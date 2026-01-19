ETV Bharat / bharat

NEET छात्रा मौत मामला: अब तक की तीन बड़ी थ्योरी, जिसने मामले को उलझा दिया, जानें क्या हुआ था उस रात?

16 जनवरी: बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने मामले का संज्ञान लिया. बिहार के डीजीपी को आदेश दिया गया कि इस मामले में SIT का गठन करके पूरे गहराई से इस मामले की जांच की जाए. डीजीपी के आदेश पर जांच के लिए SIT का गठन किया गया. टीम में सिटी एसपी (पूर्वी) परिचय कुमार के अलावा एक महिला डीएसपी, एक महिला इंस्पेक्टर, एक पुरुष इंस्पेक्टर, एक सब-इंस्पेक्टर, एक एएसआई और कांस्टेबल को शामिल किया गया है.

15 जनवरी: पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने लापरवाही के आरोप में गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष कुमार को गिरफ्तार किया. पटना पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें पुलिस ने भी कहा है कि दुष्कर्म की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. हालांकि अभी रिपोर्ट का इंतजार है. पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी.

दिल्ली एम्स से रिपोर्ट का इंतजार: परिजन के विरोध और आरोप को देखते हुए फिर से पीएमसीएच में मेडिकल बोर्ड गठन कर पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कुछ आया उसको लेकर परिजन संतुष्ट नहीं है. हालांकि अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दिल्ली एम्स में भेजा गया है. इसमें फिर से जांच कराई जा रही है. हालांकि पहली रिपोर्ट में जबरदस्ती का मामला जरूर आया था लेकिन, सेक्सुअल हैरेसमेंट था या नहीं इस पर अभी दिल्ली एम्स जांच कर कर रिपोर्ट देगी.

12 जनवरी: घटना से आक्रोशित परिजनों ने शव के साथ कारगिल चौक पर प्रदर्शन किया. देखते ही देखते भारी भीड़ जुट गई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई. पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ी. गांधी मैदान, कदमकुंआ, जक्कनपुर, पीरबहोर समेत पांच थानों की पुलिस मौके पर तैनात की गई. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को हटाया.

"छात्रा के कंधे और शरीर के अन्य हिस्सों पर जो खरोंच और चोट के निशान मिले हैं, वे भी जांच के विषय हैं. हॉस्टल संचालक, मैनेजर और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की जा चुकी है. पुलिस भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करेगी." - अभिनव कुमार, ASP सदर

मोबाइल फोन में क्या मिला?: पुलिस के मुताबिक 8 जनवरी को आई यूरिन रिपोर्ट में नींद की दवा के ओवरडोज के संकेत मिले हैं. इसके अलावा मोबाइल फोन की सर्च हिस्ट्री में 24 दिसंबर और 5 जनवरी को नींद की दवा के प्रभाव और सुसाइड से जुड़े सर्च पाए गए हैं. इससे यह आशंका भी जताई जा रही है कि छात्रा डिप्रेशन में थी. हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह जांच का केवल एक पहलू है. किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

"फर्स्ट मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने यौन हिंसा से इंकार किया, लेकिन इसे पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता. मामला को देखते हुए मेडिकल बोर्ड के गठन के बाद PMCH में पोस्टमॉर्टम कराया गया है. रिपोर्ट आने के बाद खुलासा होगा" - अभिनव कुमार, ASP सदर

अस्पताल और पुलिस के बयान से संदेह: निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने शुरुआती बयान में यौन शोषण से इनकार किया. वहीं, पुलिस का पक्ष इससे अलग नजर आ रहा है. ASP सदर अभिनव कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में छात्रा के साथ यौन शोषण की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसे पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड के गठन के बाद वीडियोग्राफी के साथ PMCH में पोस्टमॉर्टम कराया गया है.

11 जनवरी: 5 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ने के बाद छात्रा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. मृतका के पिता ने चित्रगुप्त नगर थाने में आवेदन देकर हत्या और दुष्कर्म की आशंका जताई. इसके आधार पर मामला दर्ज किया गया है. परिजनों का आरोप है कि छात्रा के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसके साथ जबरदस्ती की गई.

