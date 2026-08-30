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बिहार का गौरव बनीं लाडो वानी पटेल: महज 10 साल की उम्र में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज

पटना की 10 वर्षीय बाल कलाकार लाडो वानी पटेल का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है. रिपोर्ट-कृष्णनंदन

lado vani patel world book of records
लाडो को सम्मानित करते नीतीश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 30, 2026 at 8:34 AM IST

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पटना : महज 10 वर्ष की उम्र में बाल कलाकार, मॉडल और सामाजिक कार्यों से जुड़कर अपनी अलग पहचान बनाने वाली पटना की लाडो वानी पटेल ने एक और उपलब्धि हासिल की है. उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है.

नीतीश कुमार ने दी बधाई: इस उपलब्धि पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने लाडो वानी को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. इस मौके पर सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन कुमार सर्राफ भी मौजूद रहे.

कम उम्र में बड़ी प्रतिभा: राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने लाडो वानी की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि बेहद कम उम्र में उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर कई महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किए हैं. लाडो वानी ने छोटी उम्र से ही मंच पर अपनी प्रतिभा का परिचय देना शुरू कर दिया था.

मंच से राष्ट्रगान की प्रस्तुति: महज 2 वर्ष 4 माह की उम्र में मंच से राष्ट्रगान प्रस्तुत कर उन्होंने लोगों को प्रभावित किया था. उस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति के पुत्र अरविंद जत्ती और पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार भी मौजूद थे. लाडो वानी अब तक देश और विदेश की विभिन्न संस्थाओं से करीब 200 सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं.

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लाडो को सम्मानित करते नीतीश कुमार (dETV Bharat)

देश-विदेश से मिले कई सम्मान: उनकी उपलब्धियों में ऑल इंडिया फोटो कॉन्टेस्ट में पांचवां स्थान, चार वर्ष की उम्र में टी-सीरीज से जुड़ी प्रतियोगिता में विजेता बनने, जयपुर में ‘ब्रांड फेस ऑफ बिहार’ का सम्मान और चित्रकूट में विशेष सम्मान शामिल है. इसके अलावा नेपाल में भी उन्हें बाल कला सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है.

सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय: लाडो वानी केवल मॉडलिंग और मंचीय प्रस्तुतियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहती हैं. मानव श्रृंखला और नशा मुक्ति अभियान जैसे सामाजिक अभियानों में उनकी भागीदारी रही है. उनका कहना है कि समाजसेवा को अपने जीवन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल करना चाहती हैं.

अनाथालयों में मनाती हैं जन्मदिन: नीतीश कुमार ने कहा कि इतनी कम उम्र में अनेक उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद लाडो वानी का समाजसेवा से जुड़ाव लगातार बना हुआ है. वह अपना जन्मदिन वृद्धाश्रम, अनाथालय, मूक-बधिर और दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचकर मनाती हैं. इसके अलावा नेत्रहीन बच्चों और स्लम बस्तियों में विशेष अवसर साझा करती हैं.

जरूरतमंद बच्चों के लिए पाठशाला: कचरा चुनने वाले बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी लाडो वानी पहल करती हैं. वह ऐसे बच्चों के लिए पाठशाला चलाने और उन्हें शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करती हैं. जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना उनके सामाजिक कार्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

बिहार के लिए गर्व का विषय: नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की इस नन्हीं प्रतिभा ने मेहनत, लगन और समाजसेवा की भावना के जरिए प्रदेश का मान बढ़ाया है. वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज होने के बाद लाडो वानी पटेल की यह उपलब्धि न सिर्फ उनके परिवार बल्कि बिहार के लिए भी गर्व का विषय बनी है.

देश-दुनिया में बढ़ाया प्रदेश का मान: छोटी उम्र में कला, मॉडलिंग और सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में सक्रिय लाडो वानी अब अपनी नई उपलब्धि के साथ देश-दुनिया में बिहार का नाम रोशन कर रही हैं. समाज के प्रति लाडो वानी की संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है.

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