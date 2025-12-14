विश्व कप विजेता टीम की महिला क्रिकेटर आर्थिक तंगी से जूझ रही थीं, डिप्टी CM पवन कल्याण ने पहुंचाई मदद
पवन कल्याण ने शुक्रवार को ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों से मुलाकात की थी, तब उन्हें उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिली.
अमरावतीः आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने हाल ही में ब्लाइंड महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम की सदस्य दीपिका और करुणा कुमारी के परिवारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. पवन कल्याण ने शुक्रवार को क्रिकेट टीम से मुलाकात की थी. इस बैठक के दौरान, जब उन्हें इन दो महिला क्रिकेटरों के परिवारों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत मदद करने का फैसला किया.
पवन कल्याण ने तत्काल प्रभाव से दोनों खिलाड़ियों के परिवारों को आवश्यक घरेलू सामान भेजने की व्यवस्था की. पार्टी नेताओं के माध्यम से सामान की डिलीवरी सुनिश्चित की गई. श्री सत्य साईं जिले के तांबालाहट्टी तांडा में दीपिका के परिवार और अल्लूरी सीताराम राजू जिले के वांटलाममिडी में करुणा कुमारी के परिवार को सामान भेजे गये. उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण द्वारा भेजे गए ये सभी घरेलू सामान शनिवार शाम तक संबंधित परिवारों के घरों पर सुरक्षित पहुंच गए.
क्या-क्या सामान भेजे गये
- खाना पकाने के बर्तन
- एक टीवी
- टेबल फैन
- मिक्सर ग्राइंडर
- कुर्सियां और चटाई
- स्टील की प्लेटें और प्रेशर कुकर
- एलईडी बल्ब और एक प्रेस (आयरन बॉक्स)
- अन्य उपयोगी बर्तन
- कंबल, तकिए और पूरे परिवार के लिए नए कपड़े
हिंदूपुर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन टी.सी. वरुण, जनसेना नेता पोडिली बाबूराव और अन्य लोग तांबालाहट्टी तांडा (श्री सत्य साईं जिला) में दीपिका के घर गए और परिवार को सामान सौंपा. दूसरी ओर, स्टेट फोकलोर आर्ट्स एंड क्रिएटिव एकेडमी के चेयरमैन वामपूरू गंगुलय्या, जनसेना नेता वन्नेमरेड्डी सतीश रेड्डी और अन्य ने वांटलाममिडी (अल्लूरी सीताराम राजू जिला) में करुणा कुमारी के घर जाकर सामान हैंडओवर किया.
घर बनाने के भी निर्देश
पवन कल्याण ने केवल तत्काल सहायता ही नहीं दी है, बल्कि उन्होंने अधिकारियों को दोनों तेलुगु महिला क्रिकेटरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी निर्देश दिए हैं. उन्होंने खेल कोटे के तहत दोनों के लिए नए घर बनाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. यह भी निर्णय लिया गया है कि नए घर बन जाने के बाद, उन्हें आवश्यक घरेलू उपकरणों और फर्नीचर से पूरी तरह सुसज्जित किया जाएगा.