"जब छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उस समय उसकी हालत बेहद गंभीर थी. वह न बोल पा रही थी और न ही शरीर में कोई मूवमेंट था. प्रभात मेमोरियल अस्पताल के एक जूनियर डॉक्टर ने भी शरीर पर चोट और हेड इंजरी देखकर अनहोनी की आशंका जताई थी." -मृतका के परिजन

आत्महत्या का रूप देने की कोशिश: पिता का आरोप है कि कमरे में नींद की दवा रखकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई. मृतका के मामा ने आरोप लगाया कि हॉस्टल संचालक ने पैसे का ऑफर देकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की. अस्पताल के डॉक्टर ने भी बताया था कि छात्रा की हालत गंभीर है. शरीर और सिर में चोट के निशान हैं.

6 जनवरी: परिजनों के अनुसार छात्रा हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोश मिली थी. आनन-फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. परिजनों का आरोप है कि उन्हें इसकी सूचना देर से दी गई. जब पटना पहुंचे तो हॉस्टल वालों ने अलग-अलग कहानियां सुनाई. पिता का आरोप है कि हॉस्टल के CCTV फुटेज जानबूझकर हटा दिए गए, ताकि सच्चाई सामने ना आ सके.

तीसरी थ्योरी : क्या हॉस्टल में छात्रा के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? इस मामले में हॉस्टल संचालक की गिरफ्तारी हो चुकी है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने तीन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है. हालांकि SIT के जांच के बाद इस बात का खुलासा हो जाएगा की 5 तारीख से लेकर 6 तारीख की रात तक छात्र के साथ क्या हुआ? क्यों अपने कमरे में बेहोश मिली?

दूसरी थ्योरी: पटना पहुंचने के बाद और हॉस्टल जाने से पहले वह कहां गई, किस-किस से मिली? सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन खंगाला जा रहा है. हालांकि अभी तक सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक नहीं किया गया है. पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में हॉस्टल में छात्रा सामान्य थी. पुलिस सीसीटीवी फुटेज अभी तक सार्वजनिक नहीं की है.

पहली थ्योरी : जहानाबाद से पटना की दूरी महज 45 किलोमीटर है. पुलिस इस बात की गहराई से पड़ताल कर रही है कि जिस दिन छात्रा जहानाबाद से पटना पहुंची, उस वक्त उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी? क्या सफर के दौरान उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ था? रास्ते में क्या कुछ हुआ इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन जहानाबाद से लेकर पटना के बीच में पीड़ित छात्रा के साथ क्या हुआ इसकी पड़ताल बेहद जरूरी है.

कैसे हुई मौत?: पुलिस की तीन थ्योरी और एसआईटी की जांच अब उस एक बिंदु पर आकर टिक गई है जिसे, फॉरेंसिक की भाषा में PO (Place of Occurrence) यानी घटनास्थल कहा जाता है. मौत मामले में कई सवाल हैं. क्या यह सिर्फ सुसाइड था या कोई बड़ी साजिश? क्या SIT खोज पाएगी जवाब? पुलिस तीन थ्योरी पर जांच कर रही है.

पटना: पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की मौत ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है. हॉस्पिटल की रिपोर्ट और पुलिस के बयान से कई सवाल उठ रहे हैं. आमलोग से लेकर राजनेता तक इस घटना से क्रोध में है. सोशल मीडिया पर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है. आखिर 5 जनवरी की रात हॉस्टल में क्या हुआ था?

17 जनवरी: ADG अमित कुमार जैन, रेंज IG जितेंद्र राणा और SSP सहित SIT की पूरी टीम ने हॉस्टल का निरीक्षण किया और कमरे को सील कर सबूत जुटाए. पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 26 दिसंबर को अपने घर जहानाबाद गई थी. 5 जनवरी को वापस लौटी. स्टेशन से हॉस्टल तक का सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है. इसमें कही भी सेक्सुअल असॉल्ट की घटना नहीं दिख रही है.

"हॉस्टल के कमरे के बाहर भी कैमरा लगा हुआ है. कोई फोर्सफुल इंट्री या जबरदस्ती की बात नहीं है. कैमरे में दिख रहा है कि वहां कि वार्डन उनको खाने के लिए पूछने गई है. लड़कियों का नॉर्मल मूवमेंट दिख रहा है. घटना के बाद दरवाजा तोड़ कर अंदर घुसने का वीडियो है. फॉरेंसिक और एम्स की रिपोर्ट का भी इंतजार है. - कार्तिकेय शर्मा, पटना एसएसपी

'परिजन देख सकते हैं साक्ष्य': एसएसपी ने कहा कि परिवार अगर कैमरा रिकॉर्डिंग और कोई सबूत देखना चाहते है तो हम उन्हें दिखा सकते है. फोन के साक्ष्य, डॉक्टर रिपोर्ट सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह 18 साल से कम के उम्र का मामला है.

