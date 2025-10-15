ETV Bharat / bharat

बिहार के जेल में बंद इराकी नागरिक को वतन वापस भेजें, पटना हाईकोर्ट का फैसला

पटना हाईकोर्ट ने बिहार के जेल में बंद इराकी नागरिक को वापस उसके वतन भेजने का आदेश दिया है.

Patna High Court
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 15, 2025 at 9:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: पटना हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को इराकी नागरिक को वापस मूल देश भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार नई दिल्ली स्थित इराकी दूतावास के परामर्श से उसके मूल देश वापस भेजने का काम करें. साथ ही आवेदक बारा फब्ज़ी हामिद अल बायती के जब्त की गई वस्तुएं यथाशीघ्र वापस करने का भी आदेश दिया है.

क्या है मामला?: बारा फौजी हामित अल बायती दुबई में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजर के पद पर तैनात है. 22 जून 2025 को भारत-नेपाल सीमा पर रक्सौल में इराकी नागरिक बारा फौजी हामित अल बायती को मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. आरोप था कि इसने नेपाल से भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया है.

टुरिस्ट वीजा का मामला: रक्सौल के तत्कालीन डीएसपी धीरेंद्र कुमार के अनुसार पूछताछ में उसने एक माह में दूसरी बार टुरिस्ट वीजा पर भारत आने की बात स्वीकार की थी. भारत में कुछ कर्मियों को बतौर इंजीनियर बहाल करने के लिए आया था. इसी दौरान हरैया थाने की पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था.

टूरिस्ट वीजा का पहले ही इस्तेमाल: बुधवार को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार झा ने सुनवाई की. वकील ने कोर्ट को बताया कि आवेदक एक इराकी नागरिक हैं, जिसके पास वैध पासपोर्ट और डबल एंट्री वीजा है. उसने नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था. जांच में पता चला कि उसके पास भारत सरकार की ओर से जारी डबल एंट्री टूरिस्ट वीजा हैं. उसने पहले ही इसका लाभ उठाया था.

'अवैध रूप से भारत में रहा' पहली बार गत 15 मई से 20 मई तक (मुंबई हवाई अड्डे पर आगमन और कोलकाता हवाई अड्डे से प्रस्थान) और दूसरी बार 25 मई से 05 जून तक (नई दिल्ली हवाई अड्डे से आगमन और प्रस्थान) किया था. दोनों वीजा प्रविष्टियों का लाभ उठाने के बाद वह 16 जून तक अवैध रूप से भारत में रहा. इस तथ्य की जानकारी होने के बाद आवेदक के खिलाफ विदेशी अधिनियम की धारा 3(2)(ए), 14(ए) और 14(बी) के तहत हरैया थाना में कांड संख्या 76/2025 दर्ज किया गया.

पेशे से इंजीनियर: वकील ने बताया कि इराकी नागरिक अरब अमीरात के ग्रेनेडा यूरोप कंस्ट्रक्शन में वरिष्ठ तकनीकी प्रबंधक के रूप में कार्यरत है. वह पेशे से इंजीनियर है. दुबई में उसका अपना व्यवसाय भी है. कंपनी भारत सरकार के साथ पंजीकृत भी है. भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास को आवेदक की व्यावसायिक यात्रा के संबंध में दिनांक 02.06.2025 को एक प्रमाण पत्र जारी किया था.

राज्य सरकार की ओर से पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक ने जबाबी हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया कि आवेदक वैध वीजा के बिना भारतीय क्षेत्र में पाया गया. जिस कारण आवेदक को विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जेल भेजा गया.

वापस भेजने का आदेश: बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की ओर से पेश दलील को सुनने के बाद विदेशी नागरिक को इराकी दूतावास के परामर्श से उसके देश भेजने का आदेश दिया. कहा कि इस ओर जल्द कार्रवाई की जाए.

ये भी पढ़ें: भाकपा-माले के पूर्व विधायक मनोज मंजिल को हाईकोर्ट से झटका, उम्रकैद की सजा बरकरार

TAGGED:

IRAQI CITIZEN IN BIHAR
पटना हाईकोर्ट
इराकी नागरिक
BIHAR NEWS
PATNA HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जन सुराज का हिडेन प्लान! NDA और महागठबंधन दोनों के वोट बैंक पर सेंध लगाने की तैयारी?

सीट बंटवारे पर बिहार NDA की PC टली, क्या अपनी 'उपेक्षा' से नाराज हैं मांझी और कुशवाहा?

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.