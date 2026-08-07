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यूपीआई ग्राहकों और छोटे व्यापारियों के लिए मुफ्त बना रहेगा

यूपीआई ( ANI )

नई दिल्ली : यूपीआई के जरिए पेमेंट करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन खबरों को सही नहीं बताया है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि यूपीआई के जरिए पेमेंट करने पर ग्राहकों को चार्ज देने पड़ेंगे. पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा, "ग्राहकों के लिए यूपीआई मुफ्त बना रहेगा और छोटे व्यापारियों से डिजिटल पेमेंट लेने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा." उन्होंने आगे कहा, "यूपीआई की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और आरबीआई टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, धोखाधड़ी रोकने और इनोवेशन में निवेश कर रहे हैं. अगर कोई मर्चेंट सर्विस चार्ज लागू होता है, तो वह व्यापारियों और पेमेंट प्रोवाइडर्स के बीच कमर्शियल समझौता होगा. इसका मतलब यह नहीं है कि ग्राहकों को यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने होंगे." थिंक टैंक जीटीआरआई ने गुरुवार को कहा कि भारत को अमेरिकी दबाव में अपनी यूपीआई पॉलिसी में बदलाव नहीं करना चाहिए, और उसे कॉम्पिटिशन, पॉलिसी की आजादी और अपने पेमेंट इकोसिस्टम की लंबे समय तक चलने वाली स्थिरता की रक्षा करनी चाहिए.