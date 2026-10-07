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18 साल से अलग रही पत्नी, पटना हाईकोर्ट ने बताया पति के प्रति क्रूरता, खारिज की तलाक रद्द करने की अर्जी

वैवाहिक अलगाव पर पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने लंबे समय से चले आ रहे वैवाहिक अलगाव को मानसिक क्रूरता मानते हुए भोजपुर परिवार न्यायालय से पति को मिली तलाक की मंजूरी बरकरार रखी है. हालांकि, कोर्ट ने पत्नी को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थायी भरण पोषण के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी है. आवेदन दिए जाने की स्थिति में परिवार न्यायालय को चार महीने के भीतर उसका निपटारा करने का निर्देश दिया गया है.