अनंत सिंह की बेटी की शादी में ड्यूटी छोड़ खाना परोसने लगा जवान, ट्रैफिक एसपी ने लिया एक्शन
Anant Singh Daughter Marriage : वर्दी की मर्यादा भूला ट्रैफिक सिपाही, शादी में खाना परोसने पर हुई बड़ी कार्रवाई. रिपोर्ट- महमूद
Published : November 27, 2026 at 11:48 AM IST
पटना : अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में मेहमानों की खातिरदारी करना ड्यूटी पर तैनात बिहार पुलिस के ट्रैफिक जवान को महंगा पड़ गया. मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की बेटी के विवाह समारोह में वर्दी पहनकर पत्तल और भोजन परोसने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने सख्त एक्शन लिया है. मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित जवान सतीश कुमार को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है.
लगाया था ट्रैफिक संभालने को परोसने लगा खाना
बिहार गृह रक्षा वाहिनी से जुड़े सिपाही सतीश कुमार इन दिनों पटना यातायात पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे थे. हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से साझा किया गया, जिसमें वह सरकारी वर्दी पहने हुए शादी के पंडाल में बैठे अतिथियों को खाना खिलाते दिखाई दिए. किसी व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो के सार्वजनिक होते ही पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे.
ऑन ड्यूटी लापरवाही पर विभाग का सख्त एक्शन
पुलिस प्रशासन के मुताबिक, सतीश कुमार की तैनाती आयोजन स्थल के बाहर मुख्य मार्ग पर यातायात को सुचारू रखने के लिए की गई थी. हालांकि, उन्होंने अपनी तय जिम्मेदारी से हटकर निजी कार्यक्रम के भीतर भोज व्यवस्था संभालना शुरू कर दिया.
ट्रैफिक एसपी ने लिया एक्शन
वीडियो की पुष्टि होने के बाद पटना ट्रैफिक एसपी ने इसे घोर अनुशासनहीनता और वर्दी की गरिमा के खिलाफ मानते हुए जवान को लाइन हाजिर करने का आदेश जारी किया. इसके साथ ही, उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है.
वायरल वीडियो के सत्यापन के बाद बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवान पर अनुशासनिक कार्रवाई। @bihar_police @PatnaPolice24x7 https://t.co/maawPOFquB— Patna Traffic Police (@patna_traffic) November 26, 2026
बाढ़ के नदावां में हुआ था भव्य विवाह आयोजन
पूर्व विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी का समारोह बाढ़ क्षेत्र के नदवां गांव में बड़े स्तर पर आयोजित किया गया था. इस पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग और कई चर्चित चेहरे पहुंचे थे. समारोह के दौरान उमड़ने वाली भीड़ और वाहनों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने आसपास के रास्तों पर विशेष पुलिस बल लगाया था, जहां ड्यूटी के दौरान यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ.
10 किलोमीटर लंबा लगा था जाम
अनंत सिंह की बेटी की शादी वाले स्थल पर पहुंचने वाले रास्ते में 10 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया था. लोग कई घंटे तक फंसे रहे. अनंत सिंह के वीवीआईपी मेहमानो को भीड़ के चलते हेलिकॉप्टर छोड़कर ट्रैक्टर से खेत के रास्ते पहुंचना पड़ा. मंत्री को भी खेत के रास्ते जुगाड़ बनाकर अनंत सिंह के द्वार तक पहुंचना पड़ा. ऐसे में एक ट्रैफिक सिपाही जिसकी ड्यूटी ट्रैफिक संभालने की थी वह काम छोड़कर खाना परोस रहा था उसपर एक्शन होना ही था.
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