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NEET UG 2026 OMR विवाद पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हेरफेर के आरोप वाली सभी याचिकाएं खारिज

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने NEET UG 2026 परीक्षा की OMR शीट में कथित हेरफेर, शीट बदलने और अंकों में अचानक भारी कटौती के आरोपों से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं. मामले की सुनवाई जस्टिस हरीश कुमार ने की.

छात्राओं ने लगाए थे गंभीर आरोप