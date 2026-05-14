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असम पुलिस ने पवन खेड़ा से की लंबी पूछताछ, आज फिर पेश होने को कहा गया

गुवाहाटी: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से बुधवार को असम पुलिस क्राइम ब्रांच ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा के फाइल किए गए केस के सिलसिले में 10 घंटे से ज़्यादा पूछताछ की. खेड़ा ने कहा कि उन्हें गुरुवार सुबह क्राइम ब्रांच के सामने फिर से पेश होने के लिए कहा गया

वह बुधवार को सुबह क्राइम ब्रांच ऑफिस में दाखिल हुए और रात करीब 10 बजे तक अंदर रहे. असम क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उनसे लंबी पूछताछ की. गुरुवार को भी उनसे एक और राउंड की पूछताछ होगी. ये केस तब फाइल किए गए जब खेड़ा ने आरोप लगाया कि शर्मा के पास कई पासपोर्ट और विदेश में अघोषित प्रॉपर्टी हैं.

पूछताछ के बाद रिपोर्टरों से बात करते हुए खेड़ा ने कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मैं कानून मानने वाला नागरिक हूं. सहयोग करना मेरा कर्तव्य है क्योंकि एक संविधान है और मैं उसका पालन करूंगा.'

उन्होंने कहा, 'मुझे गुरुवार सुबह 9.30 बजे फिर बुलाया गया है, और मैं आऊंगा. मैं पुलिस के साथ सहयोग कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा.' लंबी पूछताछ के बारे में पूछे जाने पर खेड़ा ने कमेंट करने से मना कर दिया. दिन में पहले क्राइम ब्रांच ऑफिस में जाने से पहले, खेड़ा ने कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं.