फ्रेंचाइजी के नाम पर 56 करोड़ की ठगी, दंपती को पटना पुलिस ने गुरुग्राम से किया गिरफ्तार
फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले दंपती को गुरुग्राम से दबोचा गया है. पटना-बेंगलुरु में कई केस दर्ज हैं. पढ़ें खबर
Published : March 24, 2026 at 8:50 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना में फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 56 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने वाले फरार दंपती को गांधी मैदान थाना पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी कई वर्षों से फरार चल रहे थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाना बदल रहे थे. पुलिस के अनुसार, दोनों विदेश भागने की तैयारी में थे.
पटना से लेकर बेंगलुरु तक ठगी : गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राहुल कालरा और उसकी पत्नी रुचिका प्रकाश कालरा के रूप में हुई है. दोनों पहले पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में रहते थे. इनके खिलाफ गांधी मैदान थाना में दो मामलों के अलावा एसकेपुरी थाना और बेंगलुरु में भी ठगी के केस दर्ज हैं. कोर्ट से इनके खिलाफ पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका था.
गुरुग्राम में छिपकर रह रहे थे आरोपी : पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी दंपती गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके में अपने एक रिश्तेदार के यहां छिपकर रह रहे थे. बिहार पुलिस की टीम पिछले कई दिनों से गुरुग्राम में कैंप कर रही थी. जैसे ही दोनों की लोकेशन की पुष्टि हुई, स्थानीय पुलिस के सहयोग से एक मकान में छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
''छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से पासपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं. इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों जल्द ही देश छोड़ने की योजना बना रहे थे.''- दीक्षा, सेंट्रल एसपी, पटना
दिनांक 31.12.2025 को गांधी मैदान थानांतर्गत फ्रेंचाइजी लेने के नाम पर करीब 44,40,000/- रुपये की ठगी किए जाने के संबंध में कांड दर्ज किया गया था।— Patna Police (@PatnaPolice24x7) March 24, 2026
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के निर्देशन नगर पुलिस अधीक्षक मध्य की निगरानी में 01 विशेष टीम का गठन कर… pic.twitter.com/zpAxSO4yaD
फ्रेंचाइजी के नाम पर लोगों को बनाया शिकार : पुलिस जांच में सामने आया है कि राहुल कालरा 'वाशिंग एक्सप्रेस' नाम की लॉन्ड्री फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर लोगों को झांसा देता था. वह निवेश के बदले भारी मुनाफे का लालच देकर पटना समेत अन्य शहरों के लोगों से करोड़ों रुपये वसूलता था. इसके बाद न तो फ्रेंचाइजी दी जाती थी और न ही निवेश की रकम वापस की जाती थी.
बताया जा रहा है कि आरोपी ने पटना और बेंगलुरु के कई लोगों को अपना शिकार बनाया. ठगी की रकम से दोनों ने देश के विभिन्न हिस्सों में करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की है. इसके अलावा विदेशों में भी निवेश के संकेत मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है.
नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस : गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब इस पूरे गिरोह के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है. आशंका है कि इस ठगी के धंधे में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके सहयोगियों और निवेश के पैटर्न की जानकारी जुटा रही है.
कोर्ट में पेशी, आगे की कार्रवाई जारी : गिरफ्तार दंपती को मंगलवार को पटना लाया गया, जहां उन्हें सिविल कोर्ट में पेश किया गया. फिलहाल पुलिस रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की तैयारी कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले का विस्तृत खुलासा जल्द ही किया जाएगा.
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