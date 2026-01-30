ETV Bharat / bharat

'सभी पुलिस वाले बिके हुए हैं', DGP से मुलाकात के बाद नीट छात्रा की मां का संगीन आरोप

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की मौत के मामले में बड़ा आरोप. परिजनों ने डीजीपी से मिलकर जताई नाराजगी. पढ़ें खबर

PATNA NEET STUDENT DEATH CASE
Published : January 30, 2026 at 5:49 PM IST

6 Min Read
पटना : ''मेरी बेटी को न्याय देने वाले यहां कोई नहीं हैं. पुलिस सब बिके हुए हैं. डीएसपी हों या एसपी सभी बिके हुए हैं. कौन चौधरी हैं अब वो बुला रहे हैं.'' यह कहना है उस नीट छात्रा की मां का जिसकी संदिग्ध परिस्थिति में पटना में मौत हो गई है.

DGP से परिवार वालों की मुलाकात : दरअसल, शुक्रवार को मृतका के परिजन बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे. इस दौरान मृतका की मां ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे जांच से संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं न कहीं जांच का तरीका सही नहीं है और पुलिस निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पा रही है. मृतका की मां ने यह भी कहा कि उन्हें अब तक न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है. कई स्तरों पर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है.

''यहां हम न्याय के लिए आए थे. हमें न्याय का एक भी रूप हमें नहीं मिल रहा है. यहां ऐसे किया जा रहा है जैसे हमलोग ही दोषी हैं. अब सम्राट चौधरी बुला रहे हैं. बताइए किस आधार पर हम उनसे मिलें. मेरी मां डीजीपी के घर से रो-रोकर निकली है.''- मृतका के भाई

डीजीपी और मुख्य सचिव तलब : परिजनों के इन आरोपों के बाद मामला राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी गरमा गया है. बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया है. गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि जांच में गड़बड़ी पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी.

पटना नीट छात्रा मौत मामला : राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले ने अब और गंभीर मोड़ ले लिया है. फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की बायोलॉजिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद जहां यौन उत्पीड़न के संकेत मिलने की पुष्टि हुई है, वहीं मृतका के परिजनों ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इस पूरे मामले को लेकर अब राज्य सरकार भी सक्रिय हो गई है.

ईटवी भारत GFX.
ईटवी भारत GFX. (ETV Bharat)

यौन उत्पीड़न की आशंका : पटना पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मृतका के परिजनों ने 10 जनवरी 2026 को छात्रा के कुछ कपड़े पुलिस को उपलब्ध कराए थे. इन कपड़ों को विधि-सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए जब्त किया गया और जांच के लिए एफएसएल भेजा गया. एफएसएल द्वारा किए गए परीक्षण में यह सामने आया है कि कथित रूप से घटना के समय पहने गए एक अंतःवस्त्र से मानव शुक्राणु के अवशेष प्राप्त हुए हैं. यह साक्ष्य छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की आशंका को और मजबूत करता है.

संदिग्ध के DNA से किया जा रहा मैच : एफएसएल सूत्रों का कहना है कि, बरामद जैविक साक्ष्यों के आधार पर डीएनए प्रोफाइल तैयार की जा रही है. डीएनए प्रोफाइलिंग पूरी होने के बाद गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के साथ-साथ एसआईटी द्वारा चिन्हित अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के डीएनए से मिलान किया जाएगा. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और डीएनए रिपोर्ट इस मामले में निर्णायक साबित हो सकती है.

एक्शन में SIT : मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है. एसआईटी अब तक 45 से 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है. हॉस्टल प्रबंधन, छात्राओं, सुरक्षा कर्मियों और मृतका के संपर्क में रहे लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है. हालांकि, पुलिस का यह भी कहना है कि अभी एम्स की अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, जो मौत के कारणों को लेकर और स्पष्टता लाएगी. वहीं लगभग 25 लोगों के डीएनए जांच भी पुलिस ले चुकी है.

क्या है पूरा मामला? : यह घटना जनवरी के पहले सप्ताह में सामने आई, जब छात्रा अपने कमरे में बेहोशी की हालत में मिली. बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई. शुरुआत में पुलिस ने इसे आत्महत्या या सामान्य मौत का मामला बताया, लेकिन परिजनों ने मौके पर ही इसे संदिग्ध करार देते हुए दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई. छात्रा के शरीर और कपड़ों पर चोट के निशान मिलने से संदेह और गहरा गया.

25 जनवरी को कपड़े पर वीर्य की पुष्टि : घटना के बाद पुलिस कार्रवाई और अस्पताल की भूमिका पर सवाल उठने लगे. परिजनों का आरोप था कि समय रहते इलाज नहीं मिला और सबूतों को सुरक्षित नहीं किया गया. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल के आधार पर नए तथ्य सामने आने लगे. 25 जनवरी को फॉरेंसिक रिपोर्ट में कपड़ों पर वीर्य मिलने की पुष्टि के बाद मामला दुष्कर्म और हत्या की दिशा में मुड़ गया. इसके साथ ही यह केस सिर्फ एक मौत का मामला न रहकर पूरे सिस्टम की कार्यशैली, छात्राओं की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच को लेकर बड़ा विवाद बन गया.

संपादक की पसंद

