जम्मू-कश्मीर: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक पीरजादा सईद का 73 साल की उम्र में निधन
विधायक पीरजादा सईद का अंतिम संस्कार आज दोपहर उनके पैतृक इलाके में किया जाएगा.
Published : November 27, 2026 at 9:13 AM IST
श्रीनगर: कांग्रेस के सीनियर नेता और अनंतनाग के मौजूदा विधायक पीरजादा मोहम्मद सईद का गुरुवार देर रात लंबी बीमारी के बाद जम्मू में निधन हो गया. वह 73 साल के थे. सईद पिछले कुछ समय से बीमार थे. वह 2024 के विधानसभा चुनावों में अनंतनाग से जम्मू और कश्मीर विधानसभा के लिए चुने गए थे.
उनके निधन से अनंतनाग विधानसभा सीट खाली हो गई है. इससे खाली जगह को भरने के लिए उपचुनाव कराना पड़ेगा. कश्मीर यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट सईद ने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करने से पहले 1980 में एलएलबी की डिग्री पूरी की. दशकों में वह घाटी के एक जाने-माने नेता के तौर पर उभरे और कांग्रेस पार्टी और एक के बाद एक सरकारों में कई पदों पर रहे.
सईद का राजनीतिक सफर कई दशकों तक चला. वह पहली बार 1987 में कोकरनाग से जम्मू और कश्मीर विधानसभा के लिए चुने गए थे. कुछ समय बाद वह 2002 में कोकरनाग सीट जीतकर विधानसभा में लौटे और 2008 के चुनावों में भी इसे बरकरार रखा.
उन्होंने अलग-अलग सरकारों में मंत्री के तौर पर भी काम किया और सार्वजनिक जीवन में अपने समय के दौरान अहम जिम्मेदारियां निभाईं. 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अनंतनाग से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की और एक अलग चुनाव क्षेत्र से विधानसभा में वापस आए.