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रामनवमी पर पटना के महावीर मंदिर में भव्य तैयारी, LIVE दर्शन के लिए लगेंगे 20 बड़े LED स्क्रीन

''रामनवमी पर 51-51 किलो के विशेष लड्डू बनाए जा रहे हैं. पहले इस लड्डू का भगवान पर भोग लगाया जाएगा और उसके बाद श्रद्धालुओं में बांटा जाएगा. नैवेद्यम प्रसाद के लिए आठ काउंटर बाहर में खुले रहेंगे, जहां से श्रद्धालु नैवेद्यम खरीद सकते हैं.''- सायन कुणाल, सचिव, महावीर मंदिर न्यास समिति

51-51 किलो के दो विशेष लड्डू : मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए नैवेद्यम लड्डू की पर्याप्त व्यवस्था भी की है. इस बार गुजरात से मंगाए गए बड़े इंडक्शन चूल्हे पर लड्डू तैयार किए जा रहे हैं. करीब 18 हजार किलो नैवेद्यम बनाने की योजना है, जिसे जरूरत पड़ने पर 24 हजार किलो तक बढ़ाया जा सकता है. पूजा के बाद श्रद्धालुओं के बीच वितरण के लिए 51-51 किलो के दो विशेष लड्डू भी तैयार किए जाएंगे.

10 श्रद्धालु होंगे सम्मानित : महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव सायन कुणाल ने बताया कि रामनवमी के दिन मंदिर का पट रात 2 बजे खोल दिया जाएगा, जिसके बाद भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा. उन्होंने बताया कि इस बार सबसे पहले कतार में खड़े होकर दर्शन करने वाले 10 श्रद्धालुओं को सम्मानित भी किया जाएगा, जिससे भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है. दोपहर 12 बजे आरती के बाद मंदिर में फूल-माला और प्रसाद के साथ प्रवेश पर रोक रहेगी ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके.

पटना : बिहार की राजधानी पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में इस वर्ष रामनवमी 2026 को लेकर भव्य और व्यापक तैयारियां की गई हैं. रामनवमी इस बार 27 मार्च को मनाया जा रहा है और इस पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने मिलकर विशेष व्यवस्था की है. श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम दर्शन को ध्यान में रखते हुए इस बार कई नई पहल की गई है.

गर्भगृह में 80 टन का एसी : सायन कुणाल ने बताया कि गर्मी को देखते हुए इस बार मंदिर के गर्भगृह में 80 टन क्षमता का एसी इंस्टॉल किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान राहत मिल सके. इसके साथ ही मंदिर परिसर और बाहर की लंबी कतारों में खड़े भक्तों के लिए पानी, रोशनी, शौचालय, मेडिकल टीम और एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है. मंदिर प्रांगण में भी चिकित्सकों की टीम तैनात रहेगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके. उन्होंने वीआईपी श्रेणी के श्रद्धालुओं से दोपहर 12:00 बजे के बाद रामनवमी के दिन भगवान के दर्शन की अपील की.

''सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस बार विशेष सतर्कता बरती जा रही है. मंदिर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरों के जरिए भीड़ की निगरानी की जाएगी. इसके लिए मंदिर के सीसीटीवी रूम को कंट्रोल रूम में तब्दील किया गया है, जहां पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार नजर रखेंगे. इसके अलावा मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी और निजी सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे. चोर और पॉकेटमारों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं.''- सायन कुणाल, सचिव, महावीर मंदिर न्यास समिति

सायन कुणाल, सचिव, महावीर मंदिर न्यास समिति (ETV Bharat)

20 बड़े एलईडी स्क्रीन से लाइव दर्शन की सुविधा : इस बार भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर के बाहर 20 बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए जा रहे हैं, ताकि कतार में खड़े श्रद्धालु भी लाइव दर्शन कर सकें और अंदर की भीड़ की स्थिति को समझ सकें. इससे भीड़ के दबाव को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी. मंदिर में प्रवेश और निकास की व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित किया गया है. महिला और पुरुष श्रद्धालु उत्तरी गेट से प्रवेश करेंगे और दर्शन के बाद पूर्वी गेट से बाहर निकलेंगे. बाहर निकलने के लिए सब-वे के जरिए जीपीओ के पास रास्ता बनाया गया है.

पार्किंग की भी अच्छी तैयारी : सायन कुणाल ने बताया कि पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए इस बार मल्टी लेवल पार्किंग हब और बुद्धा पार्क में वाहनों के लिए विशेष व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है. प्रशासन से इसकी अनुमति मांगी गई है ताकि श्रद्धालुओं को आर ब्लॉक के पास जाम और अव्यवस्था से राहत मिल सके. भीड़ को देखते हुए इस बार पूरे आयोजन की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके. अनुमान है कि इस वर्ष 4 से 5 लाख श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं.

52 झांकियां पहुंचेंगी महावीर मंदिर : रामनवमी के दिन धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भी आकर्षण का केंद्र होंगे. शाम के समय शहर की करीब 52 झांकियां झंडा लेकर मंदिर पहुंचेंगी और सभी समितियों को सम्मानित किया जाएगा. मंदिर को विशेष रूप से फूलों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है, जिसके लिए फूल कोलकाता से मंगाए गए हैं. मंदिर के बाहर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे भक्तों को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव एक साथ मिल सके.

श्रद्धालुओं से विनम्रता पूर्वक व्यवहार की अपील : मंदिर प्रशासन ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, निजी सुरक्षा गार्ड और स्वयंसेवकों से अपील की है कि वे श्रद्धालुओं के साथ विनम्र और सहयोगात्मक व्यवहार करें. किसी भी श्रद्धालु के साथ धक्का-मुक्की या हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने जैसी स्थिति न बने, इसका विशेष ध्यान रखने को कहा गया है. गौरतलब है कि इस वर्ष रामनवमी के दिन नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र और मध्याह्न काल का संयोग बन रहा है. इसी शुभ मुहूर्त में भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा.

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