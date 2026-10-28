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कार्बेट लैंडस्केप में गायब हुए मोर और जंगली मुर्गे! वन्यजीव विशेषज्ञों ने उठाई शोध की मांग

रामनगर: दुनिया भर में बाघों की मौजूदगी और वन्यजीव संरक्षण के लिए पहचान रखने वाले कॉर्बेट और इसके लैंडस्केप क्षेत्रों से अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिसने वन्यजीव प्रेमियों, नेचुरलिस्ट और पक्षी विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है. सवाल है कि आखिर कॉर्बेट के जंगलों और तराई-भाबर क्षेत्र में लंबे समय से दिखाई देने वाले मोर , जंगली मुर्गे और कलीज फिजेंट जैसे पक्षी कहां चले गए? पिछले 8 से 9 महीनों से इनकी साइटिंग में कमी आने के दावे किए जा रहे हैं.

विशेषज्ञों ने इसके पीछे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आवास में बदलाव, बढ़ते व्यावसायिक निर्माण, कीटनाशकों के इस्तेमाल और बीमारी जैसी संभावनाएं जताई हैं. हालांकि, अभी तक किसी एक कारण की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है. मामला वन विभाग तक पहुंच चुका है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की डिप्टी डायरेक्टर सिरिन पंडित ने इसे गंभीरता से लेने की बात कही है.

कार्बेट लैंडस्केप में गायब हुए मोर और जंगली मुर्गे! (वीडियो- ETV Bharat)

क्या कॉर्बेट के पारिस्थितिकी तंत्र बदलवा के संकेत? वहीं, मामले में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ पुनीत तोमर ने फील्ड स्टाफ से जानकारी जुटाकर उच्च स्तर पर शोध की सिफारिश करने की बात कही है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यह केवल पक्षियों के कम दिखाई देने का मामला है या कॉर्बेट के पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहे किसी बड़े बदलाव का संकेत? जो अब अहम और चिंता पैदा करन वाला सवाल है.

मोर (फोटो सोर्स- Sanjay Chhimwal)

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम आते ही सबसे पहले बाघ, हाथी और दूसरे बड़े वन्यजीवों की तस्वीर सामने आती है, लेकिन जंगल की असली समृद्धि उसकी पूरी जैव विविधता से तय होती है. मोर, रेड जंगल फाउल यानी जंगली मुर्गा और कलीज फिजेंट (कालिज) जैसे पक्षी भी इस प्राकृतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. वन्यजीव प्रेमियों और लंबे समय से कॉर्बेट लैंडस्केप में काम कर रहे नेचुरलिस्ट का कहना है कि पिछले 8 से 9 महीनों में इन पक्षियों की साइटिंग पहले की तुलना में कम हुई है.

रेड जंगल फाउल यानी जंगली मुर्गे (फोटो सोर्स- Sanjay Chhimwal)

ढिकाला, बिजरानी, ढेला, झिरना और फाटो जैसे पर्यटन क्षेत्रों में भी इनकी मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. हालांकि, किसी पक्षी का कम दिखाई देना और उसकी वास्तविक आबादी में गिरावट आना दो अलग-अलग स्थितियां हैं. इसलिए इस दावे की पुष्टि के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण, नियमित गणना और पुराने आंकड़ों से तुलना करना जरूरी है. वन्यजीव विशेषज्ञ इमरान खान कहते हैं कि,

"पिछले आठ से नौ महीनों से मोर, रेड जंगल फाउल और कलीज फिजेंट की साइटिंग में कमी महसूस की जा रही है. यह स्थिति केवल कॉर्बेट तक सीमित नहीं है, बल्कि तराई-भाबर के दूसरे इलाकों और नेपाल तक से ऐसी जानकारी मिलने की बात सामने आई है."- इमरान खान, वन्यजीव विशेषज्ञ एवं नेचुरलिस्ट

इमरान खान ने जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आवास में बदलाव और खेती की जमीनों पर बढ़ते निर्माण को संभावित कारण बताते हुए कहा कि मौसम में बदलाव के कारण पौधों में फूल आने, बीज बनने और फल पकने के समय पर भी असर पड़ सकता है. उन्होंने बर्ड फ्लू या अन्य बीमारियों की संभावना से भी इनकार नहीं किया, लेकिन स्पष्ट किया कि वास्तविक कारणों का पता वैज्ञानिक जांच के बाद ही चल सकेगा.

