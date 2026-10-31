बिहार के नामी रेस्टोरेंट्स में परोसे जे रहे थे बासी चिकन-मटन! खाद्य विभाग की रेड में खुली पोल
पटना और मुजफ्फरपुर में छापेमारी के दौरान रेस्टोरेंटों से बासी, सड़ी और एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री जब्त हुई, कई किचन बंद कराए गए. रिपोर्ट
Published : October 31, 2026 at 10:33 AM IST
पटना : किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? वहां की साफ-सफाई, खाने की क्वालिटी और स्वाद! इसे देखकर आप भी भरोसा कर लेते होंगे कि यहां मिलने वाला खाना साफ-सुथरा और ताजा होगा. लेकिन जरा सोचिए, जिस चिकन बिरयानी के लिए आप सैकड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, अगर उसमें इस्तेमाल होने वाला चिकन ही बासी हो तो? जिस मटन की खुशबू आपको लुभा रही है, अगर वह पहले से खराब पड़ा हो तो? बिहार खाद्य विभाग की छापेमारी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया.
ब्रांडेड होटलों में गंदगी और लापरवाही
जी हां, यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पटना और मुजफ्फरपुर में खाद्य संरक्षा विभाग की छापेमारी ने रेस्टोरेंटों के किचन की ऐसी तस्वीर सामने रखी है, जिसे जानने के बाद बाहर खाना खाने से पहले आप कई बार सोचेंगे. जांच में कहीं सड़ा हुआ चिकन मिला, कहीं पका हुआ मटन खराब हालत में पड़ा था तो कहीं एक्सपायर्ड दूध, चीज और क्रीम का इस्तेमाल किया जा रहा था. यानी ग्राहक की प्लेट तक पहुंचने वाला खाना उसकी सेहत के लिए खतरा बन सकता था.
जांच के घेरे में पटना के बड़े रेस्टोरेंट
खाद्य संरक्षा विभाग ने 30 अक्टूबर 2026 को पटना और मुजफ्फरपुर के कई खाद्य प्रतिष्ठानों में जांच अभियान चलाया. इस दौरान अलग-अलग जगहों से बासी, सड़ी-गली और एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री जब्त कर नष्ट कराई गई. कई रेस्टोरेंटों में साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा के जरूरी नियमों का पालन नहीं हो रहा था. कुछ जगहों पर किचन की हालत इतनी खराब मिली कि उसे दो से तीन दिनों तक बंद रखने का निर्देश देना पड़ा.
होटल में 350 किलो पनीर समेत चिकन और ग्रेवी जब्त
पटना के बुद्ध मार्ग स्थित एक होटल में जांच के दौरान किचन की साफ-सफाई में गंभीर कमियां मिलीं. खाद्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक यहां से 350 किलोग्राम पनीर, 8 किलोग्राम रोस्टेड चिकन, 10 किलोग्राम कच्चा चिकन, 15 किलोग्राम ग्रेवी और दूसरी खाद्य सामग्री जब्त कर नष्ट कराई गई. जब्त सामग्री की कुल कीमत 36,650 रुपये बताई गई है.
टीम को यहां कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट और पानी की जांच से जुड़े दस्तावेज भी नहीं मिले. इतना ही नहीं, खाद्य सामग्री के भंडारण में फर्स्ट इन-फर्स्ट आउट यानी FIFO के नियम का पालन भी नहीं किया जा रहा था. विभाग ने प्रतिष्ठान को सात दिनों के भीतर कमियां दूर करने का नोटिस दिया.
रेस्टोरेंट में बासी चिकन और मटन
आशियाना-दीघा रोड स्थित एक 'एडवांस' होटल में जांच के दौरान 13 किलोग्राम हाफ बॉयल्ड चिकन, 3 किलोग्राम वेज आइटम और डेढ़ किलोग्राम उबला हुआ मटन मिला. विभाग ने करीब 3,150 रुपये मूल्य की सामग्री जब्त कर नष्ट कर दी.
कहीं वेज और नॉनवेज एक साथ!
पटना के एसके पुरी स्थित फूड आउटलेट में जांच के दौरान एक अलग तरह की लापरवाही सामने आई. यहां शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को एक साथ रखा जा रहा था. कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पानी की जांच रिपोर्ट और खाद्य सामग्री के भंडारण से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं थे. टीम ने कच्चे बासमती चावल का नमूना जांच के लिए भेजा.
