महबूबा मुफ्ती ने विवादित टिप्पणी पर माफी मांगी, दिल्ली में CJP के प्रदर्शन में दिया था बयान
महबूबा मुफ्ती ने घोषणा की कि PDP अनुच्छेद-370 हटाए जाने की सालगिरह पर 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी. मीर फरहत की रिपोर्ट.
Published : July 28, 2026 at 5:04 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन में शामिल होने के दौरान कश्मीरियों के खिलाफ बल प्रयोग को सही ठहराने वाली अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है. मुफ्ती को इस टिप्पणी के बाद भारी विरोध का सामना करना पड़ा था.
मुफ्ती ने मंगलवार को यह भी घोषणा की कि उनकी पार्टी 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने की 7वीं सालगिरह पर पूरे जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी.
श्रीनगर में PDP के 27वें स्थापना दिवस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने की सातवीं सालगिरह पर 20 जिलों के मुख्यालयों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुफ्ती ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में अपनी उस टिप्पणी के लिए माफी मांगी, जिसमें उन्होंने आम कश्मीरियों के खिलाफ बल प्रयोग को सही ठहराया था. मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने जल्दबाजी में यह टिप्पणी की, जबकि उन्हें यह कहना था कि कश्मीर में सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करने का "एक कारण मिल जाता है".
महबूबा मुफ्ती ने कहा, "मेरे बयान से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची होगी. वे मुझे अपना मानते हैं, इसलिए वे छोटी-छोटी बातों पर भी मुझ पर गुस्सा हो जाते हैं. मैं माफी मांगती हूं."
मुफ्ती ने पुलवामा से पीडीपी विधायक वहीद पारा से एक फैक्ट चेक में अपने विवादित बयान के वीडियो के असली होने को भी माना. पारा ने रविवार को दावा किया था कि मुफ्ती के वीडियो बयान को सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने "AI से छेड़छाड़" की थी. इस कदम को नुकसान की भरपाई के तौर पर देखा जा रहा है.
दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन में मुफ्ती के इस बयान पर भारी विरोध हुआ कि कश्मीरियों के खिलाफ बल का प्रयोग सामान्य है. 20 जुलाई को 'चलो संसद' मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज की निंदा करते हुए मुफ्ती ने कहा, "कश्मीर में फिर भी बनता है, एक तरफ से आतंकवादी हैं, एक तरफ से सुरक्षा बल."
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री के कश्मीरियों को आतंकवादी कहने पर तुरंत गुस्सा फैल गया और सत्ताधारी NC ने PDP चीफ से बिना शर्त माफी मांगने को कहा था.
दरअसल, सत्ताधारी पार्टी ने मुफ्ती के आज के माफीनामे पर निशाना साधा और कहा कि यह माफी से ज्यादा एक "स्पष्टीकरण" था. NC के एक प्रवक्ता ने कहा, "यह माफी नहीं है. यह एक सफाई है. यह बिना शर्त माफी होनी चाहिए. साथ ही वहीद पारा को AI के बारे में झूठ बोलने के लिए लोगों से और उनके वीडियो में हेरफेर करने का आरोप लगाने के लिए JKNC से माफी मांगनी चाहिए."
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