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पवन खेड़ा का आरोप, 'ज्ञानेश कुमार–हरदीप पुरी या तो पीएम को ब्लैकमेल कर रहे या फिर...

पीसीसी मुख्यालय में मीडिया से बात करते पवन खेड़ा (बीच में) ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है. पवन खेड़ा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं या कहीं से ब्लैकमेल हो रहे हैं, लेकिन ब्लैकमेलिंग जरूर हो रही है. खेड़ा ने बुधवार शाम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ज्ञानेश कुमार को हटा सकें. चूंकि नरेंद्र मोदी ज्ञानेश कुमार से डरते हैं. खेड़ा ने कहा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसा क्या दबाव था कि जब हरदीप पुरी का कार्यकाल खत्म हो गया था, तो एक दूसरे मंत्री से इस्तीफा दिलवाकर मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सीट खाली करवाई और हरदीप पुरी को राज्यसभा भेजा गया, यह दबाव नहीं है तो और क्या है?