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बिहार में कार सवार की गोली मारकर हत्या, बहन से मिलने रांची से आए थे पटना

पटना : बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव जारी है. राजीव नगर थाना क्षेत्र के फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में कार में बैठे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. शुक्रवार को हुई गोलीबारी की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है.

इसी कार में बैठे थे रिटायर्ड इंजीनियर आलोक (ETV Bharat)

मृतक की पहचान आलोक कुमार के रूप में हुई है. वह मूल रूप से रांची के रहने वाले बताए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, आलोक कुमार इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे. बताया जा रहा है कि आलोक कुमार अपनी बहन के यहां मिलने के लिए पटना आए थे. वह राजीव नगर थाना क्षेत्र की फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित विद्या विहार अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 302 में आए थे.

जानकारी के अनुसार, आलोक कुमार कार में बैठे हुए थे, तभी उन्हें गोली मार दी गई. गोली लगने के बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही राजीव नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस हत्या के कारणों और वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी की पहचान करने में जुटी है. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. साथ ही घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि गोली चलाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों तक पहुंचा जा सके.

मौके पर मिला कारतूस का खोखा (ETV Bharat)

हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं

फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस मृतक के पारिवारिक और अन्य संभावित संपर्कों की जानकारी जुटाकर घटना के कारणों की जांच कर रही है. घटना स्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है. एफएसएल टीम को बुलाया गया है.

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