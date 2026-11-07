ETV Bharat / bharat

पानी से जलते दीपक की 1750 साल पुरानी कहानी! बिहार के जल मंदिर का वो सच जो कई नहीं जानता

उन्होंने यहां के प्रसिद्ध पावापुरी जल मंदिर और जैन मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. बता दें कि 7 से 9 नवंबर के बीच आयोजित होने वाले इस तीन दिवसीय महापर्व के साथ-साथ बिहार सरकार द्वारा 7 और 8 नवंबर को दो दिवसीय राजकीय 'पावापुरी महोत्सव' का भी भव्य आयोजन किया गया है.

चातुर्मास बिताने के लिए पावापुरी आए थे भगवान महावीर (ETV Bharat)

अतिथियों का भव्य स्वागत

इस धार्मिक आयोजन में दिगम्बर एवं श्वेताम्बर दोनों जैन संप्रदायों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए. महोत्सव परिसर में पहुंचने पर जैन कमेटी के सदस्यों द्वारा राज्यपाल का भव्य स्वागत किया गया. इस ऐतिहासिक अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे.

निरंतर रिसर्च और गहरा अध्ययन जारी- राज्यपाल

इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज यहां आकर उन्हें जैन धर्म के बारे में अधिक जानने का अवसर मिला है. उन्होंने आश्वासन दिया कि एक साल बाद वे पुनः यहां आएंगे और तब जैन दर्शन पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे. उन्होंने बताया कि वे वर्तमान में इस गंभीर विषय पर निरंतर रिसर्च और गहरा अध्ययन कर रहे हैं.

"पच्चीस सौ साल पुराने जैन धर्म ने पहले ही आधुनिकता को समझ लिया था. आज भारत में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जैन धर्म ने तभी समझ लिया था. इस धर्म को पढ़ने की जरूरत है."- सय्यद अता हसनैन, राज्यपाल, बिहार

पद्म सरोवर (ETV Bharat)

अहिंसा और सीमित उपभोग का संदेश

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध का भी यही संदेश था कि संसार में अहिंसा सर्वोपरि है. आज दुनिया अत्यंत भौतिकवादी हो गई है, लेकिन जैन धर्म ने पच्चीस सौ साल पहले ही यह सोच लिया था कि मनुष्य जितना कम उपभोग करेगा, उतना ही अच्छा रहेगा. इस संयम से दुनिया के सीमित प्राकृतिक संसाधन हमेशा बचे रहेंगे.

पर्यावरण संरक्षण पर महावीर के विचार

राज्यपाल ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि आज के क्लाइमेट चेंज (जलवायु परिवर्तन) जैसी गंभीर वैश्विक समस्याओं के बारे में भी भगवान महावीर ने पच्चीस सौ साल पहले ही गहराई से सोच लिया था. उनके सिद्धांत आज के पर्यावरण संकट से निपटने में पूरी तरह सक्षम हैं. प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना ही वैश्विक समस्याओं का एकमात्र व्यावहारिक समाधान है.

पावापुरी का गौरवशाली इतिहास

ग्रामीण सह जानकार अनिल उपाध्याय के अनुसार, पावापुरी की मुख्य पहचान भगवान महावीर के मोक्ष (निर्वाण) से है. मान्यता है कि भगवान महावीर के मोक्ष प्राप्ति के बाद यह पवित्र धरती सांसारिक पापों से सर्वथा मुक्त हो गई थी. ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक, महावीर स्वामी ने मगध साम्राज्य के राजा अजातशत्रु के काल में इस पावन भूमि पर निर्वाण प्राप्त किया था.

जल मंदिर पावापुरी (ETV Bharat)

"भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व (कुछ शोधों के अनुसार 490 ईसा पूर्व) में यहां निर्वाण प्राप्त किया था. उनके निर्वाण के समय (मगध साम्राज्य और राजा अजातशत्रु के काल में) ही इस क्षेत्र को पापरहित मानकर 'अपापापुरी' या 'पावा' के नाम से पुकारा जाने लगा था."- अनिल उपाध्याय,ग्रामीण सह जानकार

कैसे बना विशाल तालाब (पद्म सरोवर)?

पुजारी उमाकांत उपाध्याय बताते हैं कि भगवान महावीर के अग्नि संस्कार के बाद जब करोड़ों श्रद्धालुओं और देवताओं के बीच भगवान की पवित्र भस्म कम पड़ गई, तो भक्तों ने श्रद्धावश उस स्थान की भस्म मिली हुई एक-एक चुटकी मिट्टी को उठाकर अपने माथे पर तिलक लगाना शुरू कर दिया. लाखों लोगों द्वारा थोड़ी-थोड़ी मिट्टी उठाने से वहां एक विशाल और गहरा गड्ढा बन गया, जो कालान्तर में 84 बीघे का तालाब बना.

