जम्मू-कश्मीर में आरक्षण प्रमाण पत्र जारी करने में क्षेत्रीय असमानता का आरोप, PDP ने जारी किए आंकड़े
PDP विधायक वहीद पारा ने कहा कि आंकड़ों से पिछले दो वर्षों में प्रमाण पत्र जारी करने में गंभीर क्षेत्रीय विभाजन का पता चलता है.
Published : October 28, 2025 at 1:39 PM IST
श्रीनगर: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने आरोप लगाया है कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने पिछले दो वर्षों में कश्मीर घाटी के 10 जिलों की तुलना में जम्मू संभाल के 10 जिलों में लोगों को अधिक आरक्षण श्रेणी प्रमाण पत्र जारी किए हैं. पुलवामा से पीडीपी विधायक वहीद पारा ने सरकारी नौकरियों और व्यावसायिक कॉलेजों में आरक्षण प्राप्त करने वाली विभिन्न श्रेणियों के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्रों के आंकड़े साझा किए. उन्होंने कहा कि आंकड़ों से पिछले दो वर्षों में प्रमाण पत्र जारी करने में गंभीर क्षेत्रीय विभाजन का पता चलता है.
पीडीपी नेता पारा ने पिछले दो वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), पिछड़े क्षेत्रों के निवासी अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य (आरबीए), वास्तविक नियंत्रण रेखा (एएलसी) और अन्य श्रेणियों के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्रों की संख्या का जिलावार विवरण जारी किया.
अक्टूबर 2024 में सरकार के शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले राजस्व विभाग ने आंकड़े साझा किए हैं, जिनसे पता चलता है कि कश्मीर में 474 की तुलना में जम्मू में सामाजिक जातियों के लिए 69,794 प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं.
अनुसूचित जनजातियों के लिए जम्मू में 5,25,778 और कश्मीर में 76,656, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जम्मू में 43,438 और कश्मीर में 33,226 प्रमाण पत्र जारी किए गए. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए जम्मू में 18,945 और कश्मीर में 2,441 प्रमाण पत्र जारी किए गए.
पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों (RBA) की श्रेणी में जम्मू में 15,595 और कश्मीर में 31,804 आरक्षण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं. वास्तविक नियंत्रण रेखा (ALC) में जम्मू में 2,796 और कश्मीर में मात्र 484 आरक्षण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं. अन्य श्रेणियों की सूची में जम्मू में 324 आरक्षण प्रमाण पत्र जारी किए गए, जबकि कश्मीर में एक भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया.
वहीद पारा ने कहा, "ये आंकड़े सामाजिक श्रेणी प्रमाण-पत्रों के वितरण में घोर क्षेत्रीय असमानता को उजागर करते हैं, जो जम्मू-कश्मीर के कल्याणकारी ढांचे के मूल में निष्पक्षता, समानता, योग्यता और प्रशासनिक निष्पक्षता के गंभीर उल्लंघन को उजागर करते हैं. यही वजह है कि हम आरक्षण नीति को जनसंख्या के अनुपात में तर्कसंगत बनाने की मांग कर रहे हैं."
इस साल की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के मार्च सत्र में, हंदवाड़ा से विधायक और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कहा था कि आरक्षण नीति "कश्मीरी भाषी लोगों के खिलाफ धांधली" है और आने वाले 20 वर्षों में नौकरशाही में कश्मीरी भाषी अधिकारियों की संख्या कम हो जाएगी. लोन ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (JKAS) चयनों में कश्मीरी प्रतिनिधित्व में हाल के वर्षों में भारी गिरावट आई है - 2023 में 19 प्रतिशत, 2022 में 25 प्रतिशत और 2021 में 17 प्रतिशत से कम.
विधानसभा में आरक्षण पर बहस की मांग खारिज
विधानसभा के मौजूदा सत्र में, स्पीकर अब्दुल रहीम राठेर ने लोन के उस प्रस्ताव को विधानसभा में पेश करने की अनुमति नहीं दी जिसमें आरक्षण पर बहस की मांग की गई थी. राठेर ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर सदन में बहस नहीं हो सकती.
लोन ने कहा, "लगता है आरक्षण को नजरअंदाज किया जा रहा है. आरक्षण को तर्कसंगत बनाने के लिए दिया गया कार्यस्थगन प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया. किसी भी बहस की अनुमति नहीं दी गई. आरक्षण हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है. यह हमारे सामने है और इसके दीर्घकालिक परिणाम होंगे. फिर भी इसे राजनीतिक स्वार्थ का शिकार बनाया जा रहा है."
सीएम उमर ने जताया अफसोस
सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात पर अफसोस जताया कि स्पीकर ने कहा है कि विधानसभा में किसी भी विचाराधीन मामले पर चर्चा नहीं हो सकती. उन्होंने विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में कहा, "दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर हर विचाराधीन मामले पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो पाएगी, तो लोग अदालतों का रुख करेंगे ताकि हम विधानसभा में किसी भी मुद्दे पर बात न कर सकें."
आरक्षण नीति पर विवाद
जम्मू-कश्मीर में आरक्षण नीति एक विवादास्पद बहस का विषय बन गया है, जहां सत्तारूढ़ और विपक्षी विधायक आरोप लगा रहे हैं कि यह नीति कश्मीर घाटी के 10 जिलों में रहने वाली आबादी के प्रति पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्लाह ने आरक्षण को मुख्य मुद्दा बताते हुए बडगाम उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार और अपने चाचा के लिए प्रचार करने से दूरी बना ली है.
फरवरी 2024 में, केंद्र सरकार ने संसद के जरिये जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियम, 2005 में संशोधन किया था. इसके जरिये पहाड़ी, पादरियों, कोली, गड्डा ब्राह्मणों और एक दर्जन अन्य जातियों को सरकारी नौकरियों और व्यावसायिक कॉलेजों में आरक्षण प्रदान करने के लिए नई आरक्षण नीति लागू हुई. एक महीने बाद, उसी वर्ष मार्च में, उपराज्यपाल प्रशासन ने सामान्य वर्ग के हिस्से को घटाकर 50 प्रतिशत से नीचे करते हुए, कोटा वितरित करने के समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
