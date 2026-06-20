बिहार में दो डांसर बहनों के साथ रातभर सामूहिक दुष्कर्म, 13 दरिदों पर FIR दर्ज
बिहार में झारखंड की दो सगी डांसर बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया. इस संगीन मामले में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है-
Published : June 20, 2026 at 1:16 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना में दो सगी डांसर बहनों के साथा सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप है कि उन्हें एक तिलक समारोह में नृत्य कार्यक्रम के बहाने गांव में बुलाया गया था, जहां दोनों बहनों के साथ कई लोगों ने दुष्कर्म किया. दोनों बहनें झारखंड के लातेहार की रहने वाली हैं.
बिहार में कलाकार भी सुरक्षित नहीं : वर्तमान में पटना के मीठापुर इलाके में किराए के मकान में रहकर डांस प्रोगाम कर अपना जीवन यापन करती हैं. इस मामले में नौबतपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.
दिनांक 19.06.26 को #नौबतपुर थानांतर्गत दो महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने संबंधी सूचना संज्ञान में आई है।— Patna Police (@PatnaPolice24x7) June 19, 2026
पुलिस टीम द्वारा तत्काल पीड़िताओं से संपर्क स्थापित कर बयान दर्ज कराया जा रहा हैं तथा उनका आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। साथ ही, FSL टीम द्वारा घटनास्थल… pic.twitter.com/meDi7l4yYX
डांसर बनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म : डांस के बहाने बुलाकर आरोपियों ने रातभर पीड़िताओं के साथ दुष्कर्म किया. पुलिस को दिए अपने आवेदन में बताया कि 18 जून को उन्हें नौबतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में तिलक समारोह में डांस प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था. इस कार्यक्रम की बुकिंग भेलुरा रामपुर निवासी मुन्ना कुमार ने की थी. आरोप है कि कार्यक्रम स्थल पर ले जाने के बजाय मुन्ना कुमार, उसके चचेरे भाई सूरज कुमार, दोस्त भानु कुमार और कई अन्य युवकों ने उनको किसी दूसरे जगह पर ले गए.
पीड़िता ने लगाया दुष्कर्म का आरोप : पीड़ित लड़कियों ने आरोप लगाया हैं कि आरोपी उन्हें अलग-अलग स्थानों पर ले गए, जहां सभी ने बारी से बारी से पूरी रात दुष्कर्म किया. जब वहां से भागने की कोशिश की तो आरोपियों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. पूरी रात भय और दहशत के माहौल में बीता.
पीड़िता के शोर मचाने पर पहुंचे स्थानीय लोग : अगले दिन सुबह आरोपी उन्हें गाड़ी से छोड़ने जा रहे थे, इसी दौरान फुलवारीशरीफ में पहुंचते ही दोनों युवतियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया. शोर सुनकर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलने पर डायल-112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवतियों को अपने संरक्षण में लेकर फुलवारीशरीफ थाने ले गई.
सामूहिक दुष्कर्म मामले में 13 पर FIR : घटना की जानकारी नौबतपुर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम फुलवारीशरीफ पहुंची और पीड़िताओं को नौबतपुर थाने लेकर आई. पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया. जबकि 13 पर केस दर्ज किया. नौबतपुर थाना प्रभारी मंजीत कुमार ठाकुर ने बताया कि पीड़िताओं के आवेदन के आधार पर मुन्ना कुमार, सूरज कुमार और भानु कुमार सहित कुल 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.
एक आरोपी पकड़ाया : एक आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. थाना प्रभारी ने आगे कहा कि दोनों युवतियों का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा. जिसके बाद रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
''नौबतपुर इलाके में दो महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. मामले की गंभीरता के चलते एक विशेष टीम का गठन किया गया है. FSL टीम को सूचना दी गई है. जांच शुरू कर दी गई है. मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. जबकि अन्य आरोपी की गिरफ्तारी में पुलिस की टीम लगी हुई है.''- दीपक कुमार, डीएसपी-2, फुलवारी शरीफ
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