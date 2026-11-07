पानी से जलते दीपक की 1750 साल पुरानी कहानी! बिहार के जल मंदिर का वो सच जो कई नहीं जानता
Pawapuri Mahotsav 2026 का विधिवत राज्यपाल ने उद्घाटन किया. जानें इस महोत्सव और भगवान महावीर से जुड़े अलौकिक रहस्य और चमत्कार. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : November 7, 2026 at 7:35 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा में भगवान महावीर की निर्वाण स्थली पावापुरी में 2552वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में शनिवार से दो दिवसीय राजकीय पावापुरी महोत्सव शुरू हो गया है. जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की निर्वाण स्थली पावापुरी में आयोजित इस राजकीय पावापुरी महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के राज्यपाल सय्यद अता हसनैन शामिल हुए.
पावापुरी महोत्सव की शुरुआत
उन्होंने यहां के प्रसिद्ध पावापुरी जल मंदिर और जैन मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. बता दें कि 7 से 9 नवंबर के बीच आयोजित होने वाले इस तीन दिवसीय महापर्व के साथ-साथ बिहार सरकार द्वारा 7 और 8 नवंबर को दो दिवसीय राजकीय 'पावापुरी महोत्सव' का भी भव्य आयोजन किया गया है.
अतिथियों का भव्य स्वागत
इस धार्मिक आयोजन में दिगम्बर एवं श्वेताम्बर दोनों जैन संप्रदायों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए. महोत्सव परिसर में पहुंचने पर जैन कमेटी के सदस्यों द्वारा राज्यपाल का भव्य स्वागत किया गया. इस ऐतिहासिक अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे.
निरंतर रिसर्च और गहरा अध्ययन जारी- राज्यपाल
इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज यहां आकर उन्हें जैन धर्म के बारे में अधिक जानने का अवसर मिला है. उन्होंने आश्वासन दिया कि एक साल बाद वे पुनः यहां आएंगे और तब जैन दर्शन पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे. उन्होंने बताया कि वे वर्तमान में इस गंभीर विषय पर निरंतर रिसर्च और गहरा अध्ययन कर रहे हैं.
"पच्चीस सौ साल पुराने जैन धर्म ने पहले ही आधुनिकता को समझ लिया था. आज भारत में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जैन धर्म ने तभी समझ लिया था. इस धर्म को पढ़ने की जरूरत है."- सय्यद अता हसनैन, राज्यपाल, बिहार
अहिंसा और सीमित उपभोग का संदेश
उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध का भी यही संदेश था कि संसार में अहिंसा सर्वोपरि है. आज दुनिया अत्यंत भौतिकवादी हो गई है, लेकिन जैन धर्म ने पच्चीस सौ साल पहले ही यह सोच लिया था कि मनुष्य जितना कम उपभोग करेगा, उतना ही अच्छा रहेगा. इस संयम से दुनिया के सीमित प्राकृतिक संसाधन हमेशा बचे रहेंगे.
पर्यावरण संरक्षण पर महावीर के विचार
राज्यपाल ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि आज के क्लाइमेट चेंज (जलवायु परिवर्तन) जैसी गंभीर वैश्विक समस्याओं के बारे में भी भगवान महावीर ने पच्चीस सौ साल पहले ही गहराई से सोच लिया था. उनके सिद्धांत आज के पर्यावरण संकट से निपटने में पूरी तरह सक्षम हैं. प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना ही वैश्विक समस्याओं का एकमात्र व्यावहारिक समाधान है.
पावापुरी का गौरवशाली इतिहास
ग्रामीण सह जानकार अनिल उपाध्याय के अनुसार, पावापुरी की मुख्य पहचान भगवान महावीर के मोक्ष (निर्वाण) से है. मान्यता है कि भगवान महावीर के मोक्ष प्राप्ति के बाद यह पवित्र धरती सांसारिक पापों से सर्वथा मुक्त हो गई थी. ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक, महावीर स्वामी ने मगध साम्राज्य के राजा अजातशत्रु के काल में इस पावन भूमि पर निर्वाण प्राप्त किया था.
"भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व (कुछ शोधों के अनुसार 490 ईसा पूर्व) में यहां निर्वाण प्राप्त किया था. उनके निर्वाण के समय (मगध साम्राज्य और राजा अजातशत्रु के काल में) ही इस क्षेत्र को पापरहित मानकर 'अपापापुरी' या 'पावा' के नाम से पुकारा जाने लगा था."- अनिल उपाध्याय,ग्रामीण सह जानकार
कैसे बना विशाल तालाब (पद्म सरोवर)?
