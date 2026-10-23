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दिल्ली में 'लोकतंत्र बचाओ' प्रोटेस्ट मार्च, ECI मुख्यालय की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका

किसान और नागरिक संगठनों ने SIR के खिलाफ मध्य दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग के मुख्यालय की ओर मार्च निकला. ( PTI )

नई दिल्ली: किसान और नागरिक संगठनों ने शुक्रवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ मध्य दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के मुख्यालय की ओर मार्च निकला. प्रदर्शनकारियों ने मतदाताओं के नाम हटाने के आरोप में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाए.

दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीपुल अगेंस्ट SIR – जो एक नागरिक समूह है – की ओर से बुलाए गए 'लोकतंत्र बचाओ' प्रोटेस्ट मार्च में छात्रों, युवाओं और किसानों समेत आम लोग शामिल हुए. उनके हाथों में तिरंगा और समूह के बैनर थे.

एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "यह मार्च जंतर-मंतर को वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए है."

प्रोटेस्ट में शामिल CPI(M) की नेता वृंदा करात ने कहा, "जब तक CEC ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, हमारा संघर्ष जारी रहेगा."

प्रोटेस्ट मार्च को देखते हुए मध्य दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, और दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवान बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं. जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका, तो वे वहीं बैठ गए और आयोजकों के ऐलान के मुताबिक 'जन संसद' की.

क्रांतिकारी युवा संगठन (KYS) और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने विरोध मार्च को अपना समर्थन दिया, जिसमें दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए.

प्रोटेस्ट मार्च गोल डाकखाना के पास, कालीबाड़ी मार्ग और भाई वीर सिंह मार्ग के चौराहे पर शुरू हुआ और ECI हेडक्वार्टर की ओर बढ़ा.

"ज्ञानेश कुमार, इस्तीफा दो", "SIR को रोको" और "वोट चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे" जैसे नारों के बीच, प्रदर्शनकारियों के साथ CPI(M) की वरिष्ठ नेता वृंदा करात, और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन (AIDWA) और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (AIDSO) के सदस्य और अन्य लोग भी शामिल हुए.

एक और प्रदर्शनकारी ने कहा कि चूंकि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया है, इसलिए देश की हर सड़क जंतर-मंतर बन जाएगी, जो पूरे भारत में कई संगठनों के प्रदर्शनों के ऐलान की ओर इशारा करता है.

पीपुल्स अगेंस्ट SIR ने अलग-अलग शहरों में हो रहे प्रदर्शन के बारे में जानकारी देने वाली एक वेबसाइट भी लॉन्च की है. ग्रुप के मुताबिक, 18 राज्यों के 88 शहरों में 145 संगठनों के साथ प्रदर्शनों की योजना बनाई गई है.

मार्च शुरू होने से पहले ईटीवी भारत से बात करते हुए, सामाजिक कार्यकर्ता पी कृष्ण प्रसाद ने कहा, "हम बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास गोले डाक खाना में इकट्ठा होंगे और चुनाव आयोग की तरफ अपना प्रोटेस्ट मार्च शुरू करेंगे. अगर पुलिस हमें रोकने की कोशिश करती है, तो हम वहीं अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे. हम अपनी मांगों पर जोर देने के लिए दृढ़ संकल्प वाले हैं और अगर जरूरत पड़ी, तो प्रदर्शन को देश भर में आंदोलन में बदल देंगे."

People- Against- SIR संगठन ने लोगों से एसआईआर के खिलाफ शुक्रवार को जिला, तहसील हेडक्वार्टर और राज्यों की राजधानियों में हाथ में तिरंगा लेकर पीपल्स मार्च में शामिल होने की अपील की थी, ताकि केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ लोगों की एकता दिखाई जा सके.

PA-SIR ने कहा कि सभी जन और वर्गीय संगठन और नागरिक समाज मंच लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए इस शांतिपूर्ण सभा में सक्रिय रूप से जुड़ेंगे और भाग लेंगे. अब तक 300 से अधिक संगठन PA-SIR मंच में शामिल हो चुके हैं, और लगभग 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हजारों स्थानों पर विरोध प्रदर्शन होगा.

PA-SIR ने आगे कहा कि लोग मार्च निकालेंगे और अगर उन्हें पुलिस द्वारा रोका गया, तो वे वहीं शांतिपूर्ण ढंग से 'जन संसद' का आयोजन करेंगे और सभी नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प लेंगे. इसका समापन राष्ट्रगान के साथ होगा, क्योंकि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और राष्ट्रीय ध्वज को ऊंचा रखना कोई अपराध नहीं है.

PA-SIR ने आरोप लगाया कि पुलिस का नागरिकों के निजी घरों में घुसकर उन्हें हाउस अरेस्ट घोषित करना सही नहीं है. हालांकि, इस मुद्दे पर हर कोई चुप है. लोग इस अघोषित आपातकाल को बर्दाश्त नहीं करेंगे और भारत को एक पुलिस स्टेट में तब्दील नहीं होने देंगे. लोकतंत्र को वापस पाने के लिए लोगों का मार्च कहीं भी पुलिस से अनुमति नहीं मांगेगा."

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