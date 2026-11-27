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अनंत सिंह की बेटी की शादी में ड्यूटी छोड़ खाना परोसने लगा जवान, ट्रैफिक एसपी ने लिया एक्शन

अनंत सिंह की बेटी की शादी में खाना परोसने पर कार्रवाई ( ETV Bharat )

पुलिस प्रशासन के मुताबिक, सतीश कुमार की तैनाती आयोजन स्थल के बाहर मुख्य मार्ग पर यातायात को सुचारू रखने के लिए की गई थी. हालांकि, उन्होंने अपनी तय जिम्मेदारी से हटकर निजी कार्यक्रम के भीतर भोज व्यवस्था संभालना शुरू कर दिया.

बिहार गृह रक्षा वाहिनी से जुड़े सिपाही सतीश कुमार इन दिनों पटना यातायात पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे थे. हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से साझा किया गया, जिसमें वह सरकारी वर्दी पहने हुए शादी के पंडाल में बैठे अतिथियों को खाना खिलाते दिखाई दिए. किसी व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो के सार्वजनिक होते ही पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे.

वीडियो की पुष्टि होने के बाद पटना ट्रैफिक एसपी ने इसे घोर अनुशासनहीनता और वर्दी की गरिमा के खिलाफ मानते हुए जवान को लाइन हाजिर करने का आदेश जारी किया. इसके साथ ही, उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है.

बाढ़ के नदावां में हुआ था भव्य विवाह आयोजन

पूर्व विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी का समारोह बाढ़ क्षेत्र के नदवां गांव में बड़े स्तर पर आयोजित किया गया था. इस पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग और कई चर्चित चेहरे पहुंचे थे. समारोह के दौरान उमड़ने वाली भीड़ और वाहनों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने आसपास के रास्तों पर विशेष पुलिस बल लगाया था, जहां ड्यूटी के दौरान यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ.

10 किलोमीटर लंबा लगा था जाम

अनंत सिंह की बेटी की शादी वाले स्थल पर पहुंचने वाले रास्ते में 10 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया था. लोग कई घंटे तक फंसे रहे. अनंत सिंह के वीवीआईपी मेहमानो को भीड़ के चलते हेलिकॉप्टर छोड़कर ट्रैक्टर से खेत के रास्ते पहुंचना पड़ा. मंत्री को भी खेत के रास्ते जुगाड़ बनाकर अनंत सिंह के द्वार तक पहुंचना पड़ा. ऐसे में एक ट्रैफिक सिपाही जिसकी ड्यूटी ट्रैफिक संभालने की थी वह काम छोड़कर खाना परोस रहा था उसपर एक्शन होना ही था.

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