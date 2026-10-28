कार्बेट लैंडस्केप में गायब हुए मोर और जंगली मुर्गे! वन्यजीव विशेषज्ञों ने उठाई शोध की मांग
कार्बेट और इसके लैंडस्केप में कहां गायब हो गए मोर और जंगली मुर्गे? 8-9 महीने से घटत रही साइटिंग, वन विभाग कराएगा जांच
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 28, 2026 at 7:32 PM IST
रामनगर: दुनिया भर में बाघों की मौजूदगी और वन्यजीव संरक्षण के लिए पहचान रखने वाले कॉर्बेट और इसके लैंडस्केप क्षेत्रों से अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिसने वन्यजीव प्रेमियों, नेचुरलिस्ट और पक्षी विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है. सवाल है कि आखिर कॉर्बेट के जंगलों और तराई-भाबर क्षेत्र में लंबे समय से दिखाई देने वाले मोर, जंगली मुर्गे और कलीज फिजेंट जैसे पक्षी कहां चले गए? पिछले 8 से 9 महीनों से इनकी साइटिंग में कमी आने के दावे किए जा रहे हैं.
विशेषज्ञों ने इसके पीछे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आवास में बदलाव, बढ़ते व्यावसायिक निर्माण, कीटनाशकों के इस्तेमाल और बीमारी जैसी संभावनाएं जताई हैं. हालांकि, अभी तक किसी एक कारण की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है. मामला वन विभाग तक पहुंच चुका है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की डिप्टी डायरेक्टर सिरिन पंडित ने इसे गंभीरता से लेने की बात कही है.
क्या कॉर्बेट के पारिस्थितिकी तंत्र बदलवा के संकेत? वहीं, मामले में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ पुनीत तोमर ने फील्ड स्टाफ से जानकारी जुटाकर उच्च स्तर पर शोध की सिफारिश करने की बात कही है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यह केवल पक्षियों के कम दिखाई देने का मामला है या कॉर्बेट के पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहे किसी बड़े बदलाव का संकेत? जो अब अहम और चिंता पैदा करन वाला सवाल है.
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम आते ही सबसे पहले बाघ, हाथी और दूसरे बड़े वन्यजीवों की तस्वीर सामने आती है, लेकिन जंगल की असली समृद्धि उसकी पूरी जैव विविधता से तय होती है. मोर, रेड जंगल फाउल यानी जंगली मुर्गा और कलीज फिजेंट (कालिज) जैसे पक्षी भी इस प्राकृतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. वन्यजीव प्रेमियों और लंबे समय से कॉर्बेट लैंडस्केप में काम कर रहे नेचुरलिस्ट का कहना है कि पिछले 8 से 9 महीनों में इन पक्षियों की साइटिंग पहले की तुलना में कम हुई है.
ढिकाला, बिजरानी, ढेला, झिरना और फाटो जैसे पर्यटन क्षेत्रों में भी इनकी मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. हालांकि, किसी पक्षी का कम दिखाई देना और उसकी वास्तविक आबादी में गिरावट आना दो अलग-अलग स्थितियां हैं. इसलिए इस दावे की पुष्टि के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण, नियमित गणना और पुराने आंकड़ों से तुलना करना जरूरी है. वन्यजीव विशेषज्ञ इमरान खान कहते हैं कि,
"पिछले आठ से नौ महीनों से मोर, रेड जंगल फाउल और कलीज फिजेंट की साइटिंग में कमी महसूस की जा रही है. यह स्थिति केवल कॉर्बेट तक सीमित नहीं है, बल्कि तराई-भाबर के दूसरे इलाकों और नेपाल तक से ऐसी जानकारी मिलने की बात सामने आई है."- इमरान खान, वन्यजीव विशेषज्ञ एवं नेचुरलिस्ट
इमरान खान ने जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आवास में बदलाव और खेती की जमीनों पर बढ़ते निर्माण को संभावित कारण बताते हुए कहा कि मौसम में बदलाव के कारण पौधों में फूल आने, बीज बनने और फल पकने के समय पर भी असर पड़ सकता है. उन्होंने बर्ड फ्लू या अन्य बीमारियों की संभावना से भी इनकार नहीं किया, लेकिन स्पष्ट किया कि वास्तविक कारणों का पता वैज्ञानिक जांच के बाद ही चल सकेगा.
