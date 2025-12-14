ETV Bharat / bharat

विश्व कप विजेता टीम की महिला क्रिकेटर आर्थिक तंगी से जूझ रही थीं, डिप्टी CM पवन कल्याण ने पहुंचाई मदद

ब्लाइंड महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम की सदस्य के घर पहुंचाया गया जरूरी सामान. ( /x.com/APDeputyCMO/ )

अमरावतीः आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने हाल ही में ब्लाइंड महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम की सदस्य दीपिका और करुणा कुमारी के परिवारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. पवन कल्याण ने शुक्रवार को क्रिकेट टीम से मुलाकात की थी. इस बैठक के दौरान, जब उन्हें इन दो महिला क्रिकेटरों के परिवारों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत मदद करने का फैसला किया. पवन कल्याण ने तत्काल प्रभाव से दोनों खिलाड़ियों के परिवारों को आवश्यक घरेलू सामान भेजने की व्यवस्था की. पार्टी नेताओं के माध्यम से सामान की डिलीवरी सुनिश्चित की गई. श्री सत्य साईं जिले के तांबालाहट्टी तांडा में दीपिका के परिवार और अल्लूरी सीताराम राजू जिले के वांटलाममिडी में करुणा कुमारी के परिवार को सामान भेजे गये. उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण द्वारा भेजे गए ये सभी घरेलू सामान शनिवार शाम तक संबंधित परिवारों के घरों पर सुरक्षित पहुंच गए. क्या-क्या सामान भेजे गये