पवन खेड़ा का आरोप, 'ज्ञानेश कुमार–हरदीप पुरी या तो पीएम को ब्लैकमेल कर रहे या फिर...
खेड़ा ने कहा कि हमारा तख्तापलट में कोई विश्वास नहीं है. लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में वोट के जरिए रिजिम चेंज करेंगे.
Published : November 4, 2026 at 7:06 PM IST
जयपुर : कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है. पवन खेड़ा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं या कहीं से ब्लैकमेल हो रहे हैं, लेकिन ब्लैकमेलिंग जरूर हो रही है. खेड़ा ने बुधवार शाम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ज्ञानेश कुमार को हटा सकें. चूंकि नरेंद्र मोदी ज्ञानेश कुमार से डरते हैं. खेड़ा ने कहा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसा क्या दबाव था कि जब हरदीप पुरी का कार्यकाल खत्म हो गया था, तो एक दूसरे मंत्री से इस्तीफा दिलवाकर मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सीट खाली करवाई और हरदीप पुरी को राज्यसभा भेजा गया, यह दबाव नहीं है तो और क्या है?
'ज्ञानेश कुमार को साथ ले जाते हैं ट्रंप' : वहीं अमेरिका मध्यावधि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के पिछड़ने पर तंज कसते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि आज जो परिणाम आ रहे हैं, उससे हमें डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बुरा लग रहा है. हमने उन्हें सलाह दी थी कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपने साथ ले जाते, तो आज उन्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता. कम से कम 8-10 दिन के लिए ही उन्हें ले जाते, तो आज अमेरिका में उनकी यह हालत नहीं होती. पवन खेड़ा ने कहा कि ज्ञानेश कुमार लगातार यू टर्न ले रहे हैं. लेकिन उन्हें हटाने की हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नहीं है.
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'वोट के जरिए रिजिम चेंज करेंगे' : खेड़ा ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 'नरेंद्र मोदी' हैं. आज जो स्थिति ट्रंप की अमेरिका में हो रही है, वही स्थिति अब देश में नरेंद्र मोदी की होने वाली है. चूंकि न तो हमारी विदेश नीति स्पष्ट है और न ही कोई काम हो रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे डरते हैं. हमारे नागरिकों को हथकड़ी पहनकर भेजा गया तब नहीं बोले. उन्होंने दावा किया कि गन पॉइंट पर हमसे कहा गया कि रूस से तेल नहीं खरीद सकते हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार भारत की बदनामी की, तब भी मोदी सरकार चुप रही. खेड़ा ने कहा कि नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री रहने के लायक नहीं है उनकी सरकार का इकबाल खत्म हो गया है. खेड़ा ने देश में तख्तापलट के सवाल से इनकार करते हुए कहा कि हमारा तख्तापलट में कोई विश्वास नहीं है. देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने चाहिए और हम वोट के जरिए रिजिम चेंज करेंगे.
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'सत्ता पक्ष सड़कों पर निकल रहा है, पहली बार देखा' : खेड़ा ने भाजपा की ओर से देश भर में निकाली जा रही लोकतंत्र बचाओ रैली को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार देखा है जब सत्ता पक्ष के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं. देश के गृह मंत्री सड़क पर उतर कर लोकतंत्र को खतरा बता रहे हैं. सबसे बड़ा खतरा तो लोकतंत्र को अमित शाह से है, अगर भाजपा के लोग सुधर जाएं तो लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा. उन्होंने कहा कि भाजपा का सोचना है कि उनकी छवि खराब नहीं होनी चाहिए. यही प्राथमिकता नरेंद्र मोदी की है और यही प्राथमिकता राजस्थान के मुख्यमंत्री की है.
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'प्रधानमंत्री सबसे डरते हैं': खेड़ा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन, अमेरिका, इजरायल सबसे डरते हैं. चीन, अरुणाचल प्रदेश में अंदर तक घुस गया. गलवान में 20 सैनिक शहीद हो गए और साल 2020 में नरेंद्र मोदी चीन को क्लीन चिट देते हैं कि कोई नहीं घुसा है. पवन खेड़ा ने दावा किया कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वहां के स्कूलों में चीनी भाषा को अनिवार्य किया गया था. नरेंद्र मोदी की चीन से पुरानी दोस्ती है.
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'पीएम मोदी ने स्वीकार नहीं की चुनौती' : खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बहस की चुनौती दी हुई है. 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने बहस की चुनौती स्वीकार नहीं की है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 12 साल में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कि वो व्यक्ति बहस कैसे करेगा. उन्होंने कहा कि अगर बहस होगी, तो हम प्रधानमंत्री के सारे काले चिट्ठे खोल कर रख देंगे.
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'डबल इंजन की सरकार फेल' : खेड़ा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है. गांव का विकास रुका हुआ है. अकाल और सूखे की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अभी तक भी सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है. उन्होंने कहा कि मनरेगा को बंद कर दिया गया है जो योजनाएं गहलोत सरकार ने चलाई थी, उन योजनाओं को या तो बंद कर दिया गया है या फिर उनके नाम बदल दिए गए हैं. खेड़ा ने कहा कि भजनलाल सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है. किसानों को खाद–बीज और बिजली नहीं मिल रही है. खेड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि अधिकारियों की लिस्ट दिल्ली से तैयार होती है या फिर मानना चाहिए कि वो केवल पर्ची के मुख्यमंत्री है.
'गहलोत पर टिप्पणी से हम सभी आहत' : खेड़ा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से अशोक गहलोत पर दिए गए बयान की निंदा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी से हम सभी आहत हैं. उन्होंने एक ऐसे नेता पर टिप्पणी की है जिसे राजस्थान के गांधी के तौर पर जाना जाता है. भजनलाल शर्मा के घर में ही छुपाने को बहुत कुछ है, अभी तक उनके कथित साले प्रमोद शर्मा पकड़ में नहीं आया है. खेड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत पर जो टिप्पणी की है, उसका खामियाजा न केवल राजस्थान बल्कि देशभर में भाजपा को भुगतना पड़ेगा.