पुजारी उमाकांत उपाध्याय बताते हैं कि भगवान महावीर के अग्नि संस्कार के बाद जब करोड़ों श्रद्धालुओं और देवताओं के बीच भगवान की पवित्र भस्म कम पड़ गई, तो भक्तों ने श्रद्धावश उस स्थान की भस्म मिली हुई एक-एक चुटकी मिट्टी को उठाकर अपने माथे पर तिलक लगाना शुरू कर दिया. लाखों लोगों द्वारा थोड़ी-थोड़ी मिट्टी उठाने से वहां एक विशाल और गहरा गड्ढा बन गया, जो कालान्तर में 84 बीघे का तालाब बना.
"परिजनों के कल्याण के लिए घर ले जाने लगे. असंख्य श्रद्धालुओं द्वारा मिट्टी उठाने के कारण वहां एक विशाल गड्ढा बन गया, जो कालांतर में एक भव्य सरोवर में तब्दील हो गया. भगवान महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने सरोवर के ठीक मध्य में अग्नि संस्कार वाले स्थान पर ईंट और चूने से इस प्राचीन मंदिर की नींव रखी थी, जिसे 'जल मंदिर' कहा गया."- उमाकांत उपाध्याय, जल मंदिर के पुजारी
मंदिर के चारों ओर कमल ही कमल
मंदिर के पुजारी बताते हैं कि विभिन्न राजाओं के कालखंड में इसका जीर्णोद्धार होता रहा और करीब 100 वर्ष पूर्व इस मंदिर को सफेद संगमरमर के पत्थरों से भव्य रूप दिया गया. गर्मी के दिनों में इस सरोवर में चारों तरफ कमल के फूल खिलते हैं, जिसके कारण इसका पूरा नाम 'पावापुरी जल मंदिर पद्म सरोवर' (कमल सरोवर) पड़ा.
वहीं, सर्दियों के मौसम में हिमालय के पार से हजारों प्रवासी पक्षी यहां प्रवास करने आते हैं. सरोवर में असंख्य मछलियां और जलीय जीव पूरी तरह सुरक्षित विचरण करते हैं, क्योंकि इस अहिंसा की पुण्यभूमि पर किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाना घोर पाप माना जाता है.
पानी से जलते दीपक की 1750 साल पुरानी कहानी
समवशरण श्वेतांबर मंदिर के पुजारी देवकरण गिरी बताते हैं, यहां राजा नंदीवर्धन द्वारा बनवाया गया प्राचीन स्तूप (24 मील के समवशरण का केंद्र बिंदु) और एक ऐतिहासिक कुआं आज भी मौजूद है. इतिहास बताता है कि इस कुएं के पानी से साल में एक दिन कार्तिक अमावस्या की रात दीपक (ज्योत) जलता था. पानी से दीपक जलने का यह चमत्कार 1750 वर्षों तक चला और करीब 765-766 साल पहले बंद हुआ. पिछले 4-5 वर्षों से कम बारिश के कारण यह कुआं सूख गया है.
चरण पादुका का अद्भुत रहस्य
राजा नंदीवर्धन ने यहां तीन जोड़ी चरण पादुकाएं (जल मंदिर, गांव मंदिर और स्तूप पर) स्थापित की थीं. 70-75 साल पहले जब यहां जंगल था, तब अज्ञानी ग्वाले स्तूप वाली चरण पादुका को कुएं में फेंक देते थे, लेकिन सुबह वह अपने आप कुएं से निकलकर वापस स्तूप पर मिल जाती थी.
