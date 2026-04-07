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फाइव स्टार होटलों की मिठास है हिमाचल की मटर, पीएम मोदी का गृह राज्य गुजरात भी स्वाद का दीवाना

ढली मंडी में हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों से मटर आ रहा है. सीजन की शुरुआत में किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं.

ढली सब्जी मंडी में मटर लेकर पहुंच रहे किसान
ढली सब्जी मंडी में मटर लेकर पहुंच रहे किसान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 2:32 PM IST

13 Min Read
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शिमला: पहाड़ों की ठंडी वादियों से निकलकर अब गर्मियों की तपिश में स्वाद का रंग घोलने वाली हरी मटर ने बाजारों में अपनी दस्तक दे दी है. छोटे पहाड़ी राज्य की ताज़गी से भरपूर यह हरी मटर देश के बड़े शहरों तक अपने स्वाद और गुणवत्ता का जादू बिखेर रही है. जैसे ही सीजन की शुरुआत हुई वैसे ही कारोबारियों और किसानों दोनों के चेहरे खिल उठे हैं. पहाड़ी इलाकों की अनुकूल जलवायु में तैयार हुई यह मटर स्वाद, मिठास और गुणवत्ता के लिए जानी जाती है. यही वजह है कि बड़े-बड़े फाइव स्टार होटलों की थालियों में इसका खास स्थान बनता जा रहा है.

हिमाचल की यह ताजी हरी मटर स्थानीय उपभोग तक सीमित न रहकर देश के बड़े शहरों में अपनी पहचान बना रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात समेत कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में भी इसकी मांग लगातार बढ़ रही है. ढली मंडी में इस समय करसोग, ठियोग, सिरमौर जिले के राजगढ़ और सोलन के ऊपरी क्षेत्रों से मटर की आवक तेज हो गई है. सीजन के शुरुआती दौर में ही किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं, जहां थोक में मटर 50 से 60 रुपये प्रति किलो बिक रही है. इससे किसानों में उत्साह है और उनमें बेहतर आमदनी की उम्मीद जगी है. मौसम का साथ भी इस बार किसानों के लिए राहत भरा साबित हो रहा है. अप्रैल महीने में झमाझम हो रही बारिश से उत्पादन बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में आवक बढ़ने से बाजारों में हरी मटर की मिठास और भी गहराई से घुलेगी, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा.

ढली सब्जी मंडी में मटर लेकर पहुंच रहे किसान (ETV Bharat)

मंडी में इन क्षेत्रों से मटर पहुंचनी हुई शुरू

मां हाटेश्वरी ट्रेडिंग कंपनी ढली सब्जी मंडी के आढ़ती नरेंद्र ठाकुर का कहना है कि 'गर्मियों के सीजन की मटर 20 मार्च से मंडी आनी शुरू हुई है. ये मटर अभी करसोग, सिरमौर जिला के राजगढ़, जिला शिमला के ठियोग और सोलन जिला के ऊपरी क्षेत्रों से पहुंच रही है. ढली सब्जी मंडी में मटर की ट्रेडिंग बहुत बड़े स्तर पर होती है. हिमाचल की ताजी हरी मटर महानगरों में फाइव स्टार होटलों सहित घरों में लोगों की थाली में स्वाद का जायका बढ़ा रही है. मां हाटेश्वरी ट्रेडिंग कंपनी ढली सब्जी मंडी के आढ़ती नरेंद्र ठाकुर का कहना है कि यहां से देश भर में मटर भेजी जा रही है. महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, सहित अन्य महानगरों हिमाचल की हरी मटर की डिमांड रहती है. यहां की मटर बारिश पर निर्भर है. पहाड़ों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, जिस कारण मटर की अधिक मिठास रहती है. ऐसे में देश के मैदानी राज्यों और पहाड़ों पैदा होने वाली हरी मटर के स्वाद में दिन रात का अंतर है. उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ी मटर में मंडियों में अधिक डिमांड रहती है.'

बाहारी राज्यों में भेजा गया मटर
बाहारी राज्यों में भेजा गया मटर (ETV Bharat)

चंडीगढ़ से हवाई जहाज से बाहरी भेजी जाती मटर

आढ़ती नरेंद्र ठाकुर का कहना है कि हिमाचल के मटर की देश भर में हमेशा ही डिमांड बनी रहती है.चंडीगढ़ से ये मटर हवाई जहाजों के माध्यम से चेन्नई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में भेजी जाती है. इसकी डिमांड फाइव स्टार होटलों में अधिक है. आजकल की पहाड़ी मटर मंडी में 50 से 60 रुपए प्रति किलो थोक भी बिक रही है. वहीं मैदानी क्षेत्रों से भी अभी आ रहा मटर 15 से 20 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है. इस मटर में स्वाद नहीं होता है. वहीं पीक सीजन में ढकी मंडी में ही रोजाना 5 हजार से 10 हजार बोरी मटर आती है.

ढली सब्जी मंडी में पहुंचा हरा मटर
ढली सब्जी मंडी में पहुंचा हरा मटर (ETV Bharat)

हिमाचल के मटर की खासियत

हिमाचल प्रदेश में ऑफ-सीजन मटर (Off-season peas) की खासियत इसकी देशभर में बहुत मांग वाला बनाती है. यहां की जलवायु और पहाड़ी परिस्थितियां इसे अलग पहचान देती हैं. कृषि विशेषज्ञ राम कृष्ण चौहान का कहना है कि 'जब मैदानी इलाकों में मटर का सीजन समाप्त हो जाता है, तब हिमाचल में गर्मियों और बरसात खत्म होने के बाद मटर तैयार होती है, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिलते हैं, क्योंकि बड़े राज्यों में भी सप्लाई कम होती है. इसी तरह से हिमाचल की ठंडी और संतुलित जलवायु मटर के लिए आदर्श है. इससे मटर के दाने मोटे, मीठे और हरे होते हैं. क्वालिटी अच्छी होने से यह बड़े शहरों में ज्यादा पसंद की जाती है. ऑफ-सीजन होने के कारण मटर की कीमत ज्यादा मिलती है. ठंडे मौसम में कीट और बीमारियां कम होती हैं. इससे रसायनों का कम उपयोग होता है और मटर ज्यादा प्राकृतिक रहती है.'

सब्जियों की पैदावार का एरिया बढ़ा
सब्जियों की पैदावार का एरिया बढ़ा (ETV Bharat)

देर तक चलेगा मटर का सीजन

हिमाचल में सर्दियों के मौसम में सामान्य से कम हुई बारिश न होने से खरीफ सीजन में मटर की समय पर बिजाई का कार्य प्रभावित हुआ. इस कारण मटर की बिजाई भी देरी से हुई थी. अंदेशा था कि बारिश न होने से मटर की पैदावार कम हो सकती है, लेकिन अप्रैल महीने में झमाझम बारिश ने मटर फसल के लिए संजीवनी का काम किया है. आढ़ती नरेंद्र ठाकुर का कहना है कि ये बारिश सब्जियों के लिए अमृत के समान है. देरी से हुई मटर की बिजाई और अब हो रही अच्छी बारिश से मटर का सीजन लंबा चलने वाला है. ढली सब्जी मंडी में गर्मियों और सर्दियों दोनों सीजन की मटर आती है, जिसकी हमेशा बहुत अधिक डिमांड रहती है. ऐसे में यहां मटर का कारोबार 500 से 600 करोड़ का रहता है.

बाहरी राज्यों से आ रहा मटर
बाहरी राज्यों से आ रहा मटर (ETV Bharat)

ढली मंडी से बाहरी राज्यों को भेजी गई मटर

हिमाचल की सबसे पुरानी ढली सब्जी मंडी में हर साल अकेले सैंकड़ों करोड़ मटर का कारोबार होता है. यहां से हर साल लाखों क्विंटल हरी मटर बड़े महानगरों सहित अन्य शहरों को भेजी जाती है. कृषि उपज समिति शिमला एंड किन्नौर के आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में 1 लाख 73 हजार 668 क्विंटल, 2022-23 में 1 लाख 02 हजार 253 क्विंटल, 2023-24 में 1 लाख 74 हजार 710 क्विंटल, 2024-25 में 1 लाख 19 हजार 273 क्विंटल, 2025-26 में 1 लाख 37 हजार 244 क्विंटल मटर महाराष्ट्र, गुजरात, चिन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, दिल्ली और कोलकाता आदि की बड़ी मंडियों में भेजी गई है.

