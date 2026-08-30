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उत्तराखंड: राजधानी में पैदल चलने वाले राहगीर भी सुरक्षित नहीं, आंकड़े जानकर चौंक जाएंगे

देहरादून (उत्तराखंड): राजधानी देहरादून की सड़कों पर पैदल चलना अब सुरक्षित नहीं रह गया है. शहर में कहीं फुटपाथ पर अतिक्रमण है तो कहीं फुटपाथ की सुविधा ही नहीं है. ऐसे में पैदल राहगीरों को मजबूरी में मुख्य सड़क पर चलना पड़ता है. तेज रफ्तार वाहनों के बीच सड़क पर पैदल चलना हादसे का बड़ा कारण बन रहा है. सड़क हादसों के आंकड़े भी इस चिंता को और गंभीर बनाते हैं.

इतने लोग गंवा चुके जान: गौर हो कि देहरादून पुलिस के अनुसार साल 2026 एक जनवरी से 31 जुलाई के दौरान 286 सड़क हादसे सामने आए हैं. इन हादसों में 114 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 42 पैदल राहगीर शामिल हैं. वहीं साल 2025 में 265 सड़क हादसों में 123 लोगों की जान गई थी, जिसमें 43 पैदल राहगीर शामिल थे. देहरादून की प्रमुख सड़कों पर पैदल यात्रियों के लिए बनाए गए फुटपाथ कई जगह अतिक्रमण की चपेट में हैं.

दुकानों के आगे सामान, वाहन पार्किंग और अन्य गतिविधियों के चलते फुटपाथ का इस्तेमाल पैदल चलने के बजाय दूसरे कामों के लिए किया जा रहा है. कई स्थानों पर फुटपाथ नहीं होने के कारण लोगों को सड़क के किनारे या मुख्य सड़क पर ही चलना पड़ता है.

मार्गों पर अतिक्रमण हटाना चुनौती: फुटपाथ और पैदल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं. इसके बावजूद शहर में पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित और अतिक्रमण मुक्त रास्ते की चुनौती बनी हुई है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इन दिशा-निर्देशों को जमीन पर कब प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा.