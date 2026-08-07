यूपीआई ग्राहकों और छोटे व्यापारियों के लिए मुफ्त बना रहेगा
पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किया स्पष्टीकरण. पढ़ें पूरी खबर.
Published : August 7, 2026 at 7:15 PM IST
नई दिल्ली : यूपीआई के जरिए पेमेंट करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन खबरों को सही नहीं बताया है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि यूपीआई के जरिए पेमेंट करने पर ग्राहकों को चार्ज देने पड़ेंगे.
पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा, "ग्राहकों के लिए यूपीआई मुफ्त बना रहेगा और छोटे व्यापारियों से डिजिटल पेमेंट लेने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा." उन्होंने आगे कहा, "यूपीआई की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और आरबीआई टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, धोखाधड़ी रोकने और इनोवेशन में निवेश कर रहे हैं. अगर कोई मर्चेंट सर्विस चार्ज लागू होता है, तो वह व्यापारियों और पेमेंट प्रोवाइडर्स के बीच कमर्शियल समझौता होगा. इसका मतलब यह नहीं है कि ग्राहकों को यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने होंगे."
Payments Council of India: "UPI will continue to remain free for consumers, and small merchants will not be charged for accepting digital payments."— ANI (@ANI) August 7, 2026
"Banks, fintech companies, NPCI, and the RBI have been investing in technology, cybersecurity, fraud prevention, and innovation to… pic.twitter.com/29F6cDjVxw
थिंक टैंक जीटीआरआई ने गुरुवार को कहा कि भारत को अमेरिकी दबाव में अपनी यूपीआई पॉलिसी में बदलाव नहीं करना चाहिए, और उसे कॉम्पिटिशन, पॉलिसी की आजादी और अपने पेमेंट इकोसिस्टम की लंबे समय तक चलने वाली स्थिरता की रक्षा करनी चाहिए.
लोकसभा ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 में संशोधन करने वाला एक बिल पास किया. यह बिल सरकार को बैंकों और अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स को यूपीआई और अन्य नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट तरीकों से होने वाले पेमेंट पर चार्ज लगाने की इजाजत देने का अधिकार देता है. इसको लेकर ही कांग्रेस नेता ने सरकार पर निशान साधा था. इसके बाद सरकार ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया.
जीटीआरआई ने कहा कि अभी, बैंक और पेमेंट-सिस्टम प्रोवाइडर्स UPI और RuPay डेबिट कार्ड जैसे तय पेमेंट तरीकों के लिए यूजर्स से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई चार्ज नहीं ले सकते हैं.
उसने कहा कि जीरो एमडीआर ने इस ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि इसने कंज्यूमर्स, छोटी दुकानों और सड़क किनारे सामान बेचने वालों को बिना ट्रांज़ैक्शन चार्ज के पेमेंट करने और लेने की सुविधा दी है. हालांकि, उसने आगे कहा कि बैंकों, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया और पेमेंट कंपनियों को साइबर सिक्योरिटी, धोखाधड़ी रोकने, सर्वर, विवाद सुलझाने और सिस्टम के विस्तार में निवेश करना चाहिए.
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