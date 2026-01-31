ETV Bharat / bharat

पटना NEET छात्रा मौत केस: CM नीतीश कुमार ने की CBI जांच की सिफारिश

पटना: बिहार सरकार ने पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने की सिफारिश कर दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस कांड (केस नंबर 14/26) की CBI जांच का अनुरोध किया है. उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है.

नीट छात्रा मौत मामले में CBI जांच: सम्राट चौधरी ने कहा कि जांच पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होनी चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिल सके और किसी भी स्तर पर संदेह की गुंजाइश न रहे. इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में हुए NEET छात्रा की हत्या के मामले को CBI से जांच का आग्रह किया है.

"बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में हुए NEET छात्रा की हत्या के मामले (कांड संख्या- 14/26) को CBI से जांच का आग्रह किया है. घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए."-सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री

परिजनों की नाराजगी और पुलिस पर आरोप: शुक्रवार को मृत छात्रा के परिजन बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार के आवास पर मिलने पहुंचे थे. इस दौरान मृतका की मां ने मीडिया से बातचीत में जांच प्रक्रिया पर गहरा असंतोष जताया. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही और कहीं न कहीं मामले को दबाने की कोशिश हो रही है. परिजनों का कहना है कि उन्हें अब तक न्याय की कोई झलक नहीं दिख रही.

भाई ने जताया गहरा दर्द: मृत छात्रा के भाई ने भावुक होकर कहा कि वे न्याय की उम्मीद में डीजीपी के घर गए थे, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे खुद दोषी हों. उन्होंने बताया कि उनकी मां रोते हुए बाहर निकली. भाई ने यह भी सवाल उठाया कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी उन्हें क्यों बुला रहे हैं और किस आधार पर उनसे मिलना चाहिए.

''यहां हम न्याय के लिए आए थे. हमें न्याय का एक भी रूप हमें नहीं मिल रहा है. यहां ऐसे किया जा रहा है जैसे हमलोग ही दोषी हैं. अब सम्राट चौधरी बुला रहे हैं. बताइए किस आधार पर हम उनसे मिलें. मेरी मां डीजीपी के घर से रो-रोकर निकली है.''- मृतका के भाई

गृह मंत्री ने तलब किए शीर्ष अधिकारी: परिजनों के गंभीर आरोपों के बाद मामला राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर गरमा गया और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

फॉरेंसिक रिपोर्ट ने मजबूत किया यौन उत्पीड़न का संदेह: पटना पुलिस के अनुसार, 10 जनवरी 2026 को परिजनों ने छात्रा के कुछ कपड़े सौंपे थे, जिन्हें विधिवत जब्त कर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा गया था. FSL की रिपोर्ट में कपड़ों पर मानव शुक्राणु के अवशेष मिले हैं, जिससे यौन उत्पीड़न की आशंका और पुख्ता हो गई.