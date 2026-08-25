बख्तरबंद गाड़ी, लोहे की दीवार.. फिर भी नहीं रुके छात्र, पटना में भयंकर बवाल
क्या होती है बख्तरबंद गाड़ियां, जिसे बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन में पटना की सड़कों पर उतारा गया?. पटना से कृष्णनंदन की रिपोर्ट
Published : August 25, 2026 at 11:20 PM IST
पटना: बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई-4 की एकल परीक्षा कराने समेत अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को पटना में छात्रों का प्रदर्शन ने उग्र प्रदर्शन किया. गांधी मैदान से शुरू हुआ छात्रों का मार्च डाकबंगला चौराहे तक पहुंचा. यहां प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को पार कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. इसके बाद हल्का लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया गया और कई छात्रों को हिरासत में लिया गया.
डाकबंगला चौराहा पर छात्रों का हंगामा : छात्रों की मुख्य मांग बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई-4 में निगेटिव मार्किंग समाप्त करने और परीक्षा एकल चरण में कराने की है. इन दोनों मांगों पर सोमवार को सरकार और छात्र संगठनों के बीच हुई वार्ता में सहमति नहीं बन सकी थी. इसके बाद छात्रों ने मंगलवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सड़क पर उतरने का फैसला किया.
पटना की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ी, लोहे की दीवार : इससे पहले छात्रों के प्रस्तावित मार्च को देखते हुए पटना में पहले से ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. गांधी मैदान, जेपी गोलंबर, डाकबंगला चौराहा और आयकर गोलंबर समेत लोकभवन जाने वाले मार्गों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की तैनाती की गई थी. डाकबंगला चौराहा पर भारी लोहे की चादरों से विशेष बैरिकेडिंग की गई थी. छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए पटना पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ी का भी प्रयोग किया.
पटना छात्रों के आंदोलन के बीच भारी बख्तरबंद वाहन सड़कों पर डाक बंगला चौराहा पर छात्रों का महाआंदोलन जारी है।— Shama Parveen (@ShamaParveen70) August 25, 2026
इसी बीच CRPF का भारी बख्तरबंद वाहन सड़कों पर उतारा गया MPV (Mine Protected Vehicle) जैसे वाहनों का इस्तेमाल आमतौर पर नक्सल प्रभावित और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा…
क्या होती है बख्तरबंद गाड़ियां? : रिटायर्ड ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार ने बताया कि, सीआरपीएफ द्वारा बख्तरबंद गाड़ी (MPV-Mine Protected Vehicle) का इस्तेमाल संवेदनशील इलाकों, नक्सल प्रभावित और दंगा नियंत्रण के लिए किया जाता है. बख्तरबंद वाहन माइन प्रोटेक्टेड यानी पूरी तरह बुलेटप्रूफ होती है. एमपीवी को ऐसे डिजाइन किया गया है कि, कितना भी बड़ा विस्फोट हो, अंदर बैठे सैनिकों को सुरक्षित रखा जा सकता है.
''करीब 5 करोड़ की कीमत वाली बख्तरबंद गाड़ी के अंदर हथियारों समेत 8 से 10 जवान एक साथ बैठ सकते हैं. इसमें एक ड्राइवर और सहायक ड्राइवर भी आसानी से बैठ सकता है. गाड़ी के अंदर से बंदूक चलाने के लिए छोटी-छोटी खिड़कियां होती हैं, जहां से जवान फायरिंग कर सकते हैं. पथराव होने पर जवान अंदर से ही आंसू गैस के गोले दाग सकते है. वाहन में फ्लैट रनिंग टायर होते हैं, जिनपर गोलियों का असर नहीं होती है.'' - प्रवीण कुमार, ब्रिगेडियर (रिटायर्ड)
शिक्षा मंत्री पर भड़के तेजस्वी यादव? : इस बीच, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को छात्र संगठनों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर राज्य की एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सरकार पर छात्रों के प्रति तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आंदोलनरत छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है. तेजस्वी ने कहा, चोर चोरी से जाए, सीनाजोरी से न जाए.