"भगवान के चरणों की असातना (अपमान) रोकने के लिए संत गंगा ऋषि के सानिध्य में उस चरण पादुका को जल मंदिर के सामने एक छोटे मंदिर (जूना समवशरण) में स्थापित कर दिया गया. वर्तमान में समवशरण मंदिर के चारों ओर साधु कीर्त्यसुरी महाराज की निश्रा में राजस्थान के मकराना के संगमरमर पत्थरों पर ओडिशा और राजस्थान के 60-70 कारीगर भगवान महावीर के '27 भवों' (जन्म, उपसर्ग और कल्याणक) को तराश रहे हैं, जिसे पूरा होने में अभी 5 साल और लगेंगे."- देवकरण गिरी, समवशरण श्वेतांबर मंदिर के पुजारी
लड्डू चढ़ाने की है परंपरा
जैन धर्म के अनुसार, कार्तिक अमावस्या को भगवान महावीर को मोक्ष मिला और उनके प्रथम गणधर गौतम स्वामी को केवलज्ञान की प्राप्ति हुई. इसी पावन उपलक्ष्य में जिनालयों में निर्वाण लाडू अर्पित किया जाता है. दीपावली के अवसर पर लड्डू चढ़ाने की यह समृद्ध परंपरा तब से अनवरत चली आ रही है, जब 527 ईसा पूर्व प्रभु को पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ था.
भव्य बोली और लड्डुओं का निर्माण
जलमंदिर में सबसे पहले निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य पाने के लिए श्वेताम्बर और दिगंबर श्रद्धालुओं के बीच हर साल भव्य बोली लगाई जाती है. यहां एक किलो से लेकर इक्यावन किलो तक के शुद्ध घी के लड्डू चढ़ाए जाते हैं. इन विशेष लड्डुओं का निर्माण दोनों जैन प्रबंधनों की देखरेख में कुशल कारीगरों द्वारा पूरी शुद्धता के साथ किया जाता.
पावापुरी पहुंचने के सुलभ मार्ग
जैन तीर्थस्थल पावापुरी पहुंचने के लिए श्रद्धालु सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों का उपयोग कर सकते हैं. पटना से पावापुरी की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है, जहां से बसों और टैक्सियों के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है. इसके अलावा, श्रद्धालु निकटवर्ती बिहार शरीफ या राजगीर रेलवे स्टेशन से स्थानीय वाहनों द्वारा जल मंदिर तक सुगमता से यात्रा कर सकते हैं.
पावापुरी की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान
पावापुरी की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान भगवान महावीर की निर्वाण भूमि (मोक्ष स्थली) के रूप में है. प्रबंधक अरुण कुमार जैन और जल मंदिर के पुजारी उमाकांत उपाध्याय इतिहास के पन्नों को पलटते हुए बताते हैं कि जब पूरा विश्व हिंसा में लिप्त था, तब नालंदा जिले के कुंडलपुर में भगवान महावीर का अवतरण (जन्म) हुआ था.
"आज से ठीक 2552 वर्ष पूर्व भगवान महावीर अपना अंतिम चातुर्मास बिताने के लिए पावापुरी आए थे, जो उस कालखंड में एक घना जंगल हुआ करता था. यहां वे तत्कालीन राजा हस्तिपाल की 'लेखनशाला' (रज्जुकशाला/शुल्कशाला) में ठहरे थे, जिसे आज 'गांव मंदिर' के नाम से जाना जाता है."- उमाकांत उपाध्याय,पुजारी,जल मंदिर
कपूर की तरह उड़ गया था पार्थिव शरीर
पुजारी बताते हैं कि यहीं पर कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली की रात भगवान महावीर ने मोक्ष (निर्वाण) प्राप्त किया था. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, तो उनका पार्थिव शरीर कपूर की भांति हवा में उड़कर पंचतत्व में विलीन हो गया था.
उन्होंने आगे बताया कि शेष के रूप में केवल उनके सिर के बाल (केश) और नाखून (नख) ही बचे थे. देवराज इंद्र ने अपने स्वर्ण जनित मुकुट से अग्नि प्रज्वलित कर वर्तमान जल मंदिर वाले स्थान पर भगवान के उन नख और केश का अग्नि संस्कार किया था.
पावापुरी में दीपावली का पर्व भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक के रूप में मनाया जाता है. जल मंदिर कोई घूमने-फिरने या पिकनिक मनाने का पर्यटन स्थल मात्र नहीं है, बल्कि यह विशुद्ध रूप से आराधना, वंदन और जाप करने की तपोभूमि है.
'निर्वाण लाडू' अर्पित
कार्तिक अमावस्या की रात से लेकर अगली सुबह तक देश-विदेश के श्रद्धालु यहां निर्वाण मंत्र का जाप करते हैं और भगवान के चरणों में 'निर्वाण लाडू' अर्पित करते हैं. इस 'निर्वाण लाडू' का जैन परंपरा में विशेष महत्व है. इसे सामान्य प्रसाद नहीं, बल्कि मोक्ष की मिठास के प्रतीक के रूप में 'निर्वाण नैवेद्य' कहा जाता है.