फाइव स्टार होटलों की मिठास है हिमाचल की मटर
फाइव स्टार होटलों की मिठास है हिमाचल की मटर (ETV Bharat)

लाखों परिवार कर रहे मटर की खेती

हिमाचल में सबसे अधिक मटर की पैदावार जिला शिमला, जिला मंडी, जिला कुल्लू, जिला सोलन, जिला सिरमौर, जिला लाहौल स्पीति में होती है. यहां पर रबी और खरीफ दो सीजन में मटर की फसल ली जाती है. इसके अतिरिक्त अन्य जिलों में किसान मटर की फसल लेते हैं. प्रदेश में करीब 3 लाख परिवार मटर की खेती कर रहे. प्रदेश में रबी और खरीफ सीजन में अधिकतर मटर की फसल बारिश पर ही निर्भर है. हिमाचल में रबी और खरीफ सीजन में कुल 9,59,223 हेक्टेयर भूमि पर बिजाई की जाती है. इसमें 5,47,556 हेक्टेयर एरिया में एक बार बिजाई कर फसल की जाती है. इसके अलावा 4,11,667 हेक्टेयर एरिया ऐसा है, जिस पर एक से अधिक बार बिजाई की जाती है. प्रदेश में 1,14,381 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है. यानी प्रदेश में 11.92 फीसदी कृषि योग्य भूमि सिंचाई के दायरे में आती है. वहीं, हिमाचल में 88.08 फीसदी कृषि योग्य भूमि बारिश पर निर्भर है.

आय का मुख्य साधन

करसोग के कई किसानों के लिए मटर की फसल आज जीविका का प्रमुख साधान है. करसोग के एक छोटे से गांव के किसान मुरारी लाल, कौशल कुमार, रोशन लाल ने पारंपरिक खेती के साथ-साथ उन्होंने मटर की उन्नत खेती अपनाई, जिससे उनकी आमदनी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. रोशन लाल का कहना है कि 'मटर की फसल कम समय में तैयार हो जाती है और बाजार में इसकी मांग भी अच्छी रहती है. सही बीज, समय पर बारिश और गोबर के प्रबंधन से उत्पादन बेहतर होता है, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल रहा है. पिछले 25 साल से मटर की खेती कर रहे हैं.'

किसान मुरारी लाल शर्मा का कहना है कि 'पहले हम गेहूं जैसी फसलों पर निर्भर थे, लेकिन मटर की खेती शुरू करने के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार आया है. हम अन्य किसानों को भी मटर की खेती अपनाने की सलाह दे रहे हैं.'

34,150 मीट्रिक टन हरी मटर उत्पादन का अनुमान
34,150 मीट्रिक टन हरी मटर उत्पादन का अनुमान (ETV Bharat)

फसल को वरदान अप्रैल की बारिश

हिमाचल में अप्रैल महीने में झमाझम हो रही बारिश ने किसानों की अच्छी फसल के पैदावार रहने की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं. प्रदेश भर में प्री मानसून सीजन में हो रही अच्छी बारिश से गर्मियों का मटर सीजन लंबा चलने के आसार हैं. प्रदेश में 1 से 6 अप्रैल तक 26.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. यह सामान्य से 109 फीसदी अधिक है. वहीं इस दौरान सामान्य बारिश का आंकड़ा 12.6 मिलीमीटर बारिश का है. बिलासपुर में अभी तक 12.3 मिलीमीटर बारिश हुई है. यह आंकड़ा सामान्य से 232 फीसदी अधिक है. चम्बा जिला में अब तक 28.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 52 फीसदी अधिक है. हमीरपुर में 14.1 मिलीमीटर बारिश हुई, बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 59 फीसदी अधिक दर्ज किया गया है. कांगड़ा में 23.9 मिलीमीयर बारिश हुई है. जो सामान्य से 144 फीसदी अधिक है. वहीं किन्नौर जिला में 19.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है. यह आंकड़ा सामान्य से 1 फीसदी अधिक है. कुल्लू जिला में 31.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 78 फीसदी अधिक दर्ज किया गया है. लाहौल स्पीति में 27.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 121 फीसदी अधिक है. मंडी जिला में 32.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 247 फीसदी अधिक है. शिमला जिला में 35.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, यह आंकड़ा सामान्य से 278 फीसदी अधिक है. सिरमौर जिला में 10.6 मिलीमीटर बारिश हुई है. जोकि सामान्य से 97 फ़ीसदी अधिक रिकॉर्ड की गई है. सोलन जिला में 44.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, ये बारिश सामान्य से 606 मिलीमीटर अधिक है. वहीं ऊना जिल में सबसे कम 4.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 13 फीसदी कम है.

