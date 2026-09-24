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'कैलेंडर बदलता है लेकिन जख्म अभी भी बाकी है', अपने जन्मदिन के मौके पर बोले PDP विधायक वहीद पारा

यूएपीए केस में एक और सुनवाई का सामना कर रहे वहीद पारा ने अपने जन्मदिन के मौके पर कहा कि घाव अभी भी बाकी हैं.

PDP MLA Waheed Para Turns 38 Between NIA Court Hearing and Assembly Session in Kashmir
वहीद-उर-रहमान पारा , पीडीपी विधायक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2026 at 4:06 PM IST

5 Min Read
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श्रीनगर: पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के नेता और पुलवामा के विधायक वहीद-उर-रहमान पारा ने गुरुवार को अपने जन्मदिन का कुछ समय कोर्टरूम में बिताया. उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला चल रहा है. कोर्टरूम में समय बिताने के बाद वहीद उर रहमान पारा जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचे.

पीडीपी विधायक वहीद-उर-रहमान पारा ने गुरुवार (24 सितंबर) को 38 साल के हो गए हैं. पारा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि वह श्रीनगर की एनआईए कोर्ट में इंतजार कर रहे हैं. यहां वह यूएपीए केस में एक और सुनवाई का सामना कर रहे हैं. जबकि उन्हें विधानसभा में बैठक लोगों के लिए बोलना चाहिए.

पीडीपी नेता पर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) द्वारा श्रीनगर के पुलिस स्टेशन सीआईके में दर्ज एफआईआर संख्या 31/2020 से जुड़े एक मामले में ट्रायल चल रहा है. यह मामला श्रीनगर में जम्मू कश्मीर जिला कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) एक्ट के तहत बनी स्पेशल कोर्ट में लंबित है. केस के लिए दिए गए कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक चालान 1 जून, 2021 को दाखिल और रजिस्टर किया गया था. पहली सुनवाई 15 जून 2021 को हुई थी. केस अभी अभियोजन साक्ष्य चरण (प्रॉसिक्यूशन एविडेंस स्टेज) पर है. मामले की अगली सुनवाई अब नवंबर 2026 के लिए सूचीबद्ध है.

केस में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को एफआईआर संख्या 31/2020 के जरिए याचिकाकर्ता और पारा को प्रतिवादी बनाया गया है. उनके वकील नवीद नसीम हैं. केस की दी गई जानकारी के मुताबिक मामले में लिस्टेड चार्ज में यूएपीए की धारा 13, 17, 18, 38 और 39 के साथ-साथ इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 120-B, 121, 121-A और 124-A शामिल हैं.

जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने पहले भी इसी एफआईआर के सिलसिले में पारा की जमानत की कार्रवाई देखी है. मई 2022 के एक फैसले में कोर्ट ने उनकी अपील मान ली और उन्हें एफआईआर नंबर 31/2020 में जमानत दे दी. फैसले में कहा गया कि इस मामले में यूएपीए (UAPA) के नियमों के साथ-साथ आपराधिक साजिश और राज्य के खिलाफ अपराधों से जुड़ी आईपीसी की धाराएं भी शामिल थीं.

सुप्रीम कोर्ट के कार्रवाई के रिकॉर्ड में यह भी लिखा है कि एफआईआर नंबर 31/2020 मामले में पारा के खिलाफ 20 जुलाई, 2021 को आरोप तय किए गए थे. ट्रायल अभी भी लंबित है और पारा के खिलाफ आरोपों के नतीजे में सजा नहीं हुई है. गुरुवार की सुनवाई का समय इसलिए भी अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा का अभी शरदकालीन सत्र चल रहा है.

पारा विधानसभा सत्र के दौरान सदन में सक्रिय रहे हैं. 21 सितंबर को, उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के आरक्षण ढांचा और ओपन-मेरिट उम्मीदवारों पर इसके असर पर तुरंत चर्चा की मांग करते हुए एक स्थगन प्रस्ताव (एडजर्नमेंट मोशन) पेश किया था. इससे पहले पारा ने जम्मू-कश्मीर में लगातार राजनीतिक प्रक्रिया और सालों से चल रहे झगड़े से प्रभावित लोगों के लिए एक बार समीक्षा और माफी की मांग करते हुए एक प्रस्ताव भी पेश किया था. साथ ही गंभीर अपराधों के लिए सही प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय बनाए रखे थे. इसलिए उनका राजनीतिक कार्य उन आपराधिक मामले के साथ-साथ जारी रहा है जो सालों से उनके पीछे पड़े हैं.

यही अंतर उनके जन्मदिन के संदेश का मुख्य विषय था. पारा ने लिखा, "हमारे यहां चुनाव होते हैं. हमारे यहां सरकार होती है. हमारे यहां असेंबली होती है. हमारे यहां सामान्य हालात दिखते हैं." फिर उन्होंने उस सामान्य हालात के नीचे के अनसुलझे दर्द की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा, "आम कश्मीरी के लिए जिंदगी एक अजीब उलझन बन गई है. इतना कुछ बदल जाता है और फिर भी असल में कुछ नहीं बदलता." पारा ने कहा कि समय बीतने के साथ भी सालों के संघर्ष के नतीजे मिट नहीं पाए हैं. उन्होंने लिखा, "कैलेंडर बदलता है. सरकारें बदलती हैं. चुनाव होते हैं. संस्थान फिर से खुलते हैं. लेकिन जख्म अभी भी हैं."

उन्होंने लिखा, "आज मेरा जन्मदिन है." उन्होंने फिर कहा कि जन्मदिन 'हिसाब' का मौका भी हो सकता है. उन्होंने कश्मीर में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और झगड़े से प्रभावित लोगों के अनुभवों के बारे में चुने हुए प्रतिनिधि के बोलने की काबिलियत के बारे में एक बड़े सवाल के हिस्से के तौर पर अपने अनुभव को बताया.

उन्होंने लिखा, "अगर मुझे अपना जन्मदिन विधानसभा के बजाय कोर्टरूम में बिताना पड़े तो कम से कम यह मुझे यह याद दिलाए." "हम सिर्फ इतिहास जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं. हम तब बोलने के लिए पैदा हुए हैं जब इतिहास हमारे लोगों के लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाए." पारा 2024 के जम्मू और कश्मीर चुनाव में पुलवामा विधानसभा सीट से चुने गए. वह अभी विधानसभा के सदस्य हैं. हाल की विधानसभा की कार्यवाही में उन्हें आरक्षण नीति से लेकर राजनीतिक सुलह तक के मुद्दे उठाते हुए देखा गया है.

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