बनाए जाते हैं निर्वाण लाडू
महोत्सव के दौरान यहां छोटे लड्डुओं से लेकर 51-51 किलो वजन तक के विशाल निर्वाण लाडू चढ़ाए जाते हैं. इसे तैयार करने में राजस्थान के विशेषज्ञ हलवाइयों और स्थानीय पारंपरिक कारीगरों द्वारा कठोर 'जैन शुद्धता' का पालन किया जाता है.
पानी को कई बार जाता है छाना
लाडो बनाने में इस्तेमाल होने वाले पानी को कई बार सूती कपड़े से बारीकी से छाना जाता है, ताकि किसी सूक्ष्म जीव की भी हिंसा न हो. कारीगर पूरी तरह शुद्ध व धुले हुए वस्त्र पहनकर, बिना किसी अशुद्ध स्पर्श के अत्यंत पवित्र भावना के साथ इस नैवेद्य को तैयार करते हैं.
कोलकाता के कलाकारों को मंदिर सजाने का जिम्मा
निर्वाण महोत्सव के लिए जल मंदिर और गांव मंदिर को दुल्हन की तरह सजाने का जिम्मा कोलकाता से आए विशेष कारीगरों की टीम ने संभाला है. कोलकाता से आए मुख्य डेकोरेटर गोविंदा बताते हैं कि वे और उनकी टीम पिछले 12 वर्षों से लगातार हर साल पावापुरी आकर मंदिरों का श्रृंगार कर रहे हैं.
"भगवान महावीर के प्रति उनकी गहरी आस्था है और महोत्सव शुरू होने से 15 दिन पहले ही यहां पहुंच जाते हैं. मंदिर की सजावट पूरे 15 दिनों तक रहनी होती है और कच्चे फूल जल्दी मुरझा जाते हैं, इसलिए पूरे श्रृंगार में विशेष प्रकार के सूखे और आर्टिफिशियल फूलों, दो-तीन रंगों के मखमली व रेशमी कपड़ों और घंटियों का इस्तेमाल किया जाता है."- गोविंदा कुमार, कोलकाता से आए कारीगर
पहला उपदेश (प्रथम देशना)
जल मंदिर के पास ही स्थित जैन श्वेतांबर समवशरण मंदिर भगवान महावीर के जीवन के एक और अद्भुत अध्याय को समेटे हुए है. मंदिर से जुड़े देवकरण गिरी बताते हैं कि गिरिडीह के पास बराकर नदी के तट पर केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश (प्रथम देशना) पावापुरी की इसी भूमि पर दिया था.
"इसके बाद भगवान महावीर ने 11 वर्ष राजगृह और 3 वर्ष कुंडलपुर (कुल 14 वर्ष) में तपस्या की और अंतिम समय में पुनः यहीं (पावापुरी) लौटकर लगातार 48 घंटे यानी 16 पहर (धनतेरस के 4 पहर, काली चौदस के 8 पहर और अमावस्या के 4 पहर) तक अखंड उपदेश दिया. अमावस्या की शाम 6:00 बजे उपदेश समाप्त करने के बाद वे राजा हस्तिपाल की रज्जुकशाला (जहां लगान वसूला जाता था) में गए और रात्रि ठीक 12 बजकर 12 मिनट 12 सेकंड पर निर्वाण को प्राप्त हुए."- देवकरण गिरी, समवशरण श्वेतांबर मंदिर के पुजारी
देवकरण गिरी बताते हैं कि जहां भगवान उपदेश देते हैं, वहां इंद्र के आदेश पर कुबेर द्वारा मिनटों में 24 मील व्यास के 'समवशरण' (दिव्य मंच) की रचना की जाती है. इसमें चारों कोनों पर 4-4 मील के चार तालाब (16 मील) और मध्य के 8 मील में चांदी, सोने और रत्नों के तीन गढ़ होते हैं.
चारों तरफ 21-21 इंच की 20-20 हजार सीढ़ियां (35 हजार फीट ऊंचाई) होती हैं, जहां बैठकर भगवान अर्धमागधी भाषा में देशना देते हैं और वह वाणी अपने आप हर पशु-पक्षी, मनुष्य और देवता की भाषा में अनुवादित हो जाती है. समवशरण मंदिर में इसी का प्रतीकात्मक स्वरूप बनाया गया है.
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