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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, गुवाहाटी हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत

गुवाहाटी हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

CONGRESS LEADER PAWAN KHERA
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (file photo-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 26, 2026 at 7:30 PM IST

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नई दिल्ली : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मानहानि और जालसाजी के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 24 अप्रैल को खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जो गुवाहाटी में असम पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले में थी.

मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाने वाला यह मामला खेड़ा के हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए दावों के बाद दर्ज किया गया था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां के पास कई विदेशी पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्तियां हैं.

बता दें कि असम पुलिस 7 अप्रैल को खेड़ा के दिल्ली स्थित घर गई थी, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं थे. बाद में खेड़ा ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. तेलंगाना हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को उन्हें एक हफ़्ते की राहत दी ताकि वे अग्रिम जमानत के लिए असम की अदालतों में जा सकें.

15 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की अपील पर तेलंगाना हाई कोर्ट के 10 अप्रैल के आदेश पर रोक लगा दी. इसके बाद, 17 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिट बेल का समय बढ़ाने से मना कर दिया. उसने खेड़ा से इसके बजाय गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने को कहा. इसके बाद खेड़ा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट का रुख किया.

गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपनी याचिका में, खेड़ा ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ आरोप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सार्वजनिक और राजनीतिक संदर्भ में दिए गए बयानों से पैदा हुए हैं. उन्होंने कहा कि क्रिमिनल कार्रवाई शुरू करने के लिए उन्हीं को चुनिंदा तरीके से पेश किया गया था.

खेड़ा ने आगे कहा कि एफआईआर "शिकायतकर्ता के छिपे हुए मकसद/राजनीतिक बदले की भावना को पूरा करने" के लिए दर्ज की गई थी, जो असम के मुख्यमंत्री की पत्नी हैं. 24 अप्रैल को, हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी.

हाई कोर्ट ने कहा कि खेड़ा से कस्टडी में पूछताछ जरूरी है ताकि उन लोगों का पता लगाया जा सके जिन्होंने उसे वे डॉक्यूमेंट्स दिए थे जिनका इस्तेमाल उसने यह दावा करने के लिए किया था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास तीन विदेशी पासपोर्ट और अमेरिका में एक कंपनी है.

कोर्ट ने कहा कि अगर खेड़ा ने सिर्फ मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लगाए होते, तो इसे राजनीतिक बयानबाज़ी कहा जाता, लेकिन उसने एक बेगुनाह महिला को इस विवाद में घसीटा. कोर्ट ने कहा कि यह मानहानि का कोई आसान मामला नहीं है, और खेड़ा को अभी अपने दावे साबित करने हैं.

ये भी पढ़ें- कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को झटका, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की

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