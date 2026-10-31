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बिहार के नामी रेस्टोरेंट्स में परोसे जे रहे थे बासी चिकन-मटन! खाद्य विभाग की रेड में खुली पोल

जांच के घेरे में पटना के बड़े रेस्टोरेंट ( ETV Bharat )

पटना : किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? वहां की साफ-सफाई, खाने की क्वालिटी और स्वाद! इसे देखकर आप भी भरोसा कर लेते होंगे कि यहां मिलने वाला खाना साफ-सुथरा और ताजा होगा. लेकिन जरा सोचिए, जिस चिकन बिरयानी के लिए आप सैकड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, अगर उसमें इस्तेमाल होने वाला चिकन ही बासी हो तो? जिस मटन की खुशबू आपको लुभा रही है, अगर वह पहले से खराब पड़ा हो तो? बिहार खाद्य विभाग की छापेमारी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया.

ब्रांडेड होटलों में गंदगी और लापरवाही