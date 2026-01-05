ETV Bharat / bharat

रिश्वत न लेने पर हिमाचल में पटवारी की पिटाई, बदमाशों के चंगुल से भाग बचाई अपनी जान!

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जिले के सिल्लाघ्राट पटवा सर्किल में रिश्वत न लेने पर एक व्यक्ति ने पटवारी की जमकर पिटाई कर दी. इस दौरान पटवारखाने में तैनात चौकीदार जब बीच में आया तो उसकी भी पिटाई कर दी, जिसके चलते उसे भी गहरी चोटें आईं हैं. घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

घटना शुक्रवार, 2 जनवरी है और पीड़ित पटवारी मुकेश कुमार ने रविवार 4 जनवरी को सदर थाना चंबा में शिकायत कराने पहुंचे. पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति 2 लोगों के साथ पटवारखाने पहुंचा और पटवारी से गलत रिपोर्ट बनाने का दबाव बनाने लगा. जबरदस्ती रिश्वत देने के बाद जब पटवारी ने रिश्वत नहीं ली तो आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ पटवारी की जमकर पिटाई कर दी. मारपीट में पटवारी को काफी चोटें आई हैं. उनके कपड़े भी फट गए. वारदात के बाद पटवारी सदर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया है.