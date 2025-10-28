ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में आरक्षण प्रमाण पत्र जारी करने में क्षेत्रीय असमानता का आरोप, PDP ने जारी किए आंकड़े

श्रीनगर: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने आरोप लगाया है कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने पिछले दो वर्षों में कश्मीर घाटी के 10 जिलों की तुलना में जम्मू संभाल के 10 जिलों में लोगों को अधिक आरक्षण श्रेणी प्रमाण पत्र जारी किए हैं. पुलवामा से पीडीपी विधायक वहीद पारा ने सरकारी नौकरियों और व्यावसायिक कॉलेजों में आरक्षण प्राप्त करने वाली विभिन्न श्रेणियों के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्रों के आंकड़े साझा किए. उन्होंने कहा कि आंकड़ों से पिछले दो वर्षों में प्रमाण पत्र जारी करने में गंभीर क्षेत्रीय विभाजन का पता चलता है.

पीडीपी नेता पारा ने पिछले दो वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), पिछड़े क्षेत्रों के निवासी अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य (आरबीए), वास्तविक नियंत्रण रेखा (एएलसी) और अन्य श्रेणियों के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्रों की संख्या का जिलावार विवरण जारी किया.

अक्टूबर 2024 में सरकार के शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले राजस्व विभाग ने आंकड़े साझा किए हैं, जिनसे पता चलता है कि कश्मीर में 474 की तुलना में जम्मू में सामाजिक जातियों के लिए 69,794 प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं.

अनुसूचित जनजातियों के लिए जम्मू में 5,25,778 और कश्मीर में 76,656, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जम्मू में 43,438 और कश्मीर में 33,226 प्रमाण पत्र जारी किए गए. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए जम्मू में 18,945 और कश्मीर में 2,441 प्रमाण पत्र जारी किए गए.

पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों (RBA) की श्रेणी में जम्मू में 15,595 और कश्मीर में 31,804 आरक्षण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं. वास्तविक नियंत्रण रेखा (ALC) में जम्मू में 2,796 और कश्मीर में मात्र 484 आरक्षण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं. अन्य श्रेणियों की सूची में जम्मू में 324 आरक्षण प्रमाण पत्र जारी किए गए, जबकि कश्मीर में एक भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया.

वहीद पारा ने कहा, "ये आंकड़े सामाजिक श्रेणी प्रमाण-पत्रों के वितरण में घोर क्षेत्रीय असमानता को उजागर करते हैं, जो जम्मू-कश्मीर के कल्याणकारी ढांचे के मूल में निष्पक्षता, समानता, योग्यता और प्रशासनिक निष्पक्षता के गंभीर उल्लंघन को उजागर करते हैं. यही वजह है कि हम आरक्षण नीति को जनसंख्या के अनुपात में तर्कसंगत बनाने की मांग कर रहे हैं."

इस साल की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के मार्च सत्र में, हंदवाड़ा से विधायक और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कहा था कि आरक्षण नीति "कश्मीरी भाषी लोगों के खिलाफ धांधली" है और आने वाले 20 वर्षों में नौकरशाही में कश्मीरी भाषी अधिकारियों की संख्या कम हो जाएगी. लोन ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (JKAS) चयनों में कश्मीरी प्रतिनिधित्व में हाल के वर्षों में भारी गिरावट आई है - 2023 में 19 प्रतिशत, 2022 में 25 प्रतिशत और 2021 में 17 प्रतिशत से कम.