NEET UG 2026 OMR विवाद पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हेरफेर के आरोप वाली सभी याचिकाएं खारिज
पटना हाईकोर्ट ने NEET UG 2026 OMR हेरफेर के आरोप खारिज किए, NTA रिकॉर्ड पर ठोस सबूत बिना संदेह से इनकार किया. रिपोर्ट- आनंद वर्मा
Published : October 8, 2026 at 8:40 AM IST
पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने NEET UG 2026 परीक्षा की OMR शीट में कथित हेरफेर, शीट बदलने और अंकों में अचानक भारी कटौती के आरोपों से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं. मामले की सुनवाई जस्टिस हरीश कुमार ने की.
छात्राओं ने लगाए थे गंभीर आरोप
याचिकाकर्ता छात्राओं पावनी प्रभा, प्रिया कुमारी और निशा कुमारी का आरोप था कि परीक्षा में उनके मूल अंक काफी अधिक थे. उनका दावा था कि जिन अंकों के आधार पर उन्होंने परीक्षा दी, बाद में उनमें अचानक भारी गिरावट दिखाई गई.
622 और 611 अंकों का किया था दावा
छात्राओं की ओर से दावा किया गया था कि उनके अंक पहले क्रमश: 622 और 611 के आसपास थे, लेकिन बाद में इन्हें घटाकर 81 और 194 कर दिया गया. इसी आधार पर OMR शीट और परीक्षा परिणाम में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था.
कोर्ट में पेश हुई मूल OMR शीट
मामले में कोर्ट के निर्देश पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सीलबंद लिफाफे में मूल OMR शीट पेश की. छात्राओं ने दावा किया कि कोर्ट में पेश की गई OMR शीट उनकी नहीं थी और उस पर किए गए हस्ताक्षर भी उनके हस्ताक्षर नहीं हैं.
NTA और NIC ने आरोपों को बताया गलत
NTA और NIC की ओर से कोर्ट को बताया गया कि स्कोरकार्ड और परीक्षा परिणाम में किसी तरह का संशोधन नहीं किया गया. एजेंसियों ने छात्राओं की ओर से पेश किए गए स्कोरकार्ड को जाली बताया और कहा कि OMR की स्कैनिंग और मूल्यांकन सुरक्षित व्यवस्था के तहत किया गया था.
ठोस सबूत के बिना सरकारी रिकॉर्ड पर संदेह नहीं
कोर्ट ने कहा कि किसी आधिकारिक सरकारी संस्थान के रिकॉर्ड पर केवल आरोपों के आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता. इसके लिए ठोस और पुख्ता साक्ष्य जरूरी हैं. अदालत ने उपलब्ध सामग्री के आधार पर OMR में हेरफेर के आरोपों को स्वीकार नहीं किया.
हस्ताक्षर में अंतर को धोखाधड़ी का आधार नहीं माना
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अलग-अलग समय, परिस्थितियों और मानसिक तनाव में किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर में मामूली अंतर आना स्वाभाविक हो सकता है. केवल हस्ताक्षर में अंतर के आधार पर OMR बदलने या धोखाधड़ी का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता.
विस्तृत जांच चाहिए तो सिविल कोर्ट का विकल्प
हाईकोर्ट ने कहा कि यदि छात्राएं OMR शीट की वास्तविकता और उससे जुड़े तथ्यों की विस्तृत जांच या साक्ष्य चाहती हैं, तो वे सक्षम सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं.
याचिकाएं खारिज, छात्राओं को दी शुभकामनाएं
सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए जस्टिस हरीश कुमार ने छात्राओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त की. कोर्ट ने कहा कि यह परिणाम उनके करियर का अंत नहीं है और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दीं.
ये भी पढ़ें-