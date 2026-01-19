ETV Bharat / bharat

पटना सिटी की पहचान बनी नंदू की कचौड़ी, आज भी 5 रुपये में 100 साल पुराना स्वाद

पटना गए और नंदू की कचौड़ी नहीं खायी तो जीवन बेकार है. अगर एक बार खाली तो फिर कचौड़ी के साथ बेवफाई नहीं कर सकते.

नंदू की कचौड़ी दुकान (ETV Bharat)
Published : January 19, 2026 at 3:33 PM IST

पटना: पटना के संजीव बचपन से कचौड़ी खाने के शौकिन हैं. कहते हैं कि जब भी शाम के नास्ते में क्रिस्पी कचौड़ी खाने का मन करता है, वे 100 साल पुरानी नंदू की कचौड़ी दुकान पर पहुंच जाते हैं. बचपन से ही इसी दुकान पर आकर संजीव गरमा-गरम क्रिस्पी कचौड़ी का आनंद लेते हैं.

"मुझे बचपन से कचौड़ी खाना पसंद है. जब भी शाम में क्रिस्पी कचौड़ी खाने का मन होता है तो मैं इस दुकान पर आता हूं. यह दुकान काफी पुरानी है. यहां शानदार गरम-गरम क्रिस्पी कचौड़ी मिलती है, जो मुंह में जाते ही घुल जाती है." -संजीव कुमार, कचौड़ी लवर

पटना की शान नंदू की कचौड़ी दुकान (ETV Bharat)

अभिनेता भी कचौड़ी के कायल: सिर्फ संजीव ही नहीं बल्कि पटना और इसके आसपास के जिले के जितने कचौड़ी लवर हैं, वे सभी पटना के नंदू की कचौड़ी दुकान पर गरमा-गरम कचौड़ी का आनंद लेते नजर आ जाएंगे. सड़क चलते लोगों के नाक तक अगर इसकी खुशबू पहुंच गयी तो बिना कचौड़ी खाए नहीं मानते हैं.

ग्राहक को खींच लाती है खुशबू: पटना जंक्शन से 12 से 14 किमी दूर पटना साहिब गुरुद्वारा से 500 मीटर आगे अगर किसी दुकान पर भीड़ दिख जाए और कुछ पकवान तलने की खुशबू आ जाए तो समझ लेना नंदू की कचौड़ी दुकान है. यहां के बच्चे से लेकर बूढ़े-जवान सभी इस दुकान की कचौड़ी के दीवाने हैं.

100 साल पुरानी है दुकान: वर्तमान में इस दुकान का संचालन मंटू करते हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में मंटू कहते हैं कि नंदू उनके दादा जी का नाम है. उन्होंने ही साल 1914 कचौड़ी की दुकान खोली थी. करीब 100 साल से यह दुकान पटना शहर की सबसे फेमस दुकान हो गयी है.

Patna Nandu Ki Kachodi
नंदू की कचौड़ी दुकान (ETV Bharat)

अंग्रेजों को पसंद थी नंदू की कचौड़ी: मंटू बताते हैं कि उनके दादा के समय अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारी के साथ कई स्वतंत्रता सेनानी इस दुकान पर सिर्फ कचौड़ी खाने के लिए आते थे. सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो वहां नंदू की कचौड़ी नहीं पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता है.

"सीएम नीतीश कुमार भी इस कचौड़ी के दिवाने हैं. दर्जनों राजनेता, फिल्मी कलाकार और शहर के प्रतिष्ठित लोग कचौड़ी, कचरी, आलू चॉप का आनंद लेते है. मेरे दादा जी के द्वारा इस दुकान की शुरुआत की गयी थी." -मंटू, दुकानदार

कई राज्यों से आते हैं कचौड़ी बनाने के ऑर्डर: मंटू बताते हैं कि बिहार के साथ-साथ जो भी दूसरे राज्य के लोग इस दुकान पर आते हैं, वे कचौड़ी के कायल हो जाते हैं. उन्हें कचौड़ी इतना पसंद आता है कि घर में अगर कोई आयोजन हुआ तो कचौड़ी बनवाने के लिए बुलाया जाता है. दुकान के हलवाई अलग-अलग राज्यों में कचौड़ी बनाते हैं.

Patna Nandu Ki Kachodi
नंदू की कचौड़ी दुकान पर कचौड़ी लवर (ETV Bharat)

"पटना सिटी की प्रसिद्ध कचौड़ी निर्माण के लिए मुबंई, कोलकाता, बंगलौर, दिल्ली के अलावा सूरत, झारखंड, पंजाब तथा दूसरे शहरों में जा चुके हैं. वहां के लोगों को भी नंदू की कचौड़ी काफी पसंद है." -मंटू, दुकानदार

जी ललचाए रहा ना जाए..: जो भी नंदू की कचौड़ी की तारीफ सुनते हैं, उनके मुंह में पानी आ जाता है. कचौड़ी खाने के लिए दुकान पहुंच जाते हैं. पटना के रहने वाले राकेश कुमार पहली बार कचौड़ी खाने के लिए पहुंचे. उन्होंने बताया कि 'मैंने कचौड़ी के बारे में सुना था. कचौड़ी बेहद ही स्वादिष्ट लगा और आगे भी इस कचोरी को खाने की इच्छा होगी.'

