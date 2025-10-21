ETV Bharat / bharat

राज्यसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में बिजली बकाया माफी पर PDP का प्रस्ताव स्वीकार

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा का सात दिवसीय सत्र 23 अक्टूबर से शुरू होने वाला है. सत्र में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करेगी, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सभी बिजली शुल्क बकाया राशि में एकमुश्त छूट की मांग की गई है. यह सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं. यहां चार सीटों पर मतदान होना है.

माना जा रहा है कि तीन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुकाबला आसान वाला है, लेकिन कड़ी टक्कर वाली चौथी सीट पर बीजेपी एकमात्र जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, क्योंकि इस सीट से भगवा पार्टी के जम्मू-कश्मीर अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के मुख्य प्रवक्ता और विधायक तनवीर सादिक को विश्वास है कि पार्टी चारों सीटें जीत लेगी.

इस बीच विधानसभा सचिवालय ने पीडीपी विधायक मीर मोहम्मद फैयाज द्वारा पेश किए गए निजी सदस्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं के सभी बकाया बिजली बिलों में एकमुश्त छूट प्रदान करना है.

विधेयक को विधानसभा कैलेंडर में सूचीबद्ध किए जाने से पहले मतदान परीक्षण से गुजरना होगा. नियमों के अनुसार पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों की संख्या ही तय करेगी कि विधेयक विधानसभा के कार्यक्रम में शामिल होगा या नहीं. अधिसूचना में कहा गया है कि सत्र से एक दिन पहले होने वाली मतदान प्रक्रिया 22 अक्टूबर को शाम 4 बजे विधानसभा सचिव के कार्यालय कक्ष में आयोजित की जाएगी.

मार्च में विधानसभा के बजट सत्र में भूमि अधिकार और दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण से संबंधित पीडीपी के दो विधेयकों पर विचार नहीं किया गया था, लेकिन इस बार, पार्टी उन्हें पारित कराने के लिए राज्यसभा चुनाव के समर्थन का सहारा ले रही है.