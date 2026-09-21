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'आज गांजा और कल को विस्फोटक भी पहुंच सकता था..' HC की टिप्पणी- 'बिहार में सुरक्षा व्यवस्था का दावा ढोंग'

पटना : असम के गुवाहाटी से बिहार के पटना तक करीब 63.76 किलोग्राम गांजा से लदी महिंद्रा TUV के पहुंचने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था और जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं.अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के पंजीकरण दस्तावेज और पहचान पत्र के बावजूद वाहन अंतरराज्यीय रास्तों से होकर पटना तक पहुंच गया. मामला दो नाबालिगों की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया.

'बिहार में सुरक्षा व्यवस्था के दावे खोखले'

जस्टिस अरुण कुमार झा की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि आम जनता की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जाने वाले 'पुख्ता सुरक्षा इंतजाम' के दावे इस मामले के संदर्भ में सवालों के घेरे में दिखाई देते हैं. कोर्ट ने इस बात को गंभीर माना कि इतनी बड़ी मात्रा में गांजा लेकर बिना प्रभावी जांच के वाहन लंबी दूरी तय करता रहा. फिर भी सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचकर यह गाड़ी पटना की चौखट तक पहुंच गई.

जस्टिस अरुण कुमार झा की एकल पीठ ने दो नाबालिगों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि- "आम जनता की सुरक्षा के लिए 'पुख्ता सुरक्षा इंतजाम' का राज्य सरकार का दावा एक तरह का ढोंग नजर आता है."

हाईकोर्ट ने पूछा- कल को विस्फोटक भी पहुंच सकता था?

अदालत ने मामले की परिस्थितियों को लेकर गंभीर चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि यदि दो नाबालिग बिना वैध दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस के अंतरराज्यीय सीमाएं पार कर पटना तक गांजा ला सकते हैं, तो भविष्य में इसी तरह विस्फोटक भी पहुंच सकता था. अदालत ने इसे आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न माना.

गिरफ्तारी के समय उम्र 25 और 21 साल दर्ज

मामले में उम्र को लेकर भी महत्वपूर्ण विरोधाभास सामने आया. DRI की गिरफ्तारी के रिकॉर्ड में दोनों आरोपियों की उम्र क्रमश: 25 वर्ष और 21 वर्ष दर्ज की गई थी. बाद में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जांच में दोनों की उम्र नाबालिग पाई गई.

बोर्ड की जांच में दोनों नाबालिग मिले

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जांच के अनुसार एक आरोपी की उम्र 15 वर्ष 9 महीने और दूसरे की उम्र 16 वर्ष पाई गई. उम्र को लेकर सामने आए इस अंतर पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए और पूरे मामले की सत्यता की जांच जरूरी मानी.

स्कूल नहीं जाने के दावे पर भी अदालत को संदेह

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह दावा किया गया कि दोनों कभी स्कूल नहीं गए. अदालत ने इस दावे को भी जांच के दायरे में रखने की जरूरत बताई. कोर्ट ने यह पता लगाने को कहा कि कहीं उम्र छिपाने या सरकारी योजनाओं अथवा पहचान संबंधी दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल के लिए किसी तरह की हेराफेरी तो नहीं की गई.

SSP पटना को तीन महीने में जांच पूरी करने का निर्देश