कचौड़ी की खासियत: कचौड़ी की रेसिपी को लेकर मंटू बताते हैं कि खास मसाला और पारंपरिक विधि कचौड़ी को बेहतर बनाता है. इसमें सत्तू और दाल को खास मसाले के साथ भरा जाता है. कचौड़ी में इस्तेमाल होने वाली दाल को रातभर भिगोकर रखा जाता है. फिर धीमी आंच पर मसलते हुए पकाया जाता है.

Patna Nandu Ki Kachodi
नंदू की कचौड़ी की खासियत (ETV Bharat)

"भिगी हुई दाल धीमी आंच पर पकने के बाद इसमें देसी मसाले डाले जाते हैं. यह मसाला सीक्रेट है, जिनका अनुपात पीढ़ियों से चला आ रहा है. यही वजह है कि स्वाद में आज भी वही पुरानी खुशबू और कसावट मिलती है." -मंटू, दुकानदार

शुद्ध सरसों तेल में तैयार: मंटू बताते हैं कि कचौड़ी को देसी शुद्ध सरसो के तेल में धीमी आंच पर तला जाता है, जिससे बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम होती है. इसे गरमा-गरम आलू दम, लाल चने की घुघनी और तीखी चटनी के साथ परोसा जाता है.

Patna Nandu Ki Kachodi
कचौड़ी के साथ परोसे जाने वाले आलू दम (ETV Bharat)

5 रुपये में कचौड़ी: कचौड़ी आकार में बेहद छोटी होती है. एक कचौड़ी को आप एक बार में खा सकते हैं. कचौड़ी गर्म हो तो आनंद दोगुणा हो जाता है. कीमत की बात करें तो एक कचौड़ी की कीमत मात्र 5 रुपये है. एक प्लेट में 4 कचौड़ी, इसके घुघनी चटनी के साथ परोसा जाता है. एक प्लेट की कीमत 20 रुपया है.

"कचौड़ी के साथ ग्राहकों की पसंद से आलू दम भी परोसा जाता है. आलू दम को घर के मसाले से बनाया जाता है. एक पीस आलू दम की कीमत 5 रुपये होती है." -मंटू, दुकानदार

Patna Nandu Ki Kachodi
नंदू की कचौड़ी दुकान (ETV Bharat)

कचौड़ी की डिमांड हाई: मंटू बताते हैं कि कचौड़ी कि डिमांड काफी ज्यादा है. सुबह 8 बजे से दुकान खुलती है तो शाम 9 बजे तक चलती है. इस दौरान दुकान पर कचौड़ी खाने वालों की भीड़ लगी होती है. कभी भी चूल्हा बंद नहीं होता है.

एक दिन में 5000 कचौड़ी की बिक्री: मंटू के अनुसार सामान्य दिनों में एक दिन में 4 से 5 हजार पीस कचौड़ी की बिक्री होती है. खास मौके पर इसकी संख्या काफी बढ़ जाती है. अगर सेल की बात करें तो एक कचौरी की कीमत 5 रुपये है. रोजाना करीब 25000 रुपये के आसपास का सिर्फ कचौड़ी बिकती है. इसके अलावे पकौड़े आदि की बिक्री होती है.

सलाना 80 से 90 लाख की बिक्री: नंदू की कचौड़ी महीने में 7 से 8 लाख रुपये की सेल होती है. सलाना 80 से 90 लाख रुपये का सेल होता है. खास मौके पर यह सेल बढ़ जाती है. यानि अनुमान लगाया जाए तो करीब एक करोड़ रुपये की कचौड़ी सलाना बिकती है.

Patna Nandu Ki Kachodi
सरसो तेल में तला जाता है कचौड़ी (ETV Bharat)

नंदू जी की कचौड़ी का क्रेज़: फास्ट फूड के दौर में भी नंदू जी की कचौड़ी का क्रेज़ बताता है कि सच्चा स्वाद कभी पुराना नहीं होता. यही वजह है कि नंदू जी की कचौड़ी पटना सिटी ही नहीं, बल्कि पूरे पटना की शान बन चुकी है.

पटना सिटी की विरासत: कचौड़ी लवर बताते हैं कि नंदू की कचौड़ी सिर्फ नाश्ता नहीं, बल्कि पटना सिटी की विरासत है. यहां बुजुर्गों से लेकर युवा तक सभी सुबह-सुबह इसी दुकान पर जुटते हैं. जो पटना से बाहर होते हैं, वे आते ही सबसे पहले कचौड़ी का आनंद लेते हैं.

