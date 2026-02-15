ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल : पटना का स्टूडेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हास्टल में मृत मिला

स्टूडेंट को उसके दोस्तों ने जब उसके बाथरूम का दरवाजा तोड़ा तो वह बेहोश था. पुलिस जांच में जुट गई है.

Private medical college in Durgapur
दुर्गापुर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 15, 2026 at 8:06 PM IST

दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में शनिवार को 22 साल का एमबीबीएस स्टूडेंट मरा हुआ मिला. पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि एग्जाम में खराब रिजल्ट की वजह से उसने अपनी जान दे दी.

घटना का पता तब चला जब उसके दोस्तों ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ा और हॉस्टल मैनेजमेंट को बताया, जिन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी.

पुलिस ने बताया कि स्टूडेंट लावण्या प्रताप की बॉडी बाथरूम से मिली. प्रताप फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और पटना का रहने वाला था. पुलिस के अनुसार, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और दुर्गापुर पुलिस स्टेशन में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है.

प्रताप के पिता अनिल कुमार ने कहा, “जब मेरे बेटे ने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया, तो मैंने उसके दोस्तों से संपर्क किया. उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और उसे बेहोश पाया.” उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन ने घटना के तुरंत बाद परिवार को सूचित नहीं किया और न ही उनसे बात की.

एसीपी दुर्गापुर सुबीर रॉय ने कहा, "अप्राकृतिक मौत की शिकायत दर्ज कर ली गई है. युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर उप-जिला अस्पताल भेज दिया गया है. दुर्गापुर पुलिस स्टेशन ने जांच शुरू कर दी है और उसके दोस्तों, क्लासमेट्स और परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही है."

परिवार वालों ने बताया कि प्रैक्टिकल एग्जाम में खराब परफॉर्म करने के बाद प्रताप स्ट्रेस में था और उसने री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया था. पुलिस ने कहा कि वे इस मामले को संदेहास्पद सुसाइड मान रहे हैं और मौत की सही वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पता चलेगी.

सूत्रों ने बताया कि कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को ईमेल से जानकारी दी थी.

सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है: अगर आपके मन में सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं, या आप किसी दोस्त को लेकर परेशान हैं या आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो कोई न कोई हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन - 9152987821 पर कॉल करें, जो सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध है.

