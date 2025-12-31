ETV Bharat / bharat

न हाथ, न पैर...फिर भी 'गोल्ड' पर साधा निशाना! अकल्पनीय है 17 साल की पायल नाग की कहानी

पायल की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की सफलता नहीं, बल्कि उस हौसले की जीत है जो हालात से हार मानने से इनकार कर देते हैं.

Archer Payal Nag
निशाना साधती पायल. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 31, 2025 at 5:33 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

बलांगीर (ओडिशा): जब ज़िंदगी ने हाथ-पैर छीन लिए, तब भी हौसलों ने हार नहीं मानी. ओडिशा के बलांगीर की 17 वर्षीय पायल नाग आज तीर-कमान के मैदान में खड़ी होकर नहीं, बल्कि अपने अदम्य साहस के बल पर निशाना साध रही हैं. बिना हाथ और पैरों के तीरंदाज़ी कर पायल ने न सिर्फ सबको चौंकाया है, बल्कि दुनिया की पहली ऐसी आर्चर बनकर इतिहास भी रच दिया है.

हादसा जिसने ज़िंदगी बदल दी

6 अप्रैल 2015 को खेलते-खेलते वह हाई-वोल्टेज बिजली तार की चपेट में आ गईं. इस हादसे ने उनके दोनों हाथ और पैर छीन लिए. उस वक्त परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. माता-पिता रोज़गार के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में बढ़ई का काम करते थे. हादसे के बाद माता-पिता ने पायल और उनके भाई-बहन को गांव में दादी के पास छोड़ दिया. कुछ समय बाद दादी का भी निधन हो गया और पायल एक तरह से बेसहारा हो गईं.

Archer Payal Nag
निशाना साधती पायल. (ETV Bharat)

प्रशासन का सहारा

दादी के निधन के बाद बलांगीर जिला प्रशासन ने पायल की ज़िम्मेदारी संभाली. उनके रहने और पढ़ाई की व्यवस्था परवती गिरी आश्रम, बलांगीर में कराई गई. यहीं से पायल की जिंदगी ने नई दिशा पकड़ी. स्कूल की पढ़ाई में वह अव्वल रहीं और अपनी अलग प्रतिभा से सबका ध्यान खींचा.

चेहरे से चित्रकारी

पायल में कला का जन्मजात गुण था. बिना हाथ-पैर के भी वह रंगीन पेंसिल को चेहरे की मदद से पकड़कर चित्र बनाती थीं. गुरु दिलीप सिंह देव से कला की शिक्षा लेकर उन्होंने ऐसी तस्वीरें बनाईं कि देखने वाले दंग रह गए. तत्कालीन जल संसाधन सचिव (अब ओडिशा की मुख्य सचिव) अनु गर्ग का चित्र बनाकर उसने सभी को चौंका दिया. राज्य सरकार ने भी उनकी प्रतिभा की सराहना की.

Archer Payal Nag
पायल. (ETV Bharat)

नवीन पटनायक ने की थी मदद

तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पायल की प्रशंसा करते हुए रोबोटिक हाथ के लिए 9 लाख रुपये की सहायता राशि दी थी. हालांकि तकनीकी कारणों से यह प्रयास सफल नहीं हो सका. लेकिन पायल का सपना इससे बड़ा था. उसने खेल के मैदान में अपनी पहचान बनाने का फैसला कर लिया.

तीरंदाज़ी की शुरुआत

पायल के जज़्बे को देखते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी चंचल राणा ने 2022 में उन्हें जम्मू भेजकर तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की. वहीं से पायल ने तीर-कमान के साथ नया इतिहास लिखना शुरू किया. आज वह जम्मू के कटरा स्थित नेशनल आर्चरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में देश के नामी कोचों की निगरानी में अभ्यास कर रही हैं.

Archer Payal Nag
ओडिशा सरकार द्वारा जारी लेटर. (ETV Bharat)

नेशनल पैरा आर्चरी में दोहरा स्वर्ण

दिसंबर 2025 में आयोजित नेशनल पैरा आर्चरी प्रतियोगिता में पायल नाग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण पदक जीते. इसी के साथ वह दुनिया की पहली ऐसी तीरंदाज़ बनीं, जिनके पास न हाथ हैं, न पैर- लेकिन हौसला अडिग है.

क्या है लक्ष्य

पायल रोज़ाना करीब 11 घंटे अभ्यास करती हैं. पायल कहती हैं, "मेरे लिए सब कुछ मुश्किल था. मेरे पास न हाथ हैं, न पैर. लेकिन मेरी दिव्यांगता ही मेरी ताकत बनी. मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूं." पायल का सपना, एशियन गेम्स और पैरालंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है. वह कहती हैं,- "मैं देश के लिए गोल्ड जीतना चाहती हूं. और यह करके दिखाऊंगी."

Archer Payal Nag
ओडिशा की मुख्य सचिव अनु गर्ग के साथ पायल. (ETV Bharat)

सफलता का श्रेय कोच को

बिना हाथ-पैर के होने के बावजूद, पायल नाग तीरंदाजी का प्रशिक्षण लेकर हर दिन खुद में सुधार कर रही हैं. वह अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच कुलदीप कुमार वेदवान को देती हैं. उन्होंने आगे कहा, "कोच हमेशा मेरे साथ रहे हैं. उनके प्रशिक्षण की वजह से ही मैंने एक के बाद एक सफलता हासिल की है. मैं राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही दो स्वर्ण पदक जीत चुकी हूं. मैं आगे भी इसी तरह कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगी."

कोच और अधिकारी की नजर में पायल

कोच कुलदीप कुमार बेडवान के मुताबिक, "पायल पिछले दो साल से लगातार बेहतर कर रही हैं. उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर दो स्वर्ण पदक जीते हैं और यूथ एशियन गेम्स में दुबई जाकर भी शानदार प्रदर्शन किया है. आने वाले समय में वह देश का नाम और रोशन करेंगी."

वहीं, बलांगीर जिला खेल अधिकारी पराशर बाघ कहते हैं, "जिला प्रशासन ने पायल को सहारा दिया. उसने बिना हाथ-पैर के भी चेहरे से चित्र बनाकर सबको चौंकाया. आज वही पायल राष्ट्रीय स्तर पर दो स्वर्ण जीतकर ओडिशा और देश का गौरव बनी हैं."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

ARCHER WITHOUT ARMS AND LEGS
ODISHA PAYAL NAG
ओडिशा की पायल नाग
बिना हाथ पैर की तीरंदाज
ARCHER PAYAL NAG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.