चोर चोरी से जाए सीनाजोरी से न जाए!!— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 25, 2026
𝐀𝐊-𝟒𝟕 से छात्रों पर गोलियां बरसाने वाली निरंकुश एनडीए सरकार चौतरफा हुए आलोचना और विपक्ष के दबाव में आकर गोलीबारी तो छोड़ सकती है पर लाठीचार्ज नहीं छोड़ सकती! इस सरकार का छात्रों के प्रति तानाशाही रवैया खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर…
''सरकार का छात्रों के प्रति तानाशाही रवैया खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और मंगलवार को भी आंदोलनरत छात्रों पर अत्याचार किया गया. सरकार छात्र-युवाओं से सरकार संवाद नहीं करना चाहती. इसके बजाय अधिकारियों के माध्यम से उनका अपमान कराया जाता है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस से लाठीचार्ज कराया जाता है.'' - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष
शिक्षा मंत्री का तेजस्वी यादव को जवाब? : तेजस्वी के आरोपों पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर छात्र धरने पर बैठे थे, सरकार ने उनकी लगभग सभी मांगों का समाधान कर दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार की नीति ही युवाओं की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान करना है.
#WATCH पटना, बिहार। छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, " जिन-जिन मुद्दों को लेकर छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दों का समाधान कर दिया गया है। सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं की समस्याओं का समय पर निदान करें। युवा जो-जो विषय लेकर… pic.twitter.com/ZRr6lE9UKu— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 25, 2026
''यदि किसी छात्र को अभी भी कोई समस्या है तो संवाद के सभी द्वार खुले हैं और छात्र सरकार के साथ बातचीत कर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं.'' - मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार
'तेजस्वी यादव पहले स्कूल में दाखिला लें' : तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए मिथिलेश तिवारी ने कहा कि उन्हें यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि जिस व्यक्ति ने कभी बोर्ड की परीक्षा नहीं दी, वह परीक्षा व्यवस्था पर सुझाव दे रहे हैं. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव पहले बिहार सरकार के स्कूल में दाखिला लें, दसवीं की परीक्षा पास करें और उसके बाद परीक्षा व्यवस्था पर सुझाव दें.
छात्रों के बीच पहुंचे चिराग पासवान : बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं और शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री और सांसद चिराग पासवान मंगलवार को छात्र न्याय सत्याग्रह के मंच पर पहुंचे. उन्होंने छात्र नेता दिलीप कुमार से मुलाकात की और छात्रों की प्रमुख मांगों को सुना. इसके बाद चिराग पासवान अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर ज्ञापन सौंपा.
"मेरा स्पष्ट मानना है कि युवाओं और अभ्यर्थियों की जायज मांगों का समाधान संवाद और संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर शीघ्र सकारात्मक समाधान सुनिश्चित किया जाएगा." - चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री
कांग्रेस ने सरकार को घेरा : वहीं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे BPSC अभ्यर्थियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार राम ने पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचकर पुलिस कार्रवाई में घायल हुए छात्रों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली. उन्होंने छात्रों को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाते हुए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को शर्मनाक और निंदनीय बताया.
''छात्र अपने अधिकारों, रोजगार और भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी बात रखने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे. ऐसे में उनकी आवाज सुनने और उनकी समस्याओं पर बातचीत करने के बजाय पुलिस बल का इस्तेमाल करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर सवाल खड़े करता है. छात्रों की समस्याओं का समाधान संवाद और संवेदनशीलता के जरिए किया जाना चाहिए, न कि लाठी और दमन के जरिए.'' - राजेश कुमार राम, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष
क्या है छात्रों की मांग? : सोमवार को सरकार के निर्देश पर शिक्षा सचिव, पटना के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत अधिकारियों ने छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ दो से तीन घंटे तक वार्ता की थी. कई मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन टीआरई-4 की निगेटिव मार्किंग हटाने और एकल परीक्षा कराने समेत कुछ प्रमुख मांगों पर सहमति नहीं बन पाई. छात्रों की अन्य मांगों में बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा की तिथि घोषित करना, 70वीं बीपीएससी परीक्षा का पेपर रद्द करना और दारोगा भर्ती की जांच कराना शामिल है.
'आंदोलन का उद्देश्य केवल TRE-4 तक सीमित नहीं' : छात्र नेता दिलीप कुमार का कहना है कि आंदोलन का उद्देश्य केवल TRE-4 तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार में सभी प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाना है. छात्रों की मांग है कि परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट हो, अभ्यर्थियों को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराई जाए और किसी भी तरह की अनियमितता की गुंजाइश न रहे.
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