लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सुनवाई और 92 वर्षीय महिला को मिला न्याय, लोक अदालत ने पेश की अनूठी मिसाल
अदालतों में मुकदमों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से कर्नाटक में आयोजित लोक अदालत में रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिली.
बेंगलुरुः कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालत में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. शनिवार 13 दिसंबर को हाईकोर्ट और अन्य निचली अदालतों में लंबित 1 करोड़ से अधिक मुकदमों को आपसी सहमति से सुलझा लिया गया. इस दौरान लंदन से वीडियो कॉल के जरिए 92 साल की बुजुर्ग का विवाद सुलझाया गया.
राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अनुशिवरमन ने मंगलवार को हाईकोर्ट में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कुल 1,04,66,237 मामले सुलझाए गए और कुल 3,103 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया.
किन-किन मामलों का हुआ समाधान:
- घरेलू हिंसा: घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दर्ज कुल 2,469 मामलों का निपटारा हुआ, जिनमें लगभग 8 करोड़ रुपये की राशि तय की गई.
- पारिवारिक संपत्ति: संपत्ति से जुड़े 3,673 दीवानी (Civil) मुकदमों को सुलझाया गया, जिनमें लगभग 43 करोड़ रुपये की संपत्ति के विवाद हल हुए.
- सड़क दुर्घटना: मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजे से जुड़े 4,660 मामलों का निपटारा हुआ. पीड़ितों को कुल 297 करोड़ रुपये का मुआवजा दिलाया गया.
- चेक बाउंस: चेक बाउंस के 13,517 मामले सुलझाए गए, जिनसे 633 करोड़ रुपये के विवाद खत्म हुए.
- अन्य मामले: भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में 121 करोड़ रुपये और अन्य कानूनी मामलों में 264 करोड़ रुपये का निपटारा कर लोगों को राहत दी गई.
ट्रैफ़िक जुर्माने में 50% छूटः
ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामलों को देखते हुए, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के अनुरोध पर सरकार ने 1990 से 2020 के बीच के लंबित मामलों पर 50% की छूट दी थी. केवल एक ही दिन में पूरे राज्य में 24.29 लाख से अधिक ट्रैफिक चालान के मामलों का निपटारा किया गया. इससे सरकार को जुर्माने के रूप में 56 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि प्राप्त हुई. परिवहन विभाग से जुड़े 902 मामले सुलझाए गए और 29 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया.
वर्षों पुराने मामलों का निपटारा:
अदालतों में सालों से लंबित कई पुराने मुकदमों को भी खत्म किया गया, जिनकी कुल संख्या 2,675 है. इसमें 5 साल से पुराने 2,268 मामले, 10 साल से पुराने 351 मामले और 15 साल से पुराने 56 मामले शामिल हैं. यहां तक कि बेंगलुरु ग्रामीण अदालत में लंबित 19 साल पुराना एक बंटवारे का मुकदमा भी सुलझा लिया गया.
लोक अदालत में तकनीक की मदद:
लोक अदालत में वरिष्ठ नागरिकों के 2,144 मामलों को सुलझाया गया. सबसे खास बात यह रही कि रामनगर की एक 92 वर्षीय महिला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संपत्ति विवाद का समाधान किया. इस मामले में विरोधी पक्ष (आवेदक) का बेटा लंदन में था, लेकिन तकनीक की मदद से संपर्क कर समझौता कर लिया गया.
पारिवारिक विवादों के कारण अलग हुए 367 जोड़ों ने सुलह के माध्यम से अपने मतभेदों को भुलाकर फिर से साथ रहने का फैसला किया. इसके अलावा, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर सदानंद विश्वनाथ ने भी अपने घर से जुड़ा एक मामला सुलझाया.
जागरूकता अभियान:
राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने आने वाले दिनों में पूरे राज्य में दो बड़े जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई है. ये विशेष कार्यक्रम सड़क सुरक्षा और बाल विवाह के उन्मूलन को लेकर आयोजित किए गए हैं. जजों ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी विभागों के सहयोग से 1 जनवरी से 31 जनवरी तक एक महीने का 'सड़क सुरक्षा विशेष अभियान' चलाया जाएगा.
बाल विवाह मुक्त भारतः
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, बाल विवाह को खत्म करने के लिए 'ASHA' (जागरूकता, समर्थन, सहायता और कार्रवाई) के तहत यह अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने बताया कि 'बाल विवाह मुक्त भारत' बनाने के लक्ष्य के साथ, 4 दिसंबर से 8 मार्च तक कुल 100 दिनों का गहन जागरूकता अभियान चलाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है.
अगली लोक अदालत की तारीख घोषित:
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च 2026 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में राज्य के सभी जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्षों और सचिवों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
