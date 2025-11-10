'पथराव कोई सामान्य घटना नहीं...', कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पथराव कोई सामान्य घटना नहीं है.
By Sumit Saxena
Published : November 10, 2025 at 4:06 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में पथराव कोई सामान्य घटना नहीं है. यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष आया. वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने सुप्रीम कोर्ट में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह का प्रतिनिधित्व किया.
सुनवाई के दौरान गोंजाल्विस ने तर्क दिया कि उनके परिवार को हिरासत आदेश नहीं दिया गया था और उनके मुवक्किल 1970 से पारित कई हिरासत आदेशों की मांग कर रहे हैं.सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस दलील का विरोध किया.
मेहता ने कहा कि यह मुद्दा दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष नहीं उठाया गया था. पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से मौखिक रूप से कहा, "आप सरकार से विवरण मांगते हैं. इसे जमानत की कार्यवाही में क्यों मांगते हैं? यह 50 साल से ज़्यादा पुराना है..." इस दौरान मेहता ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी नेटवर्कों के साथ शाह के संबंधों पर भी जोर दिया.
'राज्य में पथराव कोई सामान्य घटना नहीं'
गोंजाल्विस ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल भाषण देने और उसके बाद पथराव करने के एक सामान्य आरोप में 39 साल से जेल में है. पीठ ने कहा, "इस राज्य में पथराव कोई सामान्य घटना नहीं है..." पीठ ने शाह से कहा कि वह अपनी नजरबंदी का आदेश प्राप्त करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के समक्ष आवेदन करें.
मेहता द्वारा नए तथ्यों का उल्लेख किए जाने के बाद पीठ ने NIA को शाह के नए हलफनामे पर जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया.इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी फंडिंग के एक मामले में शाह को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने NIA को नोटिस किया जारी
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस जारी कर शाह की उस याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 12 जून को उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट ने आतंकी फंडिंग के एक कथित मामले में जमानत देने से इनकार करने के एनआईए अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली शाह की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया था.
हाई कोर्ट ने शाह के गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने और गवाहों को प्रभावित करने के जोखिम का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था. NIA द्वारा 12 व्यक्तियों पर सरकार के खिलाफ हिंसक गतिविधियों के लिए धन जुटाने का आरोप लगाने के बाद शाह को 4 जून 2019 को गिरफ्तार किया गया था.
