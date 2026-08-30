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बिहार का गौरव बनीं लाडो वानी पटेल: महज 10 साल की उम्र में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज

लाडो को सम्मानित करते नीतीश कुमार ( ETV Bharat )