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'आज गांजा और कल को विस्फोटक भी पहुंच सकता था..' HC की टिप्पणी- 'बिहार में सुरक्षा व्यवस्था का दावा ढोंग'

गुवाहाटी से पटना तक 63.76 किलो गांजा पहुंचने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य के सुरक्षा व्यवस्था का दावा 'खोखला' बताया. रिपोर्ट- आनंद वर्मा

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 21, 2026 at 8:34 AM IST

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पटना : असम के गुवाहाटी से बिहार के पटना तक करीब 63.76 किलोग्राम गांजा से लदी महिंद्रा TUV के पहुंचने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था और जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं.अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के पंजीकरण दस्तावेज और पहचान पत्र के बावजूद वाहन अंतरराज्यीय रास्तों से होकर पटना तक पहुंच गया. मामला दो नाबालिगों की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया.

'बिहार में सुरक्षा व्यवस्था के दावे खोखले'

जस्टिस अरुण कुमार झा की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि आम जनता की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जाने वाले 'पुख्ता सुरक्षा इंतजाम' के दावे इस मामले के संदर्भ में सवालों के घेरे में दिखाई देते हैं. कोर्ट ने इस बात को गंभीर माना कि इतनी बड़ी मात्रा में गांजा लेकर बिना प्रभावी जांच के वाहन लंबी दूरी तय करता रहा. फिर भी सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचकर यह गाड़ी पटना की चौखट तक पहुंच गई.

जस्टिस अरुण कुमार झा की एकल पीठ ने दो नाबालिगों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि- "आम जनता की सुरक्षा के लिए 'पुख्ता सुरक्षा इंतजाम' का राज्य सरकार का दावा एक तरह का ढोंग नजर आता है."

हाईकोर्ट ने पूछा- कल को विस्फोटक भी पहुंच सकता था?

अदालत ने मामले की परिस्थितियों को लेकर गंभीर चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि यदि दो नाबालिग बिना वैध दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस के अंतरराज्यीय सीमाएं पार कर पटना तक गांजा ला सकते हैं, तो भविष्य में इसी तरह विस्फोटक भी पहुंच सकता था. अदालत ने इसे आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न माना.

गिरफ्तारी के समय उम्र 25 और 21 साल दर्ज

मामले में उम्र को लेकर भी महत्वपूर्ण विरोधाभास सामने आया. DRI की गिरफ्तारी के रिकॉर्ड में दोनों आरोपियों की उम्र क्रमश: 25 वर्ष और 21 वर्ष दर्ज की गई थी. बाद में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जांच में दोनों की उम्र नाबालिग पाई गई.

बोर्ड की जांच में दोनों नाबालिग मिले

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जांच के अनुसार एक आरोपी की उम्र 15 वर्ष 9 महीने और दूसरे की उम्र 16 वर्ष पाई गई. उम्र को लेकर सामने आए इस अंतर पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए और पूरे मामले की सत्यता की जांच जरूरी मानी.

स्कूल नहीं जाने के दावे पर भी अदालत को संदेह

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह दावा किया गया कि दोनों कभी स्कूल नहीं गए. अदालत ने इस दावे को भी जांच के दायरे में रखने की जरूरत बताई. कोर्ट ने यह पता लगाने को कहा कि कहीं उम्र छिपाने या सरकारी योजनाओं अथवा पहचान संबंधी दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल के लिए किसी तरह की हेराफेरी तो नहीं की गई.

SSP पटना को तीन महीने में जांच पूरी करने का निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने मामले की विस्तृत जांच की जिम्मेदारी पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी है. SSP को निर्देश दिया गया है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर तीन महीने के भीतर रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश की जाए.

रास्ते में हुई सुरक्षा जांच की भी होगी पड़ताल

कोर्ट ने जांच के दायरे में गुवाहाटी से पटना तक वाहन के गुजरने के दौरान हुई सुरक्षा और पुलिस जांच को भी शामिल किया है. यह पता लगाने को कहा गया है कि रास्ते में वाहन की जांच किन स्थानों पर हुई और यदि जांच हुई तो इतनी बड़ी मात्रा में गांजा बरामद क्यों नहीं किया जा सका.

उम्र की वास्तविकता भी जांच का हिस्सा

SSP को यह भी जांचना है कि दोनों याचिकाकर्ता वास्तव में नाबालिग हैं या नहीं और उनके स्कूल नहीं जाने का दावा कितना सही है. यदि जांच में उम्र छिपाने या किसी तरह के फर्जीवाड़े की पुष्टि होती है तो DRI और राज्य सरकार को जमानत रद्द कराने की कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होगी.

बाल न्याय कानून के तहत जमानत का आधार

जमानत के कानूनी पहलू पर हाईकोर्ट ने बाल न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों पर विचार किया. अदालत ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए जमानत सामान्य सिद्धांत के तौर पर महत्वपूर्ण है और केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता.

जेल या सुधार गृह भेजना अंतिम विकल्प

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बच्चों को जेल या सुधार गृह भेजना अंतिम विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के संबंधित आदेशों को निरस्त करते हुए दोनों आरोपियों को जमानत देने का निर्देश दिया.

10-10 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत

हाईकोर्ट ने दोनों नाबालिगों को 10-10 हजार रुपये के मुचलके और परिजनों की गवाही की शर्त पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया. हालांकि, उम्र या दस्तावेजों से जुड़े किसी फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुला रखा गया है.

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