कॉर्बेट क्षेत्र में कलीज फिजेंट (फोटो- ETV Bharat)

उनका कहना है कि इको सेंसिटिव जोन के नियमों को सख्ती से लागू करने, निर्माण कार्यों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाने और हर परियोजना में ग्रीन एरिया सुनिश्चित करने की जरूरत है. विकास ऐसा होना चाहिए, जिसमें पर्यटन, रोजगार और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे. ग्राउंड फॉरेजिंग बर्ड्स यानी जमीन पर भोजन तलाशने वाले पक्षियों की घटती साइटिंग को लेकर वरिष्ठ नेचर गाइड और पक्षी विशेषज्ञ राजेश भट्ट ने भी चिंता जताई है. उनका कहना है कि,

"पहले कॉर्बेट लैंडस्केप में मोर, रेड जंगल फाउल और कलीज फिजेंट नियमित रूप से दिखाई देते थे, लेकिन पिछले समर सीजन में खासकर मार्च-अप्रैल के बाद इनकी साइटिंग की बारंबारता में कमी महसूस की गई है."- राजेश भट्ट, वरिष्ठ नेचर गाइड एवं पक्षी विशेषज्ञ

"इन पक्षियों की मौजूदगी में कमी के पीछे भौगोलिक परिस्थितियों में बदलाव, जलवायु परिवर्तन या किसी बीमारी की भूमिका हो सकती है. ये भी संभव है कि पक्षियों ने अपने पारंपरिक क्षेत्रों से दूसरी जगहों की ओर रुख किया हो."- राजेश भट्ट, वरिष्ठ नेचर गाइड एवं पक्षी विशेषज्ञ

राजेश भट्ट ने बताया कि ग्राउंड फाउल्स घास के मैदानों और जमीन से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यदि इनकी वास्तविक संख्या में गिरावट आती है, तो यह पर्यावरण के लिहाज से चिंता का विषय होगा. उन्होंने इस मामले में वैज्ञानिक शोध और विस्तृत जांच की जरूरत बताते हुए कहा कि यह पता लगाना बेहद जरूरी है कि पक्षियों की मौजूदगी में कमी के पीछे क्या कारण हैं और इसका पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है.

ग्राउंड फॉरेजिंग बर्ड्स (फोटो- ETV Bharat)

कॉर्बेट के आसपास तेजी से बढ़ते पर्यटन और व्यावसायिक निर्माण को भी इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू माना जा रहा है. वन्यजीव पक्षी प्रेमी और नेचुरलिस्ट प्रशांत का कहना है कि पहले खेतों, झाड़ियों और प्राकृतिक खुले क्षेत्रों में पक्षियों को अनाज, कीड़े-मकोड़े एवं भोजन के दूसरे स्रोत आसानी से मिल जाते थे, लेकिन कई जगह खेतों और प्राकृतिक जमीनों पर रिजॉर्ट व अन्य व्यावसायिक निर्माण होने से उनके आवास और भोजन की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है.

"पिछले करीब एक साल में जंगली मुर्गे, कलीज फिजेंट और मोर की साइटिंग में कमी महसूस की गई है. मौसम में बदलाव के बीच कुछ पक्षियों के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दिखाई देने की जानकारी भी सामने आई है. हालांकि, इसके पीछे की वजह की वैज्ञानिक पुष्टि होना अभी बाकी है."- प्रशांत, वन्यजीव प्रेमी एवं नेचुरलिस्ट

उन्होंने कहा कि कॉर्बेट क्षेत्र में पर्यटन का बड़ा हिस्सा बाघों पर केंद्रित है. ऐसे में पक्षी अवलोकन, प्रकृति भ्रमण और स्थानीय प्राकृतिक विरासत से जुड़े पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए. इससे जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ सकती है और संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिल सकती है.

कॉर्बेट में मोर (फोटो सोर्स- Sanjay Chhimwal)

प्रशांत ने पक्षियों के प्राकृतिक आवास, भोजन की उपलब्धता और बदलती परिस्थितियों का अध्ययन कराने की जरूरत बताई. उनका मानना है कि बाघ संरक्षण के साथ-साथ उन छोटे वन्यजीवों और पक्षियों पर भी बराबर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनकी भूमिका अक्सर चर्चा से बाहर रह जाती है. ग्राउंड बर्ड्स की घटती मौजूदगी पर वन्यजीव प्रेमी सुमंता घोष ने भी चिंता जताई है. उनका कहना है कि,