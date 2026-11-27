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जम्मू-कश्मीर: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक पीरजादा सईद का 73 साल की उम्र में निधन

कांग्रेस नेता और विधायक पीरजादा सईद ( ETV Bharat )

श्रीनगर: कांग्रेस के सीनियर नेता और अनंतनाग के मौजूदा विधायक पीरजादा मोहम्मद सईद का गुरुवार देर रात लंबी बीमारी के बाद जम्मू में निधन हो गया. वह 73 साल के थे. सईद पिछले कुछ समय से बीमार थे. वह 2024 के विधानसभा चुनावों में अनंतनाग से जम्मू और कश्मीर विधानसभा के लिए चुने गए थे.