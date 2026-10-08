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17 हजार की फीट पर इंडिगो की फ्लाइट पर गिरी आकाशीय बिजली, पिचक गई 'नोज़', लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग

पटना से उड़े इंडिगो विमान की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की राजधानी पटना से गुजरात के अहमदाबाद जा रहे इंडिगो के एक विमान पर अचानक बिजली गिर गई घटना के समय विमान करीब 17 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था. लखनऊ के आसपास हुई इस घटना के बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई.

17 हजार फीट की ऊंचाई पर हुआ हादसा