यहां मिला एक्सपायर्ड दूध, चीज और क्रीम
फ्रेजर रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में भी खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी मिली. यहां 3 किलोग्राम एक्सपायर्ड दूध, 1 किलोग्राम अमूल चीज और 1 किलोग्राम डेयरी क्रीम समेत दूसरी सामग्री जब्त की गई. इनकी कीमत करीब 2,000 रुपये बताई गई है. जांच टीम ने कच्चे चिकन के दो नमूने भी प्रयोगशाला भेजे. खाद्य सुरक्षा मानकों में गंभीर कमियां मिलने के बाद विभाग ने तीन दिनों तक किचन बंद रखने का निर्देश दिया.
किचन दो दिन बंद रखने का आदेश
बोरिंग कैनाल रोड स्थित एक रेस्टोरेंट की रसोई में भी साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली. यहां वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल प्रमाणपत्र और कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस दस्तावेज मौजूद नहीं थे. टीम ने कच्चे चिकन और मिर्च पाउडर के नमूने जांच के लिए संग्रहित किए. किचन की खराब स्थिति को देखते हुए दो दिनों तक इसे बंद रखने का निर्देश दिया गया.
ग्रेवी में लपेटकर सड़े चिकन परोसे जा रहे थे?
बिहार म्यूजियम के सामने बेली रोड स्थित होटल में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची. यहां सरसों तेल का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया. इसके साथ ही प्रतिष्ठान को खाद्य कारोबार का वैध लाइसेंस सुनिश्चित करने और सात दिनों के भीतर कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस, पेस्ट कंट्रोल तथा वाटर टेस्टिंग से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
चिकन, मछली और दाल से आ रही थी बदबू
वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड स्थित रेस्टोरेंट एंड कैफे में जांच के दौरान 2 किलोग्राम चिकन, 1 किलोग्राम पीली दाल, 1 किलोग्राम पकी हुई मछली और 3 किलोग्राम ग्रेवी खराब हालत में मिली. टीम ने करीब 1,000 रुपये मूल्य की सामग्री जब्त कर नष्ट करा दी.
ब्रांडेड ऑनलाइन आउटलेट में भी मिली लापरवाही
पटना के आशियाना नगर स्थित ब्रांडेड 'आनलाइन ग्रोसरी स्टोर' में भी नियमों की अनदेखी मिली. जांच के दौरान खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुएं एक साथ रखी हुई थीं. यहां FEFO और FIFO नियमों का पालन नहीं हो रहा था. कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस और FOSTAC प्रशिक्षण प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किए गए. टीम ने सरसों तेल, पिस्ता-बादाम, चीनी और मिक्स दाल के नमूने जांच के लिए लिए.
मुजफ्फरपुर की बेकरी में भी मिली अनियमितता
यह लापरवाही सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रही. मुजफ्फरपुर के शर्फुद्दीनपुर चौक स्थित बेकरी में भी खाद्य संरक्षा विभाग की टीम ने जांच की. यहां भुजिया के साथ कोल्ड ड्रिंक्स से जुड़ी अनियमितताएं सामने आईं. टीम ने संबंधित खाद्य एवं पेय सामग्री जब्त कर नष्ट कराई. जब्त सामान की कीमत करीब 2,100 रुपये बताई गई.
रेस्टोरेंट में खाने से पहले भरोसा किस पर करें?
इस पूरी कार्रवाई ने रेस्टोरेंटों में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता और रसोई की स्वच्छता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्राहक महंगे दाम चुकाकर बेहतर भोजन की उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर किचन में ही बासी चिकन, खराब मटन और एक्सपायर्ड सामग्री रखी जा रही है तो उस भरोसे का क्या होगा?
खाद्य संरक्षा विभाग ने कारोबारियों को नियमों का पालन करने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने की हिदायत दी है. लेकिन असली सवाल यह है कि क्या नियमित जांच और सख्त कार्रवाई से रेस्टोरेंटों की यह लापरवाही रुकेगी? या फिर ग्राहकों की थाली में स्वाद के नाम पर उनकी सेहत से खिलवाड़ जारी रहेगा?
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