इस स्ट्रेट में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं."

अमेरिकी सेना ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी लागू कर रही है. यह कदम तेहरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को असल में बंद कर देने के जवाब में उठाया गया है. यह एक अहम रास्ता है जिससे दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत तेल और गैस का व्यापार होता है. इससे पहले, भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था, "विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात हुई. मैंने खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के उन हमलों पर भारत की कड़ी आपत्ति दोहराई, जिनमें तीन भारतीय नाविक मारे गए थे." उन्होंने कहा, "व्यावसायिक जहाजों के खिलाफ इस तरह की जानलेवा कार्रवाई उचित नहीं है."

विदेश मंत्री की नरम प्रतिक्रिया और मार्को रुबियो की आक्रामक प्रतिक्रिया ने भारतीय नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आश्चर्य व्यक्त किया कि अमेरिका ने पूरी घटना पर कोई भी दुख प्रकट नहीं किया.

थरूर ने कहा, "अमेरिका का यह आधिकारिक बयान पढ़कर गहरा सदमा लगा है, जिसमें बेगुनाह भारतीयों की जान जाने पर अफसोस या संवेदना का जरा भी जिक्र नहीं है. कोई 'दोस्त' और रणनीतिक साझेदार इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है ?"

कांग्रेस सांसद ने सवाल किया कि नियमों का पालन न करने वाले कमर्शियल जहाज को दूसरे, गैर-घातक तरीकों से क्यों नहीं रोका जा सका और क्या आम क्रू सदस्यों की जान लेने के मकसद से मिसाइल दागे बिना जहाज के प्रोपल्शन या स्टीयरिंग को बेकार नहीं किया जा सकता था ?

मेज. जन. (रि.) जीडी बख्शी ने पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कहीं हम अमेरिकी उपनिवेशवाद के शिकार तो नहीं हो रहे हैं? उन्होंने कहा, "अमेरिकियों ने तीन भारतीय जहाजों पर हमला किया और तीन बेगुनाह, निहत्थे भारतीयों की हत्या कर दी. वीडियो क्लिप्स से पता चलता है कि जहाज रुका हुआ था. जहाज और अमेरिकी नौसेना के बीच बातचीत का कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया है. ईरान का 90 फीसदी तेल चीन जाता है. खबरों के मुताबिक, 100 से ज़्यादा चीनी जहाजों ने इस नाकेबंदी को तोड़ा है. किसी भी चीनी या रूसी जहाज पर हमला नहीं किया गया. सिर्फ इसलिए कि भारत ने अमेरिका से दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, उसने हमारे जहाजों पर हमला करके और हमारे नाविकों की हत्या करके जवाब दिया. किसिंजर ने सही कहा था - अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन दोस्त होना जानलेवा है. एक सोच ऐसी भी है जिसे गरीब भारतीयों की मौत से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उन्हें लगता है कि उनकी मौत से यूरोप में होने वाली पार्टी (G7) का मजा खराब नहीं होना चाहिए. इसलिए शुरुआती प्रतिक्रिया यही थी कि इसे नजरअंदाज कर दिया जाए और बिना प्रेस को बुलाए बस दिखावे के लिए विरोध दर्ज कराया जाए. जब ​​भारतीय जनता में गुस्सा भड़का, तभी हमने जोरदार और साफ तरीके से विरोध करने की हिम्मत जुटाई. जब तक हमने कड़ा जवाब नहीं दिया, तब तक पाकिस्तान की आदत बन गई थी कि वह निहत्थे भारतीयों को मारता रहे. अब अमेरिकी उपनिवेशवाद और 'गन-बोट डिप्लोमेसी' (ताकत के दम पर कूटनीति) का एक नया दौर शुरू कर रहे हैं."