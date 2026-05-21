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गर्मी की छुट्टियों में भी नहीं रुका न्यायिक कामकाज, पटना HC ने वर्चुअल सुनवाई कर बनाया रिकॉर्ड

पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने न्यायिक व्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल को नई ऊंचाई देते हुए एक अहम पहल की है. ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी मामलों की सुनवाई जारी रखने के लिए अदालत ने वर्चुअल मोड में सुनवाई की विशेष व्यवस्था लागू की है. इसके लिए बाकायदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया गया है. माना जा रहा है कि इस तरह की व्यवस्था लागू करने वाला यह देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है.

छुट्टियों में भी नहीं रुका न्यायिक कामकाज : गर्मी की छुट्टियों के दौरान आमतौर पर अदालतों में कामकाज सीमित हो जाता है, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने डिजिटल सुनवाई की व्यवस्था कर लंबित मामलों के निपटारे की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. कोर्ट प्रशासन की ओर से छुट्टियों के शुरुआती दो दिनों के लिए विशेष बेंचों का गठन किया गया था.

दो दिनों में 900 मामलों की हुई लिस्टिंग : 18 और 19 मई 2026 को सुनवाई के लिए कुल नौ बेंच बनाई गईं, जिनके समक्ष करीब 900 मामलों को सूचीबद्ध किया गया. इन मामलों में जरूरी और त्वरित सुनवाई वाले कई याचिकाएं शामिल थीं.

पहले दिन 222 मामलों का निपटारा : 18 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न मामलों पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने करीब 222 मामलों का निष्पादन किया. वकीलों और न्यायाधीशों ने ऑनलाइन माध्यम से दलीलें रखीं और मामलों को आगे बढ़ाया गया.