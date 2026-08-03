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अनुच्छेद 370 हटाने की सातवीं सालगिरह: PDP और अपनी पार्टी 5 अगस्त को करेंगी विरोध प्रदर्शन

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने की सालगिरह पर जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है.

PDP and Apni Party Gear Up For Protests in Jammu-Kashmir On Article 370 Abrogation Anniversary
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (IANS)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : August 3, 2026 at 2:13 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की विपक्षी पार्टियां 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने की सातवीं सालगिरह पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रही हैं, जबकि सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने अभी तक 5 अगस्त के लिए अपना कार्यक्रम तय नहीं किया है.

दो विपक्षी पार्टियों, जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने घाटी में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है. पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने की सातवीं सालगिरह पर 5 अगस्त को केंद्र शासित प्रदेश के सभी जिलों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया था, जिससे जम्मू-कश्मीर और उसके मूल निवासियों को विशेष दर्जा और विशेषाधिकार (State Subject Rights) मिले थे. पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर का राज्य को भी खत्म कर दिया गया था और उसे लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया. अब केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2020 के तहत होता है, जिसके तहत पुलिस, कानून-व्यवस्था और नौकरशाही केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं.

पीडीपी नेताओं ने कहा कि वे विरोध प्रदर्शन के लिए पूरे जम्मू-कश्मीर में कार्यकर्ताओं और समर्थकों को इकट्ठा कर रहे हैं, हालांकि अभी यह तय नहीं है कि प्रशासन इन प्रदर्शनों की अनुमति देगा या नहीं.

पीडीपी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट शेख नासिर ने कहा, "5 अगस्त, 2019 हमारे लिए काला दिन है. हम अपने उन अधिकारों और पहचान को पाने के लिए विरोध करेंगे जो बीजेपी की सरकार ने सात साल पहले जम्मू-कश्मीर के लोगों से छीन लिए थे. ये अधिकार उस समय के राज्य के सभी लोगों से छीन लिए गए थे."

अपनी पार्टी के कश्मीर के प्रांतीय अध्यक्ष अशरफ मीर ने कहा कि पार्टी 5 अगस्त को पूरे जम्मू-कश्मीर में प्रदर्शन करेगी. मीर ने कहा, "हम राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग करेंगे और विशेष दर्जा हमसे सात साल पहले इसी काले दिन छीन लिया गया था."

सत्ताधारी पार्टी NC के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि पार्टी ने अभी अपना कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है. सादिक ने कहा, "5 अगस्त जम्मू-कश्मीर के लिए सबसे काला दिन है. नेशनल कॉन्फ्रेंस की विशेष दर्जे के साथ राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग हमेशा प्राथमिकता रहेगी." उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने 20 जुलाई को नई दिल्ली में संवैधानिक अधिकारों और पहचान को वापस दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था.

उन्होंने PDP और अपनी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा, "हमने कश्मीर की पार्टियों से नई दिल्ली में हमारे प्रदर्शन में शामिल होने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों को मांगने के बजाय राजनीति को चुना."

NC ने कश्मीर के विपक्षी दलों को 20 जुलाई के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था. नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और सभी विधायकों सहित पार्टी के नेताओं ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए 20 जुलाई को नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया था.

यह भी पढ़ें- फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने के केंद्र के दावों पर सवाल उठाए

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