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असम पुलिस ने पवन खेड़ा से की लंबी पूछताछ, आज फिर पेश होने को कहा गया

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन केंद्र सरकार से मिली जानकारी के अनुसार खेड़ा ने नकली डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे.

Pawan Khera marathon questioning
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (फाइल फोटो) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 11:27 AM IST

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गुवाहाटी: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से बुधवार को असम पुलिस क्राइम ब्रांच ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा के फाइल किए गए केस के सिलसिले में 10 घंटे से ज़्यादा पूछताछ की. खेड़ा ने कहा कि उन्हें गुरुवार सुबह क्राइम ब्रांच के सामने फिर से पेश होने के लिए कहा गया

वह बुधवार को सुबह क्राइम ब्रांच ऑफिस में दाखिल हुए और रात करीब 10 बजे तक अंदर रहे. असम क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उनसे लंबी पूछताछ की. गुरुवार को भी उनसे एक और राउंड की पूछताछ होगी. ये केस तब फाइल किए गए जब खेड़ा ने आरोप लगाया कि शर्मा के पास कई पासपोर्ट और विदेश में अघोषित प्रॉपर्टी हैं.

पूछताछ के बाद रिपोर्टरों से बात करते हुए खेड़ा ने कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मैं कानून मानने वाला नागरिक हूं. सहयोग करना मेरा कर्तव्य है क्योंकि एक संविधान है और मैं उसका पालन करूंगा.'

उन्होंने कहा, 'मुझे गुरुवार सुबह 9.30 बजे फिर बुलाया गया है, और मैं आऊंगा. मैं पुलिस के साथ सहयोग कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा.' लंबी पूछताछ के बारे में पूछे जाने पर खेड़ा ने कमेंट करने से मना कर दिया. दिन में पहले क्राइम ब्रांच ऑफिस में जाने से पहले, खेड़ा ने कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं.

इस बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन 'हमें केंद्र सरकार से पहले ही लिखित में मिल गया है कि खेड़ा ने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, वे नकली थे. इसलिए पुलिस जांच में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और वे तय समय के अंदर चार्जशीट जमा कर पाएंगे.'

सरमा ने कहा, 'अगर वह सहयोग करते रहे तो चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट जमा करने में तेजी आएगी, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो इसमें समय लग सकता है. हम जल्द से जल्द केस खत्म करना चाहते हैं.' सरमा की पत्नी ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अलग-अलग नियमों के तहत गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में खेड़ा और दूसरों के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कराई थी.

कांग्रेस नेता के खिलाफ आरोपों में चुनाव के सिलसिले में झूठे बयान देना, धोखाधड़ी, जालसाजी, नकली दस्तावेजों को असली के तौर पर इस्तेमाल करना, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर बेइज्जती करना और मानहानि शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- असम सीएम की पत्नी के केस में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत

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