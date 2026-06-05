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Bihar MLC Election : पवन सिंह की लगी लॉटरी, आखिरकार मिल गया 'इनाम'

बीजेपी में वापसी और रिश्तों की नई शुरुआत : लोकसभा चुनाव के बाद पवन सिंह और बीजेपी नेतृत्व के बीच रिश्ते फिर सामान्य हुए. पार्टी ने भी उनके जनाधार और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें दोबारा अपने साथ जोड़ा. इसके बाद पवन सिंह ने सार्वजनिक रूप से बीजेपी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की और पार्टी कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी शुरू कर दी.

काराकाट से निर्दलीय मैदान में उतरे : आसनसोल प्रकरण के बाद पवन सिंह ने बिहार की राजनीति में सक्रियता बढ़ाई और काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतर गए. उन्होंने एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार उपेन्द्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश की. चुनाव परिणाम भले उनके पक्ष में नहीं रहा, लेकिन उन्होंने यह संकेत जरूर दिया कि उनकी लोकप्रियता सिर्फ भोजपुरी सिनेमा तक सीमित नहीं है.

बंगाल से शुरू हुई थी चुनावी राजनीति : साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया था. हालांकि, उम्मीदवार घोषित होने के कुछ समय बाद ही उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और पार्टी नेतृत्व से अपना नाम वापस लेने का अनुरोध किया. उस समय उनका फैसला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना था.

पटना : भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह को बिहार विधान परिषद के लिए बीजेपी ने एमएलसी उम्मीदवार बनाया है. पावर स्टार पवन सिंह काफी लंबे समय से बीजेपी के टिकट के लिए संघर्ष कर रहे थे. आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और पार्टी ने पवन सिंह को उम्मीदवार बनाकर बड़ा संकेत दिया है. बीजेपी ने पवन सिंह समेत 4 कैंडिडेट के नाम की घोषणा की है.

पावर स्टार पवन सिंह (ETV Bharat)

विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका : बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के दौरान बीजेपी ने पवन सिंह को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया. उन्होंने कई जिलों में चुनावी सभाएं कीं और पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया. भोजपुरी भाषी क्षेत्रों के अलावा युवा मतदाताओं के बीच भी उनकी सभाओं को अच्छी प्रतिक्रिया मिली. पार्टी नेतृत्व ने भी उनके प्रचार अभियान को सकारात्मक माना.

एमएलसी उम्मीदवार बनाकर बीजेपी का बड़ा संदेश : अब बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाकर यह स्पष्ट संकेत दिया है कि पार्टी उन्हें केवल स्टार प्रचारक नहीं, बल्कि सक्रिय राजनीतिक चेहरे के रूप में आगे बढ़ाना चाहती है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला बिहार की राजनीति में पवन सिंह की औपचारिक और मजबूत एंट्री माना जा सकता है.

लोकप्रियता से राजनीति तक का सफर : भोजपुरी फिल्म उद्योग और संगीत जगत में लंबे समय से लोकप्रिय रहे पवन सिंह ने पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. एमएलसी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब उनकी भूमिका एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में भी नजर आ आने वाली है.

जेडीयू और बीजेपी ने जारी की लिस्ट : जेडीयू ने भी अपने पार्टी के एमएलसी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है. बीजेपी और जेडीयू दोनों ने मिलकर 4-4 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं. एक सीट पर आरएलएम के दीपक प्रकाश का नाम चल रहा है क्योंकि वह मंत्री हैं और उनको 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी है. वहीं एलजेपी(रामविलास) ने भी एक सीट पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है.

बिहार में एमएलसी सीट पर वोटिंग के आसार : ऐसे में बिहार विधान परिषद में 10 सीटों पर चुनाव होने हैं यदि 10 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार खड़े होते हैं तो बिहार में विधान परिषद में वोटिंग की स्थिति बनेगी. अभी दीपक प्रकाश की आरएलएम और चिराग की ओर से नामों की लिस्ट आनी बाकी है.

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