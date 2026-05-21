ETV Bharat / bharat

गर्मी की छुट्टियों में भी नहीं रुका न्यायिक कामकाज, पटना HC ने वर्चुअल सुनवाई कर बनाया रिकॉर्ड

पटना हाईकोर्ट ने समर वेकेशन में भी वादों का निपटारा वर्चुअल सुनवाई के जरिए किया. ऐसी व्यवस्था लागू करने वाला पहला कोर्ट पटना हाईकोर्ट बना-

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 21, 2026 at 2:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने न्यायिक व्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल को नई ऊंचाई देते हुए एक अहम पहल की है. ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी मामलों की सुनवाई जारी रखने के लिए अदालत ने वर्चुअल मोड में सुनवाई की विशेष व्यवस्था लागू की है. इसके लिए बाकायदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया गया है. माना जा रहा है कि इस तरह की व्यवस्था लागू करने वाला यह देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है.

छुट्टियों में भी नहीं रुका न्यायिक कामकाज : गर्मी की छुट्टियों के दौरान आमतौर पर अदालतों में कामकाज सीमित हो जाता है, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने डिजिटल सुनवाई की व्यवस्था कर लंबित मामलों के निपटारे की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. कोर्ट प्रशासन की ओर से छुट्टियों के शुरुआती दो दिनों के लिए विशेष बेंचों का गठन किया गया था.

दो दिनों में 900 मामलों की हुई लिस्टिंग : 18 और 19 मई 2026 को सुनवाई के लिए कुल नौ बेंच बनाई गईं, जिनके समक्ष करीब 900 मामलों को सूचीबद्ध किया गया. इन मामलों में जरूरी और त्वरित सुनवाई वाले कई याचिकाएं शामिल थीं.

पहले दिन 222 मामलों का निपटारा : 18 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न मामलों पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने करीब 222 मामलों का निष्पादन किया. वकीलों और न्यायाधीशों ने ऑनलाइन माध्यम से दलीलें रखीं और मामलों को आगे बढ़ाया गया.

दूसरे दिन बढ़ी सुनवाई की रफ्तार : 19 मई को वर्चुअल सुनवाई और अधिक तेज नजर आई. अलग-अलग बेंचों ने 268 याचिकाओं की सुनवाई पूरी कर मामलों का निपटारा किया. लगातार दो दिनों में कुल 490 मामलों का निष्पादन न्यायिक व्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.

तकनीक से आम लोगों को राहत : कानूनी जानकारों का कहना है कि इस व्यवस्था से दूर-दराज के लोगों को काफी राहत मिलेगी. भीषण गर्मी के बीच अदालत पहुंचने की परेशानी कम होगी और वकील तथा पक्षकार घर बैठे सुनवाई में शामिल हो सकेंगे. साथ ही लंबित मामलों का बोझ घटाने में भी मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

दूसरे हाईकोर्ट्स के लिए बन सकता है मॉडल : पटना हाई कोर्ट की यह पहल अब देश की अन्य अदालतों के लिए भी उदाहरण बन सकती है. डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए छुट्टियों में भी सुनवाई जारी रखना न्याय व्यवस्था को अधिक आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

PATNA HIGH COURT SUMMER VACATION
SUMMER VACATION VIRTUAL HEARING
पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई
PATNA HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.