"परिजनों के कल्याण के लिए घर ले जाने लगे. असंख्य श्रद्धालुओं द्वारा मिट्टी उठाने के कारण वहां एक विशाल गड्ढा बन गया, जो कालांतर में एक भव्य सरोवर में तब्दील हो गया. भगवान महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने सरोवर के ठीक मध्य में अग्नि संस्कार वाले स्थान पर ईंट और चूने से इस प्राचीन मंदिर की नींव रखी थी, जिसे 'जल मंदिर' कहा गया."- उमाकांत उपाध्याय, जल मंदिर के पुजारी

मंदिर के चारों ओर कमल ही कमल

मंदिर के पुजारी बताते हैं कि विभिन्न राजाओं के कालखंड में इसका जीर्णोद्धार होता रहा और करीब 100 वर्ष पूर्व इस मंदिर को सफेद संगमरमर के पत्थरों से भव्य रूप दिया गया. गर्मी के दिनों में इस सरोवर में चारों तरफ कमल के फूल खिलते हैं, जिसके कारण इसका पूरा नाम 'पावापुरी जल मंदिर पद्म सरोवर' (कमल सरोवर) पड़ा.

वहीं, सर्दियों के मौसम में हिमालय के पार से हजारों प्रवासी पक्षी यहां प्रवास करने आते हैं. सरोवर में असंख्य मछलियां और जलीय जीव पूरी तरह सुरक्षित विचरण करते हैं, क्योंकि इस अहिंसा की पुण्यभूमि पर किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाना घोर पाप माना जाता है.

2552वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव (ETV Bharat)

पानी से जलते दीपक की 1750 साल पुरानी कहानी

समवशरण श्वेतांबर मंदिर के पुजारी देवकरण गिरी बताते हैं, यहां राजा नंदीवर्धन द्वारा बनवाया गया प्राचीन स्तूप (24 मील के समवशरण का केंद्र बिंदु) और एक ऐतिहासिक कुआं आज भी मौजूद है. इतिहास बताता है कि इस कुएं के पानी से साल में एक दिन कार्तिक अमावस्या की रात दीपक (ज्योत) जलता था. पानी से दीपक जलने का यह चमत्कार 1750 वर्षों तक चला और करीब 765-766 साल पहले बंद हुआ. पिछले 4-5 वर्षों से कम बारिश के कारण यह कुआं सूख गया है.

चरण पादुका का अद्भुत रहस्य

राजा नंदीवर्धन ने यहां तीन जोड़ी चरण पादुकाएं (जल मंदिर, गांव मंदिर और स्तूप पर) स्थापित की थीं. 70-75 साल पहले जब यहां जंगल था, तब अज्ञानी ग्वाले स्तूप वाली चरण पादुका को कुएं में फेंक देते थे, लेकिन सुबह वह अपने आप कुएं से निकलकर वापस स्तूप पर मिल जाती थी.

"भगवान के चरणों की असातना (अपमान) रोकने के लिए संत गंगा ऋषि के सानिध्य में उस चरण पादुका को जल मंदिर के सामने एक छोटे मंदिर (जूना समवशरण) में स्थापित कर दिया गया. वर्तमान में समवशरण मंदिर के चारों ओर साधु कीर्त्यसुरी महाराज की निश्रा में राजस्थान के मकराना के संगमरमर पत्थरों पर ओडिशा और राजस्थान के 60-70 कारीगर भगवान महावीर के '27 भवों' (जन्म, उपसर्ग और कल्याणक) को तराश रहे हैं, जिसे पूरा होने में अभी 5 साल और लगेंगे."- देवकरण गिरी, समवशरण श्वेतांबर मंदिर के पुजारी

लड्डू चढ़ाने की है परंपरा

जैन धर्म के अनुसार, कार्तिक अमावस्या को भगवान महावीर को मोक्ष मिला और उनके प्रथम गणधर गौतम स्वामी को केवलज्ञान की प्राप्ति हुई. इसी पावन उपलक्ष्य में जिनालयों में निर्वाण लाडू अर्पित किया जाता है. दीपावली के अवसर पर लड्डू चढ़ाने की यह समृद्ध परंपरा तब से अनवरत चली आ रही है, जब 527 ईसा पूर्व प्रभु को पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ था.

पावापुरी महोत्सव की शुरुआत (ETV Bharat)

भव्य बोली और लड्डुओं का निर्माण