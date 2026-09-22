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पटना हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रधान सचिव, बिहार के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव को किया तलब

मंगलवार को पटना उच्च न्यायालय का सख्त रुख देखने को मिला. केन्द्र से लेकर राज्य सरकार के सचिवों को तलब किया गया. रिपोर्ट- आनंद वर्मा

PATNA HIGH COURT
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 22, 2026 at 7:58 PM IST

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पटना : पटना हाईकोर्ट ने विदेशी शरणार्थी को कोर्ट के आदेश के बावजूद जेल से नहीं छोड़ने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार के वरीय अधिकारियों को तलब किया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के प्रधान सचिव सहित राज्य के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को तलब किया है.

अगले सोमवार को उपस्थित होने का आदेश

जस्टिस जी अनुपमा चक्रवर्ती की एकलपीठ ने हस्सन हस्सन उर्फ हस्सन उर्फ हुस्स की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद सभी वरीय अधिकारियों को 28 सितंबर, 2026 को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है. कोर्ट को बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से शरणार्थी घोषित हैं.

क्या है पूरा मामला?

आवेदक जोगबनी थाना कांड संख्या 246/2018 में आईपीसी की धारा 420 और भारतीय विदेश कानून की धारा 14ए के तहत अररिया जेल में बंद हैं. उनका कहना था कि केंद्र सरकार ने 2019 में विदेशी नागरिक मानते हुए नेपाल छोड़ने का आश्वासन हाई कोर्ट को दिया था, लेकिन उसे नहीं छोड़ा गया. उसके बाद 2021 में आवेदक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जेल से छोड़ने की गुहार लगाई.

आवेदक की बहन ने हाईकोर्ट को बताया था कि दोनों भाई-बहन संयुक्त राष्ट्र की ओर से शरणार्थी घोषित हैं और वे नेपाल के काठमांडू में रहते हैं. हालांकि वह नेपाल और भारत के नागरिक नहीं है, जिस कारण भारत आ कर कोर्ट में शपथपत्र दाखिल नहीं कर सकती. यदि भारत सरकार उसे नेपाल के सीमा पर ला कर छोड़ दे, तो वह अपने भाई को अपने साथ ले जाएंगी.

PATNA HIGH COURT
पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)

कोर्ट ने अधिकारियों की कार्रवाई पर जतायी गहरी नाराजगी

उस पर कोर्ट ने अररिया के डीएम को एक माह के भीतर सारी प्रक्रिया को पूरी कर नेपाल बॉर्डर पर हस्तांतरण करने का आदेश दिया. लेकिन आदेश का पालन नहीं किये जाने पर एक बार फिर आवेदक की ओर से 2023 में अवमानना अर्जी दायर की गयी. आज कोर्ट ने अधिकारियों की कार्रवाई पर गहरी नाराजगी जताते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रधान सचिव और राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव को आगामी 28 सितंबर, 2026 को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया.

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