कहीं आपके पास तो नहीं है 2 PAN कार्ड? भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना, Advocate से समझिए पूरा नियम

Adv. नीरज शाश्वत ने बताया कि, अक्सर यह गलती होती अनजाने में हो जाती है. इसके कारण कई हो सकते हैं. जैसे PAN में सुधार करवाने की जगह कोई नया PAN कार्ड बनवा लेता है. इसके अलावा कार्ड की डिलीवरी में देरी भी एक कारण है. कई बार पैन कार्ड समय पर नहीं पहुंचता तो लोग समझते हैं कि आवेदन रद्द हो गया है ऐसे वै फिर से फॉर्म भर देते हैं.

PAN यानी Permanent Account Number इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी 10 अंकों का विशिष्ट अल्फान्यूमेरिक नंबर है. यह न सिर्फ टैक्स से जुड़े कार्यों के लिए बल्कि पहचान के प्रमाण के रूप में भी बेहद महत्वपूर्ण है. एक से अधिक पैन कार्ड को लेकर Adv. नीरज शाश्वत कहते हैं कि, "कानून के अनुसार हर व्यक्ति के पास केवल एक ही PAN नंबर होना चाहिए. 2 PAN रखना 'गलत जानकारी देना' माना जाता है और Income Tax Act 1961 की धारा 152B के तहत 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. यदि जानबूझकर धोखाधड़ी की मंशा से 2 PAN बनवाए गए हों, तो भारी सजा और कानूनी कार्रवाई भी संभव है."

शिमला: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे को 2 PAN कार्ड रखने के आरोप में 7 साल की सजा मिलने के बाद, पूरे देश में यह सवाल तेजी से उठने लगा है क्या किसी आम आदमी को भी दो PAN रखने पर इतनी ही कड़ी सजा मिल सकती है? अगर किसी के पास गलती से दो PAN कार्ड निकल आए हों, तो सही तरीका क्या है? इसी मुद्दे पर हमने बात की एडवोकेट नीरज शाश्वत से, जिन्होंने साफ बताया कि कानून इस स्थिति को कैसे देखता है और आम नागरिक को क्या कदम उठाने चाहिए.

इसके साथ ही शादी के बाद कई महिलाएं सरनेम अपडेट करवाने की बजाय नया PAN बनवा लेती हैं. गलतफहमी या जानकारी की कमी होना भी एक कारण है. पहले वाले PAN का रिकॉर्ड भूल जाने या पुराने दस्तावेज मिस्प्लेस होने पर लोग नया कई लोग नय पैन कार्ड बनवा लेते हैं. एक कारण यह है कि कुछ लोग जानबूझकर धोखाधड़ी के इरादे से कुछ तथ्य छुपाने के लिए भी दूसरा पैन कार्ड बनवाते हैं.

2 PAN होने पर दंड कितना?

Adv. नीरज शाश्वत बताते हैं कि, "अनजाने में दो PAN नंबर बन जाना अपराध नहीं माना जाता, लेकिन उसे तुरंत सरेंडर न करना समस्या खड़ी कर सकता है. इसलिए जैसे ही पता चले, तत्काल इसे रद्द करवाना आवश्यक है. Income Tax Act के अनुसार, 2 पैन कार्ड होने पर ₹10,000 तक का जुर्माने का प्रावधान है. धोखाधड़ी साबित होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. ऐसे में अगर आपके पास भी हैं दो PAN कार्ड है तो बिना देरी किए फौरन दूसरा पैन कार्ड सरेंडर कर दें."

आपके पास भी हैं 2 PAN कार्ड तो ऐसे करें सरेंडर

अगर आपके पास भी 2 पैन कार्ड है तो सरेंडर की प्रक्रिया बहुत आसान है. इसे ऑनलाइन, ऑफलाइन, या Assessing Officer के माध्यम से पूरा किया जा सकता है. ऑफलाइन तरीका यह है कि नजदीकी PAN सेंटर जाएं. वहां, Request For New PAN Card or Correction फॉर्म लें. फॉर्म में जरूरी जानकारी भरकर पहचान पत्र, पता, DOB और PAN की कॉपी लगाएं. फॉर्म जमा कर Acknowledgment Slip प्राप्त करें.

गलती से 2 PAN कार्ड बन जाए तो क्या करें?

Adv. नीरज शाश्वत ने सलाह है कि, "अगर गलती से 2 PAN बन गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. बस तुरंत अतिरिक्त PAN को सरेंडर करें. इससे आप जुर्माने या कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं, लेकिन यदि दो PAN का उपयोग लेनदेन, बैंकिंग या दस्तावेजी धोखाधड़ी के लिए किया गया है, तो यह गंभीर अपराध माना जाएगा."

2 PAN रखना अनुचित और कानूनन गलत

एडवोकेट नीरज शाश्वत ने बताया कि, 2 PAN कार्ड रखना अनुचित और कानूनन गलत है. गलती से दूसरा पैन कार्ड बन गया है तो तुरंत ऑनलाइन या ऑफलाइन सरेंडर करें. जानबूझकर फर्जीवाड़ा करने पर कड़ी कार्रवाई तय है. आम नागरिक के लिए प्रक्रिया बेहद सरल है, और समय पर उठाया गया कदम किसी भी कानूनी मुसीबत से बचाता है.

