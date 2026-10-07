18 साल से अलग रही पत्नी, पटना हाईकोर्ट ने बताया पति के प्रति क्रूरता, खारिज की तलाक रद्द करने की अर्जी
पटना हाईकोर्ट ने 18 साल के वैवाहिक अलगाव को क्रूरता माना और पति को तलाक देने का परिवार न्यायालय का फैसला बरकरार रखा. रिपोर्ट-आनंद वर्मा
Published : October 7, 2026 at 7:57 AM IST
पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने लंबे समय से चले आ रहे वैवाहिक अलगाव को मानसिक क्रूरता मानते हुए भोजपुर परिवार न्यायालय से पति को मिली तलाक की मंजूरी बरकरार रखी है. हालांकि, कोर्ट ने पत्नी को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थायी भरण पोषण के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी है. आवेदन दिए जाने की स्थिति में परिवार न्यायालय को चार महीने के भीतर उसका निपटारा करने का निर्देश दिया गया है.
पत्नी की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया फैसला
जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस राणा विक्रम सिंह की खंडपीठ ने पत्नी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने परिवार न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके तहत पति अभिषेक वर्मा को तलाक की डिक्री दी गई थी.
2007 में हुई थी शादी
मामले के अनुसार, अभिषेक वर्मा की शादी हिंदू रीति रिवाज से 3 दिसंबर 2007 को हुई थी. पति का आरोप था कि शादी के बाद से ही पत्नी का व्यवहार असहयोगपूर्ण रहा. उसने सास के साथ दुर्व्यवहार करने, गहने मायके ले जाने और अलग रहने की जिद करने का भी आरोप लगाया था.
तीन लाख रुपये मांगने का भी आरोप
पति के मुताबिक, पत्नी के पिता ने जमीन खरीदने के लिए तीन लाख रुपये की मांग की थी. मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी ने दहेज हत्या के मामले में फंसाने की धमकी दी. पति का दावा था कि 28 मार्च 2008 को पत्नी ने केरोसिन पीकर आत्महत्या का प्रयास किया. डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई, लेकिन अगले दिन वह बिना बताए मायके चली गई.
वापस लाने की कोशिश का भी दावा
पति ने बताया कि उसने 6 नवंबर 2008 को पत्नी को वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन वह ससुराल नहीं लौटी. इसके बाद दोनों के बीच वैवाहिक विवाद को लेकर कई न्यायिक कार्यवाहियां हुईं.
पत्नी ने लगाए दहेज प्रताड़ना के आरोप
वहीं, पत्नी ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज मांगने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. उसका कहना था कि जमीन खरीदने के लिए तीन लाख रुपये मांगने की बात गलत है. पत्नी के मुताबिक, पति की शीशमहल चौक पर ‘अभिषेक ज्वेलर्स’ नाम से दुकान है और वह करीब एक हजार रुपये प्रतिदिन कमाता है. उसने यह भी दावा किया कि उसके ससुर एलआईसी में कैशियर के पद पर कार्यरत थे.
कई बार अदालत पहुंचा वैवाहिक विवाद
रिकॉर्ड के अनुसार, पति ने 2008 में तलाक का मुकदमा दायर किया था, जिसे 14 जुलाई 2010 को खारिज कर दिया गया. इसके खिलाफ दायर विविध अपील भी 18 नवंबर 2011 को खारिज हो गई. इसके बाद न्यायिक पृथक्करण की अर्जी दाखिल की गई, जो अदम पैरवी में खारिज हो गई.
2022 में परिवार न्यायालय ने दी तलाक की डिक्री
बाद में वैवाहिक मामला दायर किया गया, जिसे 11 जून 2015 को खारिज कर दिया गया. पति की विविध अपील पर हाईकोर्ट ने 17 जनवरी 2017 को मामले को स्वीकार करते हुए इसे दोबारा परिवार न्यायालय भेज दिया. आरा के प्रधान न्यायाधीश ने 7 जून 2022 को मामले में फैसला सुनाया और 22 जून 2022 को तलाक की डिक्री जारी की. पत्नी ने इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
लंबे अलगाव को माना वैवाहिक क्रूरता
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पति पत्नी करीब 18 वर्षों से अलग रह रहे हैं और पत्नी ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया है. कोर्ट ने यह भी माना कि मुकदमा दायर किए जाने से पहले दो वर्ष से अधिक समय तक पूर्ण परित्याग की स्थिति रही.
खंडपीठ ने कहा कि पत्नी का लंबे समय तक पति से अलग रहना और वैवाहिक संबंध जारी रखने से इनकार करना पति के प्रति क्रूरता की श्रेणी में आता है. इसी आधार पर कोर्ट ने परिवार न्यायालय के तलाक के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी.
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