मंडी तक फसल पहुंचाने की नहीं चिंता

कौशल कुमार का कहना है कि 'मटर फसल कुछ महीनों में तैयार हो जाती है. ऑफ सीजन की वजह से मंडियों में रेट अच्छे मिलते हैं. अब तो मटर खरीदने के लिए ठेकेदार हर गांव में फसल खरीदने आ रहे हैं, जिससे मंडी तक फसल पहुंचाने की चिंता भी दूर हुई है. सिंचाई की सुविधा न होने से मटर की फसल बारिश पर निर्भर है, अगर समय समय पर बारिश होती रहती है तो मटर की पैदावार भी बढ़िया होती है.'

सब्जियों के उत्पादन का दायरा बढ़ा
सब्जियों के उत्पादन का दायरा बढ़ा (ETV Bharat)

सब्जियों की पैदावार का एरिया बढ़ा

हिमाचल प्रदेश में किसानों का नकदी फसलों की और बढ़ता ट्रेंड बताता है कि पिछले चार सालों में रबी सीजन में गेहूं और जौ की बिजाई का एरिया कम हुआ है. कृषि विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के रबी सीजन में 3,22,000 हेक्टेयर एरिया में गेहूं की बिजाई का लक्ष्य तय किया गया है, वहीं गेहूं की पैदावार के लिए 6,50,000 मीट्रिक टन का टारगेट रखा गया है. इसी तरह से वित्त वर्ष 2021-22 के रबी सीजन में 3,40,000 हेक्टेयर एरिया में गेहूं की बिजाई से 6,72,000 मीट्रिक तक पैदावार का लक्ष्य रखा गया था. ऐसे में वर्ष 2021-22 की तुलना में इस बार की गेहूं की बिजाई का एरिया और पैदावार के लक्ष्य दोनों की कम है. वहीं प्रदेश में सब्जियों का क्षेत्र बड़ा है. कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में रबी सीजन के लिए 27 हजार हेक्टेयर एरिया में 5,95,000 मीट्रिक टन सब्जियों की पैदावार का टारगेट तय किया गया था. जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़ गया है. इस बार रबी सीजन में वेजिटेबल की बिजाई के लिए एरिया को बढ़ाकर 37,450 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया है. वहीं सब्जियों के उत्पादन का टारगेट भी बढ़ाकर 7,86,450 मीट्रिक टन निर्धारित किया है.

34 हजार 150 मीट्रिक टन मटर पैदावार का लक्ष्य

हिमाचल की पहाड़ियों में रबी सीजन की रौनक अब अपने चरम पर पहुंचने लगी है. खेतों में लहलहाती हरी फसलें किसानों की मेहनत और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देने का संकेत दे रही हैं. खासकर हरी मटर की फसल इस बार चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जिसने किसानों की उम्मीदों को नई उड़ान दी है. प्रदेश में इस बार कृषि विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के रबी सीजन के लिए मटर की खेती को लेकर लक्ष्य निर्धारित किए हैं. विभाग ने 12,290 हेक्टेयर क्षेत्र में मटर की बिजाई का लक्ष्य तय किया है, जिसके जरिए 34,150 मीट्रिक टन हरी मटर उत्पादन का अनुमान लगाया गया. अब जब मौसम ने भी किसानों का साथ दिया है, तो खेतों से तैयार फसल धीरे-धीरे मंडियों का रुख करने लगी है. प्रदेश की विभिन्न मंडियों में ताजा हरी मटर की आमद शुरू हो चुकी है, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों में उत्साह देखा जा रहा है.

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