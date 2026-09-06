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आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राजमुंदरी में पेपर मिल पर 21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने आस-पास के इलाकों का इंस्पेक्शन कर कंपनी को 28 मई और 12 जून को शो-कॉज नोटिस जारी किया था.

Andhra Pollution Control Board
आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आंध्र पेपर लिमिटेड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 6, 2026 at 12:26 PM IST

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राजमहेंद्रवरम: आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आंध्र पेपर लिमिटेड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. आरोप है कि आंध्र पेपर कंपनी बार-बार पर्यावरण संबंधी नियमों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रही है. बोर्ड ने पर्यावरण संबंधी कमियों को ठीक न करने पर कंपनी पर Rs.21.01 करोड़ का पर्यावरण संबंधी जुर्माना लगाया है.

26 मई को डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने पूर्वी लंका में रेत के टीलों और आस-पास के इलाकों का इंस्पेक्शन करने के बाद कंपनी को 28 मई और 12 जून को शो-कॉज नोटिस जारी किया था. बार-बार चेतावनी दी गई कि गोदावरी नदी के आस-पास कंपनी का कचरा फेंकने से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने और कमियों को ठीक करने में कोई तरक्की नहीं हुई है. आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने साफ किया है कि उसने Rs. 21,01,80,000 का पर्यावरण जुर्माना लगाया है क्योंकि 3 सितंबर को किए गए नए इंस्पेक्शन से पता चला कि पहले पहचाने गए नियम तोड़ने के नियम अभी भी जारी हैं.

पवन कल्याण बहुत नाराज

डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने ईस्ट गोदावरी जिले के राजामहेंद्रवरम में आंध्र पेपर मिल्स के मैनेजमेंट पर अपना गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने कहा कि टैक्स चोरी करने के अलावा, वे गोदावरी में प्रदूषण भी फैला रहे हैं. पवन ने कहा कि 2016 के बाद कटेरू ग्राम पंचायत या राजामहेंद्रवरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक भी रुपया टैक्स नहीं दिया गया है. उन्होंने इस बात पर गुस्सा जाहिर किया कि लोकल बॉडी पर 21.34 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है और जब भी उन्हें नोटिस दिया जाता है, वे कोर्ट का सहारा ले रहे हैं.

पवन कल्याण ने कहा कि राजमुंदरी शहर में पैदा होने वाले कुल लिक्विड वेस्ट में से 35 मिलियन लीटर वेस्ट उस मिल से आता है. उन्होंने कहा कि वेस्ट में लिमिट से ज़्यादा पॉल्यूटेंट पाए गए. उन्होंने कहा कि प्रति लीटर पानी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) 36 मिलीग्राम है, जो तय स्टैंडर्ड से 20 परसेंट ज़्यादा है. उन्होंने कहा कि फॉस्फेट 5.3 मिलीग्राम और सल्फाइड 3.4 मिलीग्राम है. उन्होंने बताया कि यह सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के स्टैंडर्ड से 70 परसेंट ज़्यादा है.

क्या मुझे गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए?

डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने कहा कि प्रदूषण की वजह से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, जिससे पानी में रहने वाले जीवों का जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है, और गोदावरी नदी का नेचुरल इकोसिस्टम खराब हो रहा है. उन्हें इस बात पर गुस्सा है कि उन्होंने फील्ड लेवल पर जाकर उनसे ग्राउंडवाटर को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सही कदम उठाने को कहा था, लेकिन कंपनी की ओर से ऐसा नहीं किया.

उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में काम रोका जा सकता है, कंपनी को सीज किया जा सकता है, और लाइसेंस पूरी तरह से कैंसिल किया जा सकता है. हालांकि, उन्होंने इस बात पर गुस्सा जताया कि गठबंधन सरकार ने इंडस्ट्री को चेतावनी के तौर पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उन्हें गलती सुधारने का मौका दिया था, लेकिन तीन महीने तक कोई जवाब नहीं आया.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि मिनिमम इंस्ट्रक्शन्स का कोई जवाब नहीं मिला. इसीलिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने तुरंत आंध्र पेपर्स लिमिटेड को समन जारी किया और नियमों के मुताबिक सही एक्शन लेने का आदेश दिया. इसके साथ ही, आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आंध्र पेपर लिमिटेड के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है, जो बार-बार एनवायरनमेंटल रेगुलेशंस और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस को तोड़ रहा था.

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