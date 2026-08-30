उत्तराखंड: राजधानी में पैदल चलने वाले राहगीर भी सुरक्षित नहीं, आंकड़े जानकर चौंक जाएंगे
देहरादून में आए दिन सड़क हादसों में लोग जान गंवा रहे हैं. ताजा आंकड़े इस बात की दस्दीक कर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 30, 2026 at 12:22 PM IST
देहरादून (उत्तराखंड): राजधानी देहरादून की सड़कों पर पैदल चलना अब सुरक्षित नहीं रह गया है. शहर में कहीं फुटपाथ पर अतिक्रमण है तो कहीं फुटपाथ की सुविधा ही नहीं है. ऐसे में पैदल राहगीरों को मजबूरी में मुख्य सड़क पर चलना पड़ता है. तेज रफ्तार वाहनों के बीच सड़क पर पैदल चलना हादसे का बड़ा कारण बन रहा है. सड़क हादसों के आंकड़े भी इस चिंता को और गंभीर बनाते हैं.
इतने लोग गंवा चुके जान: गौर हो कि देहरादून पुलिस के अनुसार साल 2026 एक जनवरी से 31 जुलाई के दौरान 286 सड़क हादसे सामने आए हैं. इन हादसों में 114 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 42 पैदल राहगीर शामिल हैं. वहीं साल 2025 में 265 सड़क हादसों में 123 लोगों की जान गई थी, जिसमें 43 पैदल राहगीर शामिल थे. देहरादून की प्रमुख सड़कों पर पैदल यात्रियों के लिए बनाए गए फुटपाथ कई जगह अतिक्रमण की चपेट में हैं.
दुकानों के आगे सामान, वाहन पार्किंग और अन्य गतिविधियों के चलते फुटपाथ का इस्तेमाल पैदल चलने के बजाय दूसरे कामों के लिए किया जा रहा है. कई स्थानों पर फुटपाथ नहीं होने के कारण लोगों को सड़क के किनारे या मुख्य सड़क पर ही चलना पड़ता है.
मार्गों पर अतिक्रमण हटाना चुनौती: फुटपाथ और पैदल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं. इसके बावजूद शहर में पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित और अतिक्रमण मुक्त रास्ते की चुनौती बनी हुई है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इन दिशा-निर्देशों को जमीन पर कब प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा.
फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित विभागों के साथ मिलकर जल्द अभियान चलाया जाएगा. पुलिस का प्रयास रहेगा कि पैदल राहगीरों को सुरक्षित रास्ता मिल सके और सड़क पर उन्हें अनावश्यक खतरे का सामना न करना पड़े.
-प्रमेन्द्र डोबाल, एसएसपी देहरादून
फुटपाथ के साथ सुरक्षित क्रॉसिंग भी जरूरी: सड़कों पर सिर्फ फुटपाथ बना देना ही समस्या का समाधान नहीं है. फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त रखना, सुरक्षित पैदल क्रॉसिंग उपलब्ध कराना और बेहतर पैदल यात्री इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना भी उतना ही जरूरी है. सड़क के डिजाइन और ट्रैफिक व्यवस्था में पैदल यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की जरूरत है.
फुटपाथ पर अतिक्रमण अतिक्रमण: देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में कई योजनाएं चलाई गईं, लेकिन पैदल राहगीरों की सुरक्षा अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है. फुटपाथ पर अतिक्रमण और कई जगह फुटपाथ की कमी के कारण लोगों को सड़क पर चलने को मजबूर होना पड़ता है. ऐसे में तेज रफ्तार वाहनों के बीच उनका हर कदम जोखिम भरा हो जाता है. अब देखना होगा कि संबंधित विभाग पैदल राहगीरों की इस समस्या का स्थाई समाधान कब तक कर पाते हैं.
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