उनका कहना है कि इको सेंसिटिव जोन के नियमों को सख्ती से लागू करने, निर्माण कार्यों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाने और हर परियोजना में ग्रीन एरिया सुनिश्चित करने की जरूरत है. विकास ऐसा होना चाहिए, जिसमें पर्यटन, रोजगार और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे. ग्राउंड फॉरेजिंग बर्ड्स यानी जमीन पर भोजन तलाशने वाले पक्षियों की घटती साइटिंग को लेकर वरिष्ठ नेचर गाइड और पक्षी विशेषज्ञ राजेश भट्ट ने भी चिंता जताई है. उनका कहना है कि,
"पहले कॉर्बेट लैंडस्केप में मोर, रेड जंगल फाउल और कलीज फिजेंट नियमित रूप से दिखाई देते थे, लेकिन पिछले समर सीजन में खासकर मार्च-अप्रैल के बाद इनकी साइटिंग की बारंबारता में कमी महसूस की गई है."- राजेश भट्ट, वरिष्ठ नेचर गाइड एवं पक्षी विशेषज्ञ
"इन पक्षियों की मौजूदगी में कमी के पीछे भौगोलिक परिस्थितियों में बदलाव, जलवायु परिवर्तन या किसी बीमारी की भूमिका हो सकती है. ये भी संभव है कि पक्षियों ने अपने पारंपरिक क्षेत्रों से दूसरी जगहों की ओर रुख किया हो."- राजेश भट्ट, वरिष्ठ नेचर गाइड एवं पक्षी विशेषज्ञ
राजेश भट्ट ने बताया कि ग्राउंड फाउल्स घास के मैदानों और जमीन से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यदि इनकी वास्तविक संख्या में गिरावट आती है, तो यह पर्यावरण के लिहाज से चिंता का विषय होगा. उन्होंने इस मामले में वैज्ञानिक शोध और विस्तृत जांच की जरूरत बताते हुए कहा कि यह पता लगाना बेहद जरूरी है कि पक्षियों की मौजूदगी में कमी के पीछे क्या कारण हैं और इसका पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है.
कॉर्बेट के आसपास तेजी से बढ़ते पर्यटन और व्यावसायिक निर्माण को भी इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू माना जा रहा है. वन्यजीव पक्षी प्रेमी और नेचुरलिस्ट प्रशांत का कहना है कि पहले खेतों, झाड़ियों और प्राकृतिक खुले क्षेत्रों में पक्षियों को अनाज, कीड़े-मकोड़े एवं भोजन के दूसरे स्रोत आसानी से मिल जाते थे, लेकिन कई जगह खेतों और प्राकृतिक जमीनों पर रिजॉर्ट व अन्य व्यावसायिक निर्माण होने से उनके आवास और भोजन की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है.
"पिछले करीब एक साल में जंगली मुर्गे, कलीज फिजेंट और मोर की साइटिंग में कमी महसूस की गई है. मौसम में बदलाव के बीच कुछ पक्षियों के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दिखाई देने की जानकारी भी सामने आई है. हालांकि, इसके पीछे की वजह की वैज्ञानिक पुष्टि होना अभी बाकी है."- प्रशांत, वन्यजीव प्रेमी एवं नेचुरलिस्ट
उन्होंने कहा कि कॉर्बेट क्षेत्र में पर्यटन का बड़ा हिस्सा बाघों पर केंद्रित है. ऐसे में पक्षी अवलोकन, प्रकृति भ्रमण और स्थानीय प्राकृतिक विरासत से जुड़े पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए. इससे जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ सकती है और संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिल सकती है.
प्रशांत ने पक्षियों के प्राकृतिक आवास, भोजन की उपलब्धता और बदलती परिस्थितियों का अध्ययन कराने की जरूरत बताई. उनका मानना है कि बाघ संरक्षण के साथ-साथ उन छोटे वन्यजीवों और पक्षियों पर भी बराबर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनकी भूमिका अक्सर चर्चा से बाहर रह जाती है. ग्राउंड बर्ड्स की घटती मौजूदगी पर वन्यजीव प्रेमी सुमंता घोष ने भी चिंता जताई है. उनका कहना है कि,
"मोर जैसी प्रजातियां केवल जंगलों तक सीमित नहीं हैं. बल्कि, ग्रामीण और आबादी वाले क्षेत्रों में भी दिखाई देती हैं. ऐसे में उनकी मौजूदगी में बदलाव को समझना पर्यावरणीय निगरानी के लिहाज से महत्वपूर्ण है."- सुमंता घोष, वन्यजीव विशेषज्ञ एवं वन्यजीव प्रेमी
"कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, प्राकृतिक घोंसले बनाने की जगहों का खत्म होना और भोजन की उपलब्धता में बदलाव पक्षियों को प्रभावित करने वाले संभावित कारक हो सकते हैं."- सुमंता घोष, वन्यजीव विशेषज्ञ एवं वन्यजीव प्रेमी
"पहले गांवों के आसपास पक्षियों के लिए प्राकृतिक आश्रय और भोजन के स्रोत मौजूद रहते थे, लेकिन अब कई गांवों की सीमाओं पर होटल और रिजॉर्ट विकसित हो रहे हैं. इससे पक्षियों के पारंपरिक आवास प्रभावित होने की आशंका है. "- सुमंता घोष, वन्यजीव विशेषज्ञ एवं वन्यजीव प्रेमी
सुमंता घोष ने गिद्धों की आबादी में आई गिरावट का उदाहरण देते हुए कहा कि वैज्ञानिक शोध से ही डाइक्लोफेनाक दवा को गिद्धों की मृत्यु और गिरावट का एक प्रमुख कारण पहचाना गया था. इसी तरह ग्राउंड फॉरेजिंग पक्षियों की स्थिति समझने के लिए भी व्यवस्थित अध्ययन जरूरी है. उनके मुताबिक, पहले वास्तविक कारणों का पता लगाना होगा और उसके बाद ही प्रभावी संरक्षण रणनीति तैयार की जा सकती है.
अब वन विभाग के स्तर पर भी पहल: वन्यजीव प्रेमियों की चिंता के बीच यह मामला अब वन विभाग तक पहुंच चुका है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की डिप्टी डायरेक्टर सिरिन पंडित और तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ पुनीत तोमर ने इस विषय पर अपना पक्ष रखा है. मामले में डिप्टी डायरेक्टर सिरिन पंडित ने कहा कि नेचुरलिस्ट की ओर से यह मामला विभाग के संज्ञान में लाया गया है.
हालिया फील्ड निरीक्षण के दौरान उन्हें कलीज फिजेंट समेत कुछ पक्षियों की साइटिंग हुई है, लेकिन इससे नेचुरलिस्ट की ओर से उठाई गई चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि यदि यह समस्या व्यापक स्तर पर सामने आती है, तो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
"मानसून के बाद जंगल में अंडरग्रोथ यानी छोटी वनस्पतियों का घनत्व बढ़ जाता है. इससे कई बार पक्षियों को देख पाना मुश्किल हो सकता है और उनकी साइटिंग कम महसूस हो सकती है."- सिरिन पंडित, डिप्टी डायरेक्टर, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व
हालांकि, उन्होंने इस विषय को जांच का मामला बताते हुए वन्यजीव संरक्षण में वन विभाग, नेचुरलिस्ट और अन्य संबंधित पक्षों के बीच समन्वय की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि,
"अगर नेचुरलिस्ट ने यह मामला उठाया है, तो यह गंभीरता से लेकर उच्चाधिकारियों को मामले की जानकारी देंगी. नियमनुसार उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. शोध की जरूरत हुई, तो शोध भी किया जाएगा."- सिरिन पंडित, डिप्टी डायरेक्टर, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व
वहीं, मामले में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ पुनीत तोमर ने कहा कि,
"नेचुरलिस्ट की ओर से साझा की गई जानकारी और वीडियो का संज्ञान लिया गया है. मामले में फील्ड स्टाफ से जानकारी और उनकी टिप्पणियां जुटाई जाएंगी. इसके बाद उच्च स्तर पर शोध की सिफारिश की जाएगी. जरूरत महसूस होने पर संबंधित क्षेत्रों में अध्ययन कराने की दिशा में भी कदम उठाए जा सकते हैं."- पुनीत तोमर, डीएफओ, तराई पश्चिमी वन प्रभाग
कॉर्बेट लैंडस्केप में बाघों के संरक्षण पर पूरी दुनिया की नजर रहती है, लेकिन अब मोर, जंगली मुर्गे और कलीज फिजेंट जैसे पक्षियों की घटती साइटिंग ने जैव विविधता की निगरानी को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. वन्यजीव प्रेमियों से लेकर पक्षी विशेषज्ञों तक ने इस विषय पर वैज्ञानिक शोध की मांग उठाई है. वन विभाग ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए फील्ड स्टाफ से जानकारी जुटाने और उच्च स्तर पर शोध की सिफारिश करने की बात कही है.
अब देखना होगा कि जांच और वैज्ञानिक अध्ययन में क्या तथ्य सामने आते हैं. क्योंकि, जंगल की सेहत का आकलन केवल बाघों की मौजूदगी से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले हर जीव और पक्षी की स्थिति से होता है. सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मोर और जंगली मुर्गे कम क्यों दिखाई दे रहे हैं. बल्कि, ये भी है कि कहीं कॉर्बेट की जैव विविधता किसी बड़े बदलाव की ओर तो इशारा नहीं कर रही?
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