बिहार के जेल में बंद इराकी नागरिक को वतन वापस भेजें, पटना हाईकोर्ट का फैसला

पटना: पटना हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को इराकी नागरिक को वापस मूल देश भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार नई दिल्ली स्थित इराकी दूतावास के परामर्श से उसके मूल देश वापस भेजने का काम करें. साथ ही आवेदक बारा फब्ज़ी हामिद अल बायती के जब्त की गई वस्तुएं यथाशीघ्र वापस करने का भी आदेश दिया है.

क्या है मामला?: बारा फौजी हामित अल बायती दुबई में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजर के पद पर तैनात है. 22 जून 2025 को भारत-नेपाल सीमा पर रक्सौल में इराकी नागरिक बारा फौजी हामित अल बायती को मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. आरोप था कि इसने नेपाल से भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया है.

टुरिस्ट वीजा का मामला: रक्सौल के तत्कालीन डीएसपी धीरेंद्र कुमार के अनुसार पूछताछ में उसने एक माह में दूसरी बार टुरिस्ट वीजा पर भारत आने की बात स्वीकार की थी. भारत में कुछ कर्मियों को बतौर इंजीनियर बहाल करने के लिए आया था. इसी दौरान हरैया थाने की पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था.

टूरिस्ट वीजा का पहले ही इस्तेमाल: बुधवार को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार झा ने सुनवाई की. वकील ने कोर्ट को बताया कि आवेदक एक इराकी नागरिक हैं, जिसके पास वैध पासपोर्ट और डबल एंट्री वीजा है. उसने नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था. जांच में पता चला कि उसके पास भारत सरकार की ओर से जारी डबल एंट्री टूरिस्ट वीजा हैं. उसने पहले ही इसका लाभ उठाया था.

'अवैध रूप से भारत में रहा' पहली बार गत 15 मई से 20 मई तक (मुंबई हवाई अड्डे पर आगमन और कोलकाता हवाई अड्डे से प्रस्थान) और दूसरी बार 25 मई से 05 जून तक (नई दिल्ली हवाई अड्डे से आगमन और प्रस्थान) किया था. दोनों वीजा प्रविष्टियों का लाभ उठाने के बाद वह 16 जून तक अवैध रूप से भारत में रहा. इस तथ्य की जानकारी होने के बाद आवेदक के खिलाफ विदेशी अधिनियम की धारा 3(2)(ए), 14(ए) और 14(बी) के तहत हरैया थाना में कांड संख्या 76/2025 दर्ज किया गया.