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महबूबा मुफ्ती ने विवादित टिप्पणी पर माफी मांगी, दिल्ली में CJP के प्रदर्शन में दिया था बयान

महबूबा मुफ्ती ( File Photo/ IANS )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन में शामिल होने के दौरान कश्मीरियों के खिलाफ बल प्रयोग को सही ठहराने वाली अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है. मुफ्ती को इस टिप्पणी के बाद भारी विरोध का सामना करना पड़ा था. मुफ्ती ने मंगलवार को यह भी घोषणा की कि उनकी पार्टी 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने की 7वीं सालगिरह पर पूरे जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी. श्रीनगर में PDP के 27वें स्थापना दिवस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने की सातवीं सालगिरह पर 20 जिलों के मुख्यालयों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुफ्ती ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में अपनी उस टिप्पणी के लिए माफी मांगी, जिसमें उन्होंने आम कश्मीरियों के खिलाफ बल प्रयोग को सही ठहराया था. मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने जल्दबाजी में यह टिप्पणी की, जबकि उन्हें यह कहना था कि कश्मीर में सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करने का "एक कारण मिल जाता है". महबूबा मुफ्ती ने कहा, "मेरे बयान से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची होगी. वे मुझे अपना मानते हैं, इसलिए वे छोटी-छोटी बातों पर भी मुझ पर गुस्सा हो जाते हैं. मैं माफी मांगती हूं."