18 जनवरी: पटना पुलिस की एक विशेष टीम छात्रा के जहानाबाद स्थित पैतृक घर पहुंची. परिवार समेत दर्जन भर से अधिक लोगों का बयान दर्ज किया. करीब चार घंटे तक गांव में रुककर एसआईटी ने पूरी गंभीरता से मामले की जांच की.

19 जनवरी: मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हमलोगों ने एसआईटी का गठन किया है. एसआईटी अपना काम कर रही है. पटना आईजी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. बिहार के डीजीपी पूरे मामले को देख रहे हैं. सभी जगह कार्रवाई चल रही है. कल भी एडीजे जाकर मामले की समीक्षा किए हैं. पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड दिया गया है.

"पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है. ADG मामले की समीक्षा कर रहे हैं. जांच टीम भी अपना काम कर रही है. बिहार के डीजीपी खुद मामले को देख रहे हैं. दोषी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी." -सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम, बिहार

शिक्षाविद से राजनेता तक आक्रोशित: इधर, इस घटना के बाद से शिक्षाविद, राजनेता और आम जनता में उबाल है. शिक्षाविद फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे ने इस घटना को लेकर कई सवाल उठाए. उन्होंने सरकार और पुलिस से जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है.

प्रशासन संवेदनशील क्यों नहीं?: शैक्षणिक संस्थान फिजिक्स वाला के अलख पांडे कहते हैं कि प्रशासन से यही सवाल है कि लड़कियों के मामले में हम संवेदनशील क्यों नहीं होते हैं, जब शुरुआत में ऐसे मामले आते हैं तो उसपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, इतना होने के बाद एसआईटी गठित की गयी है.

"इस तरह के मामले मे तुरंत एक्शन लेना होगा. ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे, जिससे हमारी बेटियां सुरक्षित हो तभी देश की लड़किया आगे बढ़ पाएंगी. पढ़ पाएंगी और नौकरियां कर पाएंगी." -अलख पांडे, फिजिक्स वाला के संस्थापक

'सिर्फ संसद में महिला सुरक्षा की बात': अलख पांडे कहते हैं कि इस देश में महिला सुरक्षा की बात सिर्फ संसद में होती है, लेकिन ग्राउंड की बात करें तो एक सही जांच टीम बनाने में 10 दिन लग जाते हैं. अलख पांडे ने देश की सरकार और राज्य सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

"जिस हॉस्टल में 18 साल से कम उम्र की लड़कियां रहती है, उस हॉस्टल की जांच होनी चाहिए. ऑनर के बारे में जांच पड़ताल हो, तब जाकर हॉस्टल खोलने का लाइसेंस दिया जाना चाहिए" -अलख पांडे, फिजिक्स वाला के संस्थापक

एक्शन में मानवाधिकार आयोग: इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) में अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं. यह याचिका मुजफ्फरपुर जिले के वरिष्ठ मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा द्वारा दाखिल की गई है.

"प्रथम दृष्टया यह मामला गंभीर आपराधिक कृत्य की ओर इशारा करता है. प्रारंभिक स्तर पर घटना को दबाने तथा आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया." -एसके झा, मानवाधिकार अधिवक्ता

'बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता': अधिवक्ता एस.के. झा ने आरोप लगाया कि यदि जांच के किसी भी स्तर पर लापरवाही या सच्चाई को छिपाने की कोशिश हुई है तो वह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है. उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.

उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग: अधिवक्ता ने मानवाधिकार आयोग से अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश की निगरानी में निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है. इसके साथ ही न्याय की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र भेजा गया है.

कांग्रेस का प्रदर्शन: सोमवार को पटना में प्रदर्शन के दौरान बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 'बिहार की सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में विफल है. इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही है. कांग्रेस के प्रदर्शन में नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.'

तेजस्वी यादव ने सरकार पर उठाए सवाल: बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव घटना को लेकर कहते हैं कि भ्रष्ट तंत्र व मशीनी यंत्र निर्मित डबल इंजन की एनडीए सरकार अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और ब्लात्कारियों का विश्वसनीय उपकरण बन चुकी है. वोट खरीदी से बनी बिहार की असंवेदनशील नीतीश सरकार नाबालिग बच्चियों, छात्राओं, बेटियों और महिलाओं पर जुल्म ढा रही है.

"सत्ता संपोषित अत्याचार होने के कारण सरकार के कर्ता-धर्ता रौंगटे खड़े करने वाली इन वीभत्स घटनाओं पर मौन धारण कर महात्मा बनने का स्वांग रच रहे है." -तेजस्वी यादव, नेता प्रपितक्ष

कई घटनाओं का जिक्र: तेजस्वी यादव ने कई घटनाओं का जिक्र किया. मधेपुरा में विधवा महिला के साथ सामूहिक बलात्कार व हत्या, खगड़िया में 4 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य सामूहिक दुष्कर्म व हत्या, पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म, क्रूरतापूर्ण हत्या और सत्ता संरक्षित लीपापोती दर्शाती है कि यह सरकार निर्मम, क्रूर और अमानवीय हो चुकी है.

हाय तौबा मचा रहा विपक्ष: मामला बढ़ते देख मंत्री अशोक चौधरी और रामकृपाल यादव ने सरकार का बचाव किया है. ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि 'घटना पर विपक्ष की ओर से हाय तौबा मचाया जा रहा है. विपक्ष के लोग दिग्भ्रमित करने में लगे हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. हमारे सीनियर एसपी, आईजी, एसआईटी टीम पर भरोसा रखिए. हमारी सरकार पर भरोसा रखिए.'

"बहुत जल्द दो से तीन दिन में इस घटना का उद्वभेदन होगा. एसआईटी टीम यहां भी काम कर रही है. जहानाबाद भी गई है. SIT सभी चीजों को देख रही है. किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है. इस मामले में जिनकी भी लापरवाही होगी उन पर भी कार्रवाई होगी." -अशोक चौधरी, मंत्री, बिहार सरकार

'विपक्ष को माइलेज चाहिए': विपक्ष के प्रदर्शन पर अशोक चौधरी ने कहा कि उनके पास कोई काम ही नहीं रह गया है. यह वह सरकार नहीं है जो अपराधियों को संरक्षण देती है. पिछले 20 साल के शासन में नीतीश कुमार पर किसी भी मामले में किसी को संरक्षण देने का आरोप कोई लगा नहीं सकता है. जब सरकार जांच करा ही रही है तो क्यों आपको पुतला जलाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आपको माइलेज चाहिये.

"जब सरकार खुद ही सजग है. हमारे नेता संवेदनशील हैं. किसी की बेटी गई है और नीतीश कुमार कहते हैं पूरा बिहार मेरा है तो नीतीश कुमार की भी बेटी है. इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है." -अशोक चौधरी, मंत्री, बिहार सरकार

'पहचान बनाने के लिए नाटक': मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा 'कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है. उनके पास कुछ बचा ही नहीं है. प्रचार में बने रहने के लिए प्रदर्शन कर रही है. अपनी पहचान बनाने के लिए इस तरह के नाटक किए जा रहे हैं.'

'सीबीआई मामले में जांच कर रही': केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मामले में कहा कि लड़की के साथ रेप हुआ है या नहीं इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि रेप की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है. जीतन राम मांझी ने कहा कि मामला जो भी होगा, उसका जल्द खुलासा होगा.

"यह एक जघन्य अपराध है. इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया है. सीबीआई ने भी मामले को अपने हाथ में लिया है. जो भी इसमें दोषी होगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी." -जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री.

कार्रवाई में लेट क्यों?: कार्रवाई में क्यों लेट हो रही है, इसपर जीतन राम मांझी ने कहा कि जांच में समय लगता है. अगर जल्दीबाजी में कुछ कर देंगे तो किसी निर्दोष को सजा हो जाएगी. ये भी एक सवाल उठने लगेगा. इसलिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मामले का खुलासा हो जाएगा. किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो मैं खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय से बात करूंगा और कार